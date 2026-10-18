Entré en jeu, Carlos Augusto a livré une prestation magistrale pour mener l’Inter à une victoire 3-1 face à Bologne au Stadio Dall’Ara. Arrivé sur la pelouse à la 69e minute en même temps que Lucien Agoume, le Brésilien a eu besoin de moins de 60 secondes pour inscrire le deuxième but de l’Inter.

Il a ensuite conclu une brillante prestation de 21 minutes en offrant à Ange-Yoan Bonny le but qui a scellé la victoire.

Sa contribution décisive lui a valu le titre officiel de meilleur joueur du match et a parachevé une remontée impressionnante.