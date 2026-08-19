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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Rodri choisit la voie de Neymar et Suarez : des stars qui ont préféré le Barça au Real Madrid

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Voici les noms les plus marquants qui ont choisi de jouer pour le Barça plutôt que de rejoindre la Maison Blanche

La rivalité entre le Barça et le Real Madrid ne s'est pas limitée au terrain, elle s'est étendue durant des décennies aux bureaux de négociation et au marché des transferts, où les deux ennemis se sont retrouvés dans une lutte récurrente pour les plus grands talents et les stars du football mondial.

À plus d'une reprise, la décision finale des joueurs a constitué un coup dur pour l'une des deux parties, lorsqu'ils ont choisi de porter le maillot catalan plutôt que de tenter l'aventure à Santiago Bernabéu.

Alors que Rodri a tranché en faveur d'un transfert au Barça, malgré des négociations engagées avec le Real Madrid, le journal « AS » a recensé une série de grands noms qui figuraient dans les plans du club madrilène ou qui ont été associés à un transfert vers celui-ci, avant de finalement choisir le club catalan, de Ronaldinho et Neymar à Luis Suárez et Cesc Fàbregas.

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  • Rodri : le dernier épisode du conflit

    Rodri a scellé son avenir en rejoignant Barcelone, après des semaines de spéculations sur sa prochaine destination.

    Le Real Madrid voyait dans le milieu de terrain espagnol la solution idéale pour rééquilibrer son entrejeu, notamment grâce à ses grandes qualités dans la conservation du ballon et l'organisation du jeu, en plus de la présence d'un fort contingent offensif au sein de l'équipe.

    Mais après un long feuilleton de spéculations, Rodri a finalement choisi de rejoindre le Camp Nou, devenant ainsi le dernier grand nom à faire pencher la balance en faveur de Barcelone.

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  • Rivaldo : de Deportivo à la gloire catalane

    Avant son arrivée à Barcelone, Rivaldo était l'un des talents montants les plus en vue du football espagnol avec le Deportivo La Corogne, ce qui avait attiré l'attention du Real Madrid.

    Mais Barcelone s'est montré le plus décisif dans la course à sa signature en 1997, permettant au Brésilien d'entamer un parcours exceptionnel sous le maillot du club catalan.

    Au cours des années suivantes, Rivaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde et a été sacré Ballon d'Or, avant de laisser une empreinte marquante dans l'histoire de Barcelone.

  • Ronaldinho : le transfert qui a changé la trajectoire du Barça

    À l'été 2003, Ronaldinho était l'un des joueurs les plus courtisés en Europe après son départ du Paris Saint-Germain, suscitant l'intérêt du Real Madrid et du Barça.

    Mais la star brésilienne a choisi le Camp Nou, une décision qui a eu un impact considérable sur l'avenir du club catalan, qui traversait à l'époque une période difficile sur les plans sportif et institutionnel.

    Avec Ronaldinho, le Barça a commencé à retrouver son statut, le Brésilien étant devenu le leader du projet de retour vers les sacres et posant les fondations de l'équipe qui allait plus tard être le théâtre de l'éclosion de Lionel Messi.

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  • Sidou Keita, la première pièce du projet Guardiola

    Après ses belles performances avec Séville, Seydou Keïta a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, grâce à sa puissance physique, sa capacité de travail et sa polyvalence sur le terrain.

    Finalement, c'est le Barça qui a eu le dernier mot, en s'attachant les services du milieu de terrain malien en 2008, ce qui a fait de lui l'un des premiers éléments à rejoindre le projet de Pep Guardiola.

  • Eto'o : l'erreur du Real Madrid se transforme en cauchemar

    L'histoire de Samuel Eto'o revêt une importance particulière, puisque l'attaquant camerounais a débuté sa carrière à l'académie du Real Madrid, sans toutefois obtenir suffisamment de temps de jeu avec l'équipe première.

    Après avoir été prêté, puis avoir brillé avec le Real Majorque, Eto'o est devenu l'un des attaquants les plus en vue en Europe.

    En 2004, le FC Barcelone est parvenu à s'attacher ses services, offrant au joueur l'environnement idéal pour révéler tout son potentiel et devenir l'un des attaquants les plus marquants de l'histoire du club, dans un transfert que beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes occasions manquées par le Real Madrid.

  • Dani Alves : un transfert qui aurait pu prendre une autre tournure

    Après être devenu l'un des meilleurs latéraux du monde avec Séville, Dani Alves a révélé plus tard qu'il avait été tout près de rejoindre le Real Madrid.

    Mais le transfert ne s'est pas concrétisé, et il a finalement atterri au Barça en 2008.

    Là-bas, le Brésilien a écrit l'une des pages les plus réussies de sa carrière, remportant de nombreux titres de champion et de Ligue des champions, et devenant l'une des figures emblématiques de l'ère Guardiola.

    Alves a reconnu par la suite que sa carrière aurait peut-être pris un tout autre tournant s'il avait rejoint le stade Santiago-Bernabéu.

  • David Villa : la cible de Madrid qui a fini au Camp Nou

    Pendant des années, David Villa a été l'une des cibles prioritaires du Real Madrid, après s'être imposé comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe sous le maillot de Valence.

    L'attaquant espagnol a été régulièrement associé à un transfert vers Santiago Bernabéu, mais les négociations n'ont pas tourné en faveur du club madrilène.

    En 2010, c'est le Barça qui a bouclé l'opération, permettant à Villa de rejoindre l'équipe de Guardiola et de faire partie du groupe sacré champion de Liga et vainqueur de la Ligue des champions.

  • Luis Suárez : Barcelone remporte la bataille du meilleur buteur

    Après une saison exceptionnelle avec Liverpool, Luis Suarez est devenu l'un des attaquants les plus convoités au monde, suivi de près par le Barça et le Real Madrid.

    Mais l'attaquant uruguayen a choisi le Barça en 2014, dans un transfert qui a rapidement prouvé sa valeur.

    L'attachement de Suarez à sa famille à Barcelone et son bien-être dans la vie en Catalogne ont contribué à faciliter son aventure avec le club, avant qu'il ne forme avec Lionel Messi et Neymar le célèbre trio « MSN ».

    Au cours de ses années au Barça, Suarez est devenu l'un des plus grands buteurs du club à l'époque moderne.

  • André Gomes : une victoire catalane sur le marché des transferts

    André Gomes figurait dans les plans du Barça et du Real Madrid lorsqu'il évoluait à Valence, avant que la course ne se conclue par son arrivée au Camp Nou à l'été 2016.

    Le Barça a bouclé l'opération pour 35 millions d'euros, plus des variables, dans l'un des transferts les plus marquants où le club catalan a devancé son rival.

    Lors de sa présentation, le joueur a expliqué que la philosophie de jeu du Barça correspondait davantage à sa manière de comprendre le football, laissant entendre que l'aspect sportif avait été un facteur déterminant dans sa décision.

  • Cesc Fàbregas, le retour dont il ne voulait aucun autre

    L'histoire de Cesc Fàbregas était différente, car elle était liée à un désir évident du joueur de revenir au club où il avait grandi.

    Durant sa période de gloire avec Arsenal, le Real Madrid faisait partie des clubs qui avaient étudié la possibilité de le recruter, mais le milieu de terrain espagnol ne cachait pas que sa priorité était de revenir à Barcelone.

    En 2010, le journal As avait indiqué que Fàbregas avait confirmé son souhait de revenir au Camp Nou, estimant que renoncer à cette opportunité serait une chose difficile.

    Un an plus tard, son souhait s'est effectivement réalisé, et il est revenu à Barcelone après des années de gloire en Angleterre.

  • Neymar, l'une des batailles les plus féroces

    La bataille pour Neymar a peut-être été l'une des plus féroces sur le marché des transferts entre le Barça et le Real Madrid.

    Le club madrilène a déployé d'énormes efforts pour convaincre la star brésilienne de le rejoindre, mais le joueur a finalement tranché en faveur du Barça en 2013.

    Neymar, selon ce qu'avait rapporté le journal « As » à l'époque, affichait depuis des années son admiration pour Lionel Messi et pour le style de jeu du Barça, tandis que son père a affirmé que son fils avait choisi le club qu'il jugeait le plus adapté à ses caractéristiques et à sa manière de jouer.

    La bataille s'est achevée par l'arrivée de Neymar au Camp Nou, faisant de ce transfert l'une des plus belles victoires remportées par le Barça face au Real Madrid en dehors des terrains.