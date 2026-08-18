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CORRECTION BYLINE - Italian referee DomeAFP
Gianluca Minchiotti

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Réunion entre les arbitres et les clubs de Serie A : l’objectif est d’augmenter le temps de jeu effectif des matches

Serie A

Les principales nouveautés réglementaires pour le championnat de football 2026/2027 ont été au centre d’une réunion tenue par le directeur technique de l’AIA, Domenico Messina, et le désignateur, Daniele Orsato, à laquelle ont participé les représentants des vingt clubs de Serie A et les dirigeants de la Lega Serie A.


« Il est fondamental que, avant le coup d’envoi, toutes les informations techniques nécessaires soient fournies, surtout en ce qui concerne les nouveautés réglementaires introduites cette saison sportive, a souligné Messina, comme le rapporte l’ANSA . Nous serons toujours prêts à fournir toute clarification sur l’application des règles et sur leur interprétation, pour une clarté toujours plus grande et une relation réciproque fructueuse. »


« Beaucoup des changements introduits concerneront les situations de jeu arrêté avec l’objectif d’augmenter le temps effectif des matches, en rendant les rencontres encore plus dynamiques et spectaculaires, a commenté le directeur général de la Lega Serie A, Luigi De Siervo . Cette réunion a représenté une importante occasion d’échange et de mise à jour pour les structures techniques des clubs, qui pourront arriver préparées au début du Championnat, avec une connaissance claire et partagée des nouvelles dispositions réglementaires. La collaboration entre la Lega Calcio Serie A et l’AIA sur ces thèmes est fondamentale pour garantir la meilleure application des nouvelles règles et accompagner le football italien vers un jeu toujours plus fluide et intense. »


  • « Je tiens à remercier tous nos clubs pour leur participation proactive à cette réunion », a déclaré le président de la Ligue, Ezio Simonelli . « Je remercie également Messina et Orsato pour leur disponibilité. Cela a été une réunion très utile, qui a permis d’approfondir les aspects les plus importants des nouvelles dispositions. Notre objectif est de maintenir un dialogue constant avec les instances arbitrales et d’organiser d’autres moments d’échange au cours de l’année qui puissent être utiles aux clubs. »


    « La réunion a représenté un important moment de rencontre et d’échange avec les clubs », a déclaré le vice-président délégué de l’AIA, Francesco Massini. « L’AIA sera toujours disponible pour des initiatives de ce type. C’est en effet à travers des moments comme ceux-ci que l’on peut consolider les relations entre les différentes composantes et offrir un service de qualité à la Fédération elle-même ainsi qu’à tout le système du football. »



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