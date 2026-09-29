Le Bayern Munich a longtemps insisté pour recruter Wirtz, mais le joueur a refusé le transfert lors de l'été 2025 et est passé du Bayer Leverkusen à Liverpool contre 125 millions d'euros. Après une première saison décevante, le joueur n'a pas affiché le niveau attendu lors de la Coupe du monde.
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Cette saison, Wirtz est devenu titulaire à Liverpool sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, mais il n'a inscrit aucun but et n'a délivré qu'une seule passe décisive, malgré ses statistiques remarquables dans le pressing, les courses dans le dos de la défense et les passes entre les lignes. C'est pourquoi il a fait l'objet de critiques en Angleterre, son niveau alimentant les rumeurs d'un départ vers le Bayern.
Rummenigge a déclaré : « Chaque décision que prend un joueur doit être mûrement réfléchie au préalable. »
Il a ajouté qu'il avait, « pour être honnête », été surpris par l'évolution de Wirtz, précisant : « L'impression que nous avons eue, c'est qu'il est allé à Liverpool parce que l'entraîneur de l'époque, Arne Slot, lui avait promis de lui confier le poste de numéro 10, le même poste qu'il occupait à Leverkusen. Cela a été un facteur important dans sa décision de rejoindre Liverpool. »
Il a insisté : « Il n'y avait pas de différences spectaculaires sur le plan financier. »
Sous la direction de Slot, Wirtz a beaucoup évolué sur l'aile gauche ou est resté remplaçant, avant de retrouver son rythme vers la mi-saison, où il a augmenté ses contributions offensives durant une période, puis a régressé après avoir subi une blessure, terminant la saison avec 17 contributions, dont 7 buts et 10 passes décisives, en 49 matchs.
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