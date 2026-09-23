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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Romano - La Juventus a essayé de recruter Samuele Inacio, puis a pris Ekhator

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S. Inacio

Le talent du Borussia Dortmund plaît à la Juventus

Samuele Inacio, l’un des jeunes Italiens les plus prometteurs, appelé par Roberto Mancini en équipe d’Italie pour les prochains matches de Ligue des nations, est aussi un profil dont on parle beaucoup sur le marché des transferts. Né en 2008, Inacio est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’au 30 juin 2029, mais il est suivi avec attention par plusieurs clubs italiens. Au premier rang, l’Inter et surtout la Juventus.


Sur Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano s’exprime ainsi sur Inacio : « Il plaît beaucoup à la Juventus, la Juventus a essayé de prendre Samuele Inacio. Le club turinois a pris des renseignements auprès du Borussia Dortmund, puis a recruté Ekhator. Dortmund a renouvelé le contrat d’Inacio. Il a les qualités pour revenir un jour en Italie ».

  • C’est la confirmation de l’intérêt de la Juventus pour le fils de l’art (son père est Inacio Pià), ainsi que de la tentative menée par la Vieille Dame durant l’été dernier. Inacio compte jusqu’ici 10 apparitions et 3 buts avec le maillot de l’équipe première de Dortmund, en plus de 9 apparitions et 2 buts avec la deuxième équipe jaune et noire. En sélection, Inacio a fait ses débuts en juin, avec Silvio Baldini sur le banc, lors du match gagné contre le Luxembourg. L’été dernier, en effet, la décision de Dortmund avait été de ne pas mettre Inacio sur le marché : reste à voir si, dans un avenir proche, les cartes pourront changer et s’il sera possible pour les clubs italiens, Juventus en tête, de ramener en Serie A le jeune talent italien.

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