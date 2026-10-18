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« Sans cœur, ça ne suffit pas ! » : comment Carlos Augusto a tout changé pour l’Inter en 60 secondes
Carlos Augusto orchestre une spectaculaire remontée en seconde période
Entré en jeu, Carlos Augusto a livré une prestation magistrale pour mener l’Inter à une victoire 3-1 face à Bologne au Stadio Dall’Ara. Arrivé sur la pelouse à la 69e minute en même temps que Lucien Agoume, le Brésilien a eu besoin de moins de 60 secondes pour inscrire le deuxième but de l’Inter.
Il a ensuite conclu une brillante prestation de 21 minutes en offrant à Ange-Yoan Bonny le but qui a scellé la victoire.
Sa contribution décisive lui a valu le titre officiel de meilleur joueur du match et a parachevé une remontée impressionnante.
- Getty Images Sport
La star brésilienne met l’accent sur le cœur plutôt que sur la tactique
Revenant sur sa prestation décisive, Carlos Augusto a assuré que la force mentale restait le fondement de la réussite de l’Inter. « La tactique est importante, mais sans le cœur et l’envie de gagner des matches, cela ne suffit pas », a déclaré le piston.
« En seconde période, nous avons montré que nous voulions rester là-haut et défendre le Scudetto que nous portons sur la poitrine. »
« Quand j’entre en jeu, l’entraîneur me demande de mettre en pratique ce que nous travaillons pendant la semaine. Je fais toujours passer les objectifs de l’Inter avant les miens. »
Un état d’esprit altruiste renforce la profondeur de l’effectif
Malgré la concurrence pour les places de titulaire, Carlos Augusto a souligné que chaque membre de l’effectif devait se tenir prêt à entrer rapidement en jeu. « Tout le monde veut jouer, mais nous avons une équipe avec beaucoup de bons joueurs et beaucoup de matches à disputer », a-t-il ajouté.
« Nous devons être prêts à faire la différence. Nous jouerons tous les trois jours. »
« L’été n’a pas été facile pour moi. J’ai travaillé dur ces derniers mois pour tout donner et aider l’équipe à gagner. »
- LaPresse
L’Inter mise sur la profondeur de son effectif pour traverser une période éprouvante
La forme de Carlos Augusto offre à l'entraîneur Cristian Chivu une profondeur d'effectif exceptionnelle sur le flanc gauche, alors qu'un mois d'octobre chargé attend l'Inter.
La capacité du Brésilien à répondre présent en sortie de banc est précieuse pour l'Inter, qui doit concilier la défense de son titre national avec ses engagements européens.
L'Inter prépare désormais son prochain match avec une confiance accrue dans les solutions offertes par la rotation de son effectif.
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