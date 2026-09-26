Sartori : « Je ne fuis pas Bologne ». La vérité du directeur technique sur Rowe, Tedesco et Raimondo

Giovanni Sartori, directeur technique de Bologne, s’exprime dans la Gazzetta dello Sport.





Sur Bernardeschi : « Il a une option de prolongation, donc... ».





Sur Rowe : « Jusqu’à dix jours de la fin du mercato estival, il n’avait pas de marché. Rien. Pour nous, pendant ce laps de temps, cela aurait été une erreur de le vendre, puis quelque chose a changé : une situation désagréable s’est créée avec nous, ainsi qu’avec ses coéquipiers, dans laquelle Johnny demandait à plusieurs reprises à être cédé. Nous avons ouvert la porte au moment où un montant important est arrivé ».





Sur Raimondo : « C’est un atout de Bologne, en plus en prêt sec, et il était juste qu’il suive le même parcours qu’un autre attaquant qui est resté deux ans dans la même ville, à La Spezia : cet attaquant s’appelle Pio Esposito... ».







