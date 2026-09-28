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Ronaldo et Jesus : l'amour va-t-il se transformer en haine dans le dernier chapitre ?

FEATURES
Norvège vs Portugal
Norvège
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Norvège
Portugal
Arabie saoudite

La fin de Don pourrait se transformer en moments tristes

Quelque chose a changé dans la relation qui semblait idéale entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus. Après des mois d'harmonie et de compliments réciproques, les premiers signes de tension sont apparus lorsque le capitaine de la sélection portugaise s'est retrouvé écarté du onze de départ face à la Norvège, avant de vivre l'intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants, avec un visage qui ne cachait pas sa colère face à cette décision.

La sélection portugaise a signé une victoire spectaculaire face à la Norvège sur le score de 2-1, mais le succès n'a pas été la seule histoire à retenir de la rencontre, les regards des observateurs s'étant tournés vers Ronaldo, qui a semblé en colère tout au long du match, avant de rejoindre directement les vestiaires au coup de sifflet final, sans partager avec ses coéquipiers le salut au public, dans une scène inhabituelle de la part du capitaine de la sélection.

La décision de laisser Ronaldo sur le banc a été d'autant plus remarquée qu'il avait disputé, quelques jours plus tôt, plus d'une heure face au Pays de Galles lors de la première rencontre, avant que les calculs ne changent lors du deuxième match. La question a alors commencé à se poser sur la nature de la relation entre la star portugaise et son entraîneur, et sur le fait de savoir si ce qui s'est produit n'était qu'une simple décision technique passagère ou le début d'un chapitre plus complexe entre les deux parties.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Une relation qui a commencé par l'amour

    La relation entre Ronaldo et Jesus n'a pas débuté en sélection portugaise, mais remonte à leur expérience commune à Al-Nassr, en Arabie saoudite, "Le Don" ayant été l'une des principales raisons de l'arrivée de l'entraîneur à la tête de l'équipe, lorsqu'il l'avait contacté afin de le convaincre d'accepter la mission la saison dernière.

    Dès le premier instant, il est apparu que la relation entre les deux hommes reposait sur une grande complicité, avant de se renforcer avec leur succès à mener Al-Nassr au titre de champion. Jesus est ainsi devenu l'un des entraîneurs à avoir noué une relation particulière avec le capitaine de l'équipe, qui n'était pas un simple joueur sur le terrain, mais un élément influent dans le projet de l'entraîneur.

    Avec l'arrivée de Jesus à la tête de la sélection du Portugal, cette entente s'est prolongée, l'entraîneur ayant tenu, dès son premier rassemblement, à convoquer Ronaldo, avant de multiplier les déclarations dans lesquelles il a fait l'éloge du capitaine de la sélection, soulignant sa valeur et son influence au sein du groupe, dans une image qui semblait être le prolongement naturel de la relation qui les avait unis à Al-Nassr.

    Mais le football ne connaît pas de relations immuables lorsque les choix techniques viennent les mettre à l'épreuve, et le match face à la Norvège a peut-être révélé pour la première fois un terrain sur lequel le statut de Ronaldo pourrait entrer en collision avec la vision technique de Jesus.

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  • Jesus place Ronaldo devant un nouveau test

    La décision de laisser Ronaldo sur le banc des remplaçants face à la Norvège n'était pas un simple changement dans la composition, d'autant que le joueur avait disputé plus d'une heure lors du match précédent contre le pays de Galles. Et tandis que Jesus maintenait sa décision, Ronaldo semblait mécontent de sa situation durant la rencontre, ce qui s'est lu sur son visage à plusieurs reprises.

    Après le match, Jesus n'a pas ignoré ce qui s'était passé, il a même évoqué l'attitude de Ronaldo en déclarant : « Je ne connais pas la raison de son attitude, mais je vais lui parler. J'avais l'intention de le faire entrer pendant une demi-heure, mais les circonstances du match ont rendu les choses difficiles. »

    La déclaration de l'entraîneur portait en apparence une explication tactique à la non-participation de Ronaldo, mais elle révélait en même temps que Jesus prévoyait de lui accorder environ une demi-heure, avant que les circonstances du match ne changent et n'empêchent l'exécution de son plan, si bien que la question de la colère du capitaine de la sélection demeure et nécessite une discussion directe entre les deux parties.

    À lire aussi : Une nouvelle attaque irakienne frappe l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe 27

    C'est ici que commence la zone la plus sensible de la relation : la présence de Ronaldo sur le banc des remplaçants n'est pas un événement exceptionnel en soi, mais la réaction du joueur, puis les propos de l'entraîneur sur l'incident, font de ce match un point qui mérite d'être suivi, surtout si les mêmes décisions se répètent lors des prochaines rencontres.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Quand le nom de Ronaldo se heurte aux décisions de l'entraîneur

    Ronaldo n'est pas un joueur ordinaire au sein de la sélection portugaise : il en est le capitaine et l'un des noms les plus marquants. Par conséquent, toute décision relative à sa participation suscite davantage d'attention que n'importe quel autre changement dans la composition. En face, Jesus assume sa responsabilité technique et doit prendre ses décisions selon ce qu'il juge approprié pour le match et pour le groupe.

    Le problème ne se pose que si ces décisions se transforment en source de tension permanente entre les deux hommes. Cette relation, qui a débuté par un appel téléphonique et s'est conclue par un sacre avec Al-Nassr, avant de se prolonger au sein de la sélection portugaise dans un climat d'éloges mutuels, entre désormais dans une phase différente, où il devient nécessaire pour tous deux de dissocier la relation personnelle des décisions techniques.

    De plus, la nature de la dernière étape de la carrière de Ronaldo rend chaque décision liée à sa participation plus sensible, d'autant que la star portugaise souhaite continuer à diriger la sélection de son pays, tandis que Jesus veut bâtir une équipe capable d'atteindre ses objectifs selon sa propre vision, ce qui peut parfois imposer des décisions ne correspondant pas au désir du capitaine.

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  • L'amour ou le début du dernier chapitre ?

    Jusqu'à présent, ce qui s'est passé face à la Norvège ne peut être considéré comme la preuve d'une transformation de la relation entre Ronaldo et Jesus en conflit. Le match s'est soldé par une victoire du Portugal, et Jesus a expliqué qu'il comptait faire entrer son capitaine avant que les circonstances de la rencontre ne l'en empêchent. Mais la réaction de Ronaldo ouvre la porte à une question plus large sur ce qui pourrait se produire s'il se retrouvait à nouveau sur le banc des remplaçants.

    En peu de temps, la relation entre les deux hommes est passée par de nombreuses étapes : de l'appel de Ronaldo pour convaincre Jesus de diriger Al-Nassr, jusqu'au sacre en championnat, puis les retrouvailles du duo en sélection portugaise, en passant par une série de déclarations qui reflétaient l'estime de l'entraîneur pour son capitaine, pour aboutir à la première situation où Ronaldo a semblé mécontent d'une décision technique.

    Ainsi, la confrontation face à la Norvège pourrait n'être qu'un moment passager, tout comme elle pourrait, dans le même temps, marquer le début d'un véritable test pour une relation qui, jusqu'à récemment, paraissait extrêmement solide.

    La réponse ne sera pas déterminée par les déclarations d'après-match, mais par les prochaines décisions de Jesus et la réaction de Ronaldo à leur égard, surtout si le banc des remplaçants devient un emplacement récurrent pour le capitaine du Portugal.

    Et dans le dernier chapitre de la carrière de Ronaldo, la question la plus importante pourrait ne pas être seulement de savoir combien de minutes il jouera, mais comment sera gérée la relation entre une star habituée à être présente au cœur du décor et un entraîneur désormais tenu de prendre ses décisions sans laisser les grands noms influencer sa vision technique. La relation entre Ronaldo et Jesus restera-t-elle telle qu'elle a commencé, faite d'amour et de succès, ou le banc des remplaçants ouvrira-t-il un nouveau chapitre entre les deux hommes ?