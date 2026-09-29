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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Rummenigge intègre Sébastien Chevalier dans l'équation : des déclarations surprenantes sur le transfert de Wirtz

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Le Bayern Munich va-t-il de nouveau se relancer vers son ancienne cible ?

Le Bayern Munich a fourni des efforts intensifs pour recruter Florian Wirtz il y a plus d'un an, mais Karl-Heinz Rummenigge a désormais parlé ouvertement de la possibilité d'un transfert du joueur au club bavarois lors d'une deuxième tentative.

La légende du football allemand a également révélé qu'elle était surprise par le parcours actuel du joueur avec Liverpool.

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Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a déclaré dans un entretien accordé au journal « Münchner Abendzeitung », rapporté par le site Goal, que le club allemand n'a pas fermé la porte à la possibilité de recruter Wirtz à l'avenir.

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    Dans le même temps, Rummenigge a précisé que ce transfert n'est pas d'actualité dans un futur proche.

    Rummenigge, âgé de 71 ans, a déclaré : « Est-ce que quelque chose d'autre pourrait devenir possible à un moment donné ? Je ne sais pas. La question est de savoir si Wirtz est heureux à Liverpool, et je ne peux pas en juger. Uli (Hoeness) et moi avons été en contact avec son père et sa mère pendant un certain temps, puis ils ont pris une décision différente, et nous l'avons respectée. »

    Rummenigge a insisté sur le fait que l'effectif actuel du Bayern Munich n'a pas besoin d'un joueur supplémentaire au poste de meneur de jeu, déclarant : « Il ne faut pas oublier que Jamal Musiala et Serge Gnabry évoluent à ce poste, et il y a aussi d'autres options comme Ismaël Saibari. »

    Il a ajouté : « Il n'y a pas non plus besoin de recruter un quatrième joueur, au vu de la somme que coûterait probablement Wirtz. »

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  • Le secret du départ vers Liverpool : un rebondissement inattendu

    Le Bayern Munich a longtemps insisté pour recruter Wirtz, mais le joueur a refusé le transfert lors de l'été 2025 et est passé du Bayer Leverkusen à Liverpool contre 125 millions d'euros. Après une première saison décevante, le joueur n'a pas affiché le niveau attendu lors de la Coupe du monde.

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    Cette saison, Wirtz est devenu titulaire à Liverpool sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, mais il n'a inscrit aucun but et n'a délivré qu'une seule passe décisive, malgré ses statistiques remarquables dans le pressing, les courses dans le dos de la défense et les passes entre les lignes. C'est pourquoi il a fait l'objet de critiques en Angleterre, son niveau alimentant les rumeurs d'un départ vers le Bayern.

    Rummenigge a déclaré : « Chaque décision que prend un joueur doit être mûrement réfléchie au préalable. »

    Il a ajouté qu'il avait, « pour être honnête », été surpris par l'évolution de Wirtz, précisant : « L'impression que nous avons eue, c'est qu'il est allé à Liverpool parce que l'entraîneur de l'époque, Arne Slot, lui avait promis de lui confier le poste de numéro 10, le même poste qu'il occupait à Leverkusen. Cela a été un facteur important dans sa décision de rejoindre Liverpool. »

    Il a insisté : « Il n'y avait pas de différences spectaculaires sur le plan financier. »

    Sous la direction de Slot, Wirtz a beaucoup évolué sur l'aile gauche ou est resté remplaçant, avant de retrouver son rythme vers la mi-saison, où il a augmenté ses contributions offensives durant une période, puis a régressé après avoir subi une blessure, terminant la saison avec 17 contributions, dont 7 buts et 10 passes décisives, en 49 matchs.

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