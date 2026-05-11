Le Santos FC traverse une crise financière aigüe qui menace directement la stabilité de son effectif étoilé. Selon UOL, le club serait en retard de trois mois dans le règlement des droits à l’image de plusieurs joueurs clés, le troisième versement ayant officiellement expiré lundi. Cette situation constitue une violation contractuelle grave, susceptible d’avoir des répercussions durables sur l’avenir du club.

Outre ces droits à l’image – assimilés à une partie du salaire brut des joueurs au Brésil –, le club n’a pas versé les salaires du mois d’avril.

Selon certaines sources, le club n’aurait pas non plus prélevé les cotisations obligatoires au FGTS (fonds de licenciement) et serait en retard sur les primes de performance. Cette accumulation de retards salariaux crée une atmosphère tendue dans le vestiaire, alors que la saison entre dans une phase décisive.