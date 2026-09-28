Quelque chose a changé dans la relation qui semblait idéale entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus. Après des mois d'harmonie et de compliments réciproques, les premiers signes de tension sont apparus lorsque le capitaine de la sélection portugaise s'est retrouvé écarté du onze de départ face à la Norvège, avant de vivre l'intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants, avec un visage qui ne cachait pas sa colère face à cette décision.

La sélection portugaise a signé une victoire spectaculaire face à la Norvège sur le score de 2-1, mais le succès n'a pas été la seule histoire à retenir de la rencontre, les regards des observateurs s'étant tournés vers Ronaldo, qui a semblé en colère tout au long du match, avant de rejoindre directement les vestiaires au coup de sifflet final, sans partager avec ses coéquipiers le salut au public, dans une scène inhabituelle de la part du capitaine de la sélection.

La décision de laisser Ronaldo sur le banc a été d'autant plus remarquée qu'il avait disputé, quelques jours plus tôt, plus d'une heure face au Pays de Galles lors de la première rencontre, avant que les calculs ne changent lors du deuxième match. La question a alors commencé à se poser sur la nature de la relation entre la star portugaise et son entraîneur, et sur le fait de savoir si ce qui s'est produit n'était qu'une simple décision technique passagère ou le début d'un chapitre plus complexe entre les deux parties.