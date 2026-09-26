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Giovanni SartoriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Sartori : « Je ne fuis pas Bologne ». La vérité du directeur technique sur Rowe, Tedesco et Raimondo

Bologne

Le directeur technique de Bologne fait le point sur le marché des transferts et sur son avenir

Giovanni Sartori, directeur technique de Bologne, s’exprime dans la Gazzetta dello Sport.


Sur Bernardeschi : « Il a une option de prolongation, donc... ».


Sur Rowe : « Jusqu’à dix jours de la fin du mercato estival, il n’avait pas de marché. Rien. Pour nous, pendant ce laps de temps, cela aurait été une erreur de le vendre, puis quelque chose a changé : une situation désagréable s’est créée avec nous, ainsi qu’avec ses coéquipiers, dans laquelle Johnny demandait à plusieurs reprises à être cédé. Nous avons ouvert la porte au moment où un montant important est arrivé ».


Sur Raimondo : « C’est un atout de Bologne, en plus en prêt sec, et il était juste qu’il suive le même parcours qu’un autre attaquant qui est resté deux ans dans la même ville, à La Spezia : cet attaquant s’appelle Pio Esposito... ».



  • Sur Tedesco : « La réunion que nous avons eue après le match de Naples a été la goutte d’eau : il y a eu une longue discussion au cours de laquelle de fortes réserves sont apparues. Son licenciement a été une défaite pour tout le monde, cela a été difficile, d’autant plus avec une belle personne comme lui. Parfois, cela arrive : si les deux composantes, l’entraîneur et l’équipe, ne s’entendent pas, cela se passe ainsi. Visiblement, ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre, aussi à cause des principes de jeu... »


    Sur son avenir : « Souvent, les rumeurs sont très erronées. Mon contrat expire en 2027 mais, comme je l’avais déjà dit en juin, eh bien, moi, ici, je veux rester à vie. Et je le répète. Je ne m’enfuirai certainement pas ; et quant à la prolongation, d’habitude, certaines choses sont prises en considération en mars. Autre chose : parfois, Bologne est décrit comme un ensemble de quatre paroisses, Saputo, Fenucci, Di Vaio et moi-même. La paroisse est une seule et elle s’appelle Bologne. La collégialité n’a jamais manqué, au point que nous avions aussi rencontré Palladino il y a deux ans. »


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