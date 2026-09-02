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Richarlison en Turquie ? Trabzonspor essuie un échec dans son approche pour l’attaquant de Tottenham
Trabzonspor lance une offre ambitieuse
Trabzonspor a vu une offre rapide, formulée en 24 heures, pour Richarlison être rejetée, selon The Athletic. Le club turc est désireux de renforcer ses rangs avec un autre nom de premier plan après l’arrivée retentissante de Mohamed Salah en provenance de Liverpool plus tôt cet été, profitant du fait que le mercato turc reste ouvert jusqu’au vendredi 4 septembre, bien après la clôture du marché anglais.
Il reste incertain de savoir si le club de Süper Lig lancera une deuxième offre pour le joueur de 29 ans avant l’échéance de vendredi. Toute opération potentielle intervient dans un contexte de remous internes à Trabzonspor, actuellement en quête de stabilité après s’être séparé de l’entraîneur principal Fatih Tekke.
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Incertitude à Tottenham autour de De Zerbi
Richarlison se retrouve à la croisée des chemins à Tottenham, après avoir déjà exprimé son souhait de relever un nouveau défi lors d’un mercato estival agité. L’arrivée de l’entraîneur Roberto De Zerbi a remodelé le secteur offensif des Spurs, le prêt d’Omar Marmoush en provenance de Manchester City faisant reculer le Brésilien dans la hiérarchie du club du nord de Londres.
Avec seulement 12 mois restants sur son contrat actuel au Tottenham Hotspur Stadium, l’attaquant se retrouve à un moment charnière. S’il a eu du mal à enchaîner les titularisations cette saison, il reste sur le papier un atout important, après avoir terminé meilleur buteur du club en Premier League la saison dernière avec 11 buts.
Défiance sur les réseaux sociaux de la part du Brésilien
Un retour de conte de fées dans le Merseyside a finalement capoté après le rejet par Richarlison des conditions personnelles proposées par Everton. Après l’échec des négociations, l’international brésilien a publié sur les réseaux sociaux un message cryptique et virulent, soulignant sa volonté absolue de reprendre en main son propre destin après une période dictée par des pressions extérieures.
Sur Instagram, Richarlison a affirmé : « Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que plus jamais personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses, et presque toutes se sont produites parce que des décisions ont été prises par d’autres personnes. La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai traversé bien pire, croyez-moi. »
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Numéros de Tottenham et écarté du groupe
Richarlison a rejoint Tottenham Hotspur en provenance d’Everton à l’été 2022. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, l’attaquant brésilien a disputé 134 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 32 buts et délivrant 15 passes décisives.
Le joueur de 29 ans a disputé sa seule apparition de la saison en cours lors de la défaite 3-0 de Tottenham contre Brentford. Il a toutefois été totalement écarté du groupe pour la rencontre suivante, assistant depuis le bord du terrain à la défaite 2-0 de Tottenham face à Newcastle United.
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