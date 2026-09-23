Romano - La Juventus a essayé de recruter Samuele Inacio, puis a pris Ekhator

Samuele Inacio, l’un des jeunes Italiens les plus prometteurs, appelé par Roberto Mancini en équipe d’Italie pour les prochains matches de Ligue des nations, est aussi un profil dont on parle beaucoup sur le marché des transferts. Né en 2008, Inacio est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’au 30 juin 2029, mais il est suivi avec attention par plusieurs clubs italiens. Au premier rang, l’Inter et surtout la Juventus.





Sur Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano s’exprime ainsi sur Inacio : « Il plaît beaucoup à la Juventus, la Juventus a essayé de prendre Samuele Inacio. Le club turinois a pris des renseignements auprès du Borussia Dortmund, puis a recruté Ekhator. Dortmund a renouvelé le contrat d’Inacio. Il a les qualités pour revenir un jour en Italie ».