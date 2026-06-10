Selon Sport Bild, plusieurs clubs saoudiens ont approché le champion d’Allemagne et le joueur canadien pour explorer la possibilité d’un transfert l’été prochain.
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Revirement de situation pour Vincent Kompany : le FC Bayern Munich pourrait-il toucher une indemnité record pour Alphonso Davies ?
Des discussions auraient déjà eu lieu à la Säbener Straße entre des représentants du club, portant sur les « conditions d’un éventuel transfert ». Pour l’instant, aucun accord concret n’a été trouvé.
Malgré une prolongation de contrat valable jusqu’en 2030, effective depuis début 2025, le latéral gauche suscite depuis plusieurs mois des débats au sein du club. Son salaire annuel estimé à 15 millions d’euros et ses blessures à répétition incitent même le Bayern, selon plusieurs sources, à envisager sérieusement son départ.
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Au FC Bayern, Davies n'est plus une évidence.
Depuis sa rupture des ligaments croisés au printemps 2025, Davies peine à enchaîner les performances sur la durée. Victime de multiples blessures musculaires, il est à nouveau écarté des terrains en raison d’une lésion à la cuisse. Ce nouveau pépin physique le privera très probablement du coup d’envoi de la Coupe du monde avec le Canada.
Selon les dernières informations, Vincent Kompany aurait revu sa position. Longtemps défenseur acharné de son latéral, l’entraîneur du FC Bayern avait écarté l’idée de recruter un autre arrière gauche. Il considère désormais la venue d’un nouveau joueur comme une priorité absolue à ce poste.
Si une offre de transfert convaincante arrivait pour le Canadien, le Bayern se montrerait sans doute disposé à négocier ; les moyens financiers quasi illimités de plusieurs clubs saoudiens pourraient même accélérer un accord entre les clubs.
Toutefois, Davies, âgé de seulement 25 ans et encore au sommet de son potentiel sportif, semble peu enclin à s’exiler dans le désert. Malgré ses problèmes physiques récurrents, il demeure l’un des meilleurs arrières gauches de la planète.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich serait fortement intéressé par la venue de Nathaniel Brown.
En cas de départ de Munich, le successeur serait déjà identifié : Nathaniel Brown, actuellement à l’Eintracht Francfort. D’après les informations disponibles, le Bayern aurait déjà trouvé un accord avec l’international allemand ; seules les négociations entre le FCB et l’Eintracht Francfort restent à finaliser.
Francfort réclamerait environ 60 millions d’euros pour son joueur, tandis que le club le plus titré d’Allemagne chercherait à obtenir un prix légèrement inférieur. Le joueur de 22 ans, sous contrat à Francfort jusqu’en 2030, s’est récemment montré évasif au sujet de son avenir : « Cela ne m’affecte pas », a-t-il déclaré en pleine préparation de la Coupe du monde avec la sélection allemande. « Je me concentre pleinement sur l’équipe nationale et je me réjouis de participer à la Coupe du monde. »
Selon Sport Bild, Brown privilégie toutefois un départ vers le Bayern de Munich entraîné par Kompany, qu’il considère comme sa priorité absolue. Il aurait même écarté l’idée de rejoindre d’autres cadors européens, tels que le Real Madrid, Arsenal ou Manchester City. Contexte : Kompany suit le joueur depuis plusieurs années et aurait déjà tenté de l’attirer à Burnley lorsqu’il était encore sur le banc des Clarets.
Selon les informations de Sport Bild, le Bayern aurait déjà pris contact avec l’entourage de Brown avant la trêve hivernale ; sa performance lors de la défaite 0-3 de la SGE contre Munich en octobre 2025 aurait particulièrement impressionné les dirigeants bavarois. Lors de cette rencontre, il avait notamment contenu Michael Olise, puis avait déjà brillé face à Lamine Yamal lors du duel contre le FC Barcelone en Ligue des champions.