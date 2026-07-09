Il s’agissait de vérifier si un arbitre était en grâce ou non, puis d’obtenir le feu vert. D’après La Repubblica, c’est ainsi que le parquet de Milan interprète de nouveaux écoutes téléphoniques, interceptées il y a moins de trois mois, impliquant Gianluca Rocchi, alors responsable de la désignation des arbitres en Serie A et Serie B. Parmi ces conversations, une date d’avril dernier, juste avant la rencontre Torino-Inter du 26 avril. Rocchi y évoque avec un interlocuteur la possibilité de confier la direction de la rencontre à Maurizio Mariani. « Faisons le point rapidement, montre-moi si ça convient, puis je te confirmerai », résume le message de Rocchi à son collègue. Mariani arbitrera finalement la rencontre, « mais seulement après l’accord de l’Inter, car ce club ne l’appréciait pas ». Seul arbitre italien sélectionné pour la Coupe du monde en cours, il avait déjà dirigé Naples-Inter (3-1) le 25 octobre 2025, match marqué par des polémiques arbitrales.
Traduit par
Repubblica - «Mariani ? Je vais voir si ça convient à l'Inter». Enquête sur Rocchi, nouveaux matchs
NOUVELLES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Selon La Repubblica, de nouvelles écoutes téléphoniques ont été versées au dossier de l’enquête milanaise menée par le procureur Maurizio Ascione et son adjoint Paolo Ielo sur des soupçons de manipulation des désignations arbitrales dans le football. Rocchi, alors désignateur, est mis en cause pour fraude sportive. Ces écoutes révèleraient des pressions et des ingérences dans les choix des arbitres. Selon le nouveau chef d’accusation, l’ex-désignateur, entendu la semaine dernière lors d’un long interrogatoire au parquet, « en complicité avec des représentants du club de l’Inter et après concertation », ces derniers « agissant grâce à leurs relations privilégiées avec Gabriele Gravina », alors président de la FIGC, aurait procédé à des « désignations résultant d’ingérences ». Gravina, qui n’est pas mis en cause, de même que personne à l’Inter, aurait ainsi joué un rôle externe, celui d’une personnalité à satisfaire.
LES ARBITRES QUI « PORTENT MALCHANCE »
Les enquêteurs évoquent des pressions présumées sur deux rencontres déjà connues : la demi-finale de Coupe d’Italie Inter-Milan du 23 avril 2025, confiée à Daniele Doveri, « peu apprécié » par l’Inter afin, selon l’accusation, de l’écarter des futurs matchs clés des Nerazzurri, et Bologne-Inter du 20 avril 2025, confiée à Andrea Colombo, « apprécié ». Deux autres rencontres sont ensuite pointées : Inter-Vérone du 3 mai 2025, confiée à Gianluca Manganiello pour écarter Simone Sozza, « mal vu », et, plus récemment, Turin-Inter du 26 avril, avec l’épisode Mariani. Dans un autre échange, présenté comme une boutade, les conversations interceptées évoquent des arbitres « qui portent lapoisse » ; Doveri serait à nouveau visé lors de la demi-finale de Coupe d’Italie entre l’Inter et le Milan.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles