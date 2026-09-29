Dans le même temps, Rummenigge a précisé que ce transfert n'est pas d'actualité dans un futur proche.

Rummenigge, âgé de 71 ans, a déclaré : « Est-ce que quelque chose d'autre pourrait devenir possible à un moment donné ? Je ne sais pas. La question est de savoir si Wirtz est heureux à Liverpool, et je ne peux pas en juger. Uli (Hoeness) et moi avons été en contact avec son père et sa mère pendant un certain temps, puis ils ont pris une décision différente, et nous l'avons respectée. »

Rummenigge a insisté sur le fait que l'effectif actuel du Bayern Munich n'a pas besoin d'un joueur supplémentaire au poste de meneur de jeu, déclarant : « Il ne faut pas oublier que Jamal Musiala et Serge Gnabry évoluent à ce poste, et il y a aussi d'autres options comme Ismaël Saibari. »

Il a ajouté : « Il n'y a pas non plus besoin de recruter un quatrième joueur, au vu de la somme que coûterait probablement Wirtz. »