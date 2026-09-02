Trabzonspor a vu une offre rapide, formulée en 24 heures, pour Richarlison être rejetée, selon The Athletic. Le club turc est désireux de renforcer ses rangs avec un autre nom de premier plan après l’arrivée retentissante de Mohamed Salah en provenance de Liverpool plus tôt cet été, profitant du fait que le mercato turc reste ouvert jusqu’au vendredi 4 septembre, bien après la clôture du marché anglais.

Il reste incertain de savoir si le club de Süper Lig lancera une deuxième offre pour le joueur de 29 ans avant l’échéance de vendredi. Toute opération potentielle intervient dans un contexte de remous internes à Trabzonspor, actuellement en quête de stabilité après s’être séparé de l’entraîneur principal Fatih Tekke.