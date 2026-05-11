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Santos risque une révolte de ses joueurs après trois mois de salaires impayés et pourrait perdre des éléments clés comme Neymar et Memphis Depay
Les retards de paiement importants font craindre des départs
Le Santos FC traverse une crise financière aigüe qui menace directement la stabilité de son effectif étoilé. Selon UOL, le club serait en retard de trois mois dans le règlement des droits à l’image de plusieurs joueurs clés, le troisième versement ayant officiellement expiré lundi. Cette situation constitue une violation contractuelle grave, susceptible d’avoir des répercussions durables sur l’avenir du club.
Outre ces droits à l’image – assimilés à une partie du salaire brut des joueurs au Brésil –, le club n’a pas versé les salaires du mois d’avril.
Selon certaines sources, le club n’aurait pas non plus prélevé les cotisations obligatoires au FGTS (fonds de licenciement) et serait en retard sur les primes de performance. Cette accumulation de retards salariaux crée une atmosphère tendue dans le vestiaire, alors que la saison entre dans une phase décisive.
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Des lacunes juridiques pourraient faciliter les transferts gratuits
Il est essentiel d’insister sur la gravité de la situation : ces retards persistants de salaires offrent aux joueurs un fondement juridique leur permettant de demander la « résiliation indirecte » de leurs contrats devant les tribunaux du travail.
Concrètement, si les arriérés ne sont pas réglés, des stars comme Neymar et Memphis Depay pourraient résilier leurs contrats et quitter le club en tant qu’agents libres. Aucun joueur n’a encore saisi les tribunaux, mais la menace d’un exode massif plane sur la Vila Belmiro.
« Nous traversons toujours une crise financière très grave, et tout le monde le sait », a reconnu le président Marcelo Teixeira. « Nous avons deux paiements de droits à l’image en retard. Les joueurs le comprennent. Ce n’est pas normal, mais je peux vous garantir que cela n’affecte pas leurs performances. Bien au contraire : ils font confiance à la direction. »
Un moment mal choisi pour les crises
Le staff technique, emmené par l’entraîneur Cuca, s’inquiète de l’incidence que ces troubles extra-sportifs pourraient avoir sur les performances de l’équipe. Alors qu’un match crucial de la Copa do Brasil contre Coritiba est programmé mercredi, le timing de cette révélation financière est particulièrement malvenu.
Cuca lui-même, ainsi que les joueurs les mieux rémunérés du groupe, figurent parmi les créanciers, tandis que les membres du personnel aux salaires les plus modestes ont perçu l’intégralité de leur dû.
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La promesse du président Teixeira
Après une victoire récente contre le Red Bull Bragantino, la tension est montée d’un cran en coulisses. Dimanche dernier, le président Teixeira a rejoint les vestiaires et a dû affronter les revendications directes des joueurs concernant les arriérés de salaire.
Les joueurs ont exprimé leur ras-le-bol face au manque de transparence et au retard dans le règlement de leurs émoluments.
En réponse, le dirigeant a donné une garantie verbale à l’équipe et au staff technique, promettant de régler les salaires d’avril ainsi qu’au moins un mois de droits à l’image « dès que possible ».