La rivalité entre le Barça et le Real Madrid ne s'est pas limitée au terrain, elle s'est étendue durant des décennies aux bureaux de négociation et au marché des transferts, où les deux ennemis se sont retrouvés dans une lutte récurrente pour les plus grands talents et les stars du football mondial.

À plus d'une reprise, la décision finale des joueurs a constitué un coup dur pour l'une des deux parties, lorsqu'ils ont choisi de porter le maillot catalan plutôt que de tenter l'aventure à Santiago Bernabéu.

Alors que Rodri a tranché en faveur d'un transfert au Barça, malgré des négociations engagées avec le Real Madrid, le journal « AS » a recensé une série de grands noms qui figuraient dans les plans du club madrilène ou qui ont été associés à un transfert vers celui-ci, avant de finalement choisir le club catalan, de Ronaldinho et Neymar à Luis Suárez et Cesc Fàbregas.

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