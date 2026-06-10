Revirement de situation pour Vincent Kompany : le FC Bayern Munich pourrait-il toucher une indemnité record pour Alphonso Davies ?

En cas de départ de Munich, le successeur serait déjà identifié : Nathaniel Brown, actuellement à l’Eintracht Francfort. D’après les informations disponibles, le Bayern aurait déjà trouvé un accord avec l’international allemand ; seules les négociations entre le FCB et l’Eintracht Francfort restent à finaliser.

Francfort réclamerait environ 60 millions d’euros pour son joueur, tandis que le club le plus titré d’Allemagne chercherait à obtenir un prix légèrement inférieur. Le joueur de 22 ans, sous contrat à Francfort jusqu’en 2030, s’est récemment montré évasif au sujet de son avenir : « Cela ne m’affecte pas », a-t-il déclaré en pleine préparation de la Coupe du monde avec la sélection allemande. « Je me concentre pleinement sur l’équipe nationale et je me réjouis de participer à la Coupe du monde. »

Selon Sport Bild, Brown privilégie toutefois un départ vers le Bayern de Munich entraîné par Kompany, qu’il considère comme sa priorité absolue. Il aurait même écarté l’idée de rejoindre d’autres cadors européens, tels que le Real Madrid, Arsenal ou Manchester City. Contexte : Kompany suit le joueur depuis plusieurs années et aurait déjà tenté de l’attirer à Burnley lorsqu’il était encore sur le banc des Clarets.

Selon les informations de Sport Bild, le Bayern aurait déjà pris contact avec l’entourage de Brown avant la trêve hivernale ; sa performance lors de la défaite 0-3 de la SGE contre Munich en octobre 2025 aurait particulièrement impressionné les dirigeants bavarois. Lors de cette rencontre, il avait notamment contenu Michael Olise, puis avait déjà brillé face à Lamine Yamal lors du duel contre le FC Barcelone en Ligue des champions.