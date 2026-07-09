Repubblica - «Mariani ? Je vais voir si ça convient à l'Inter». Enquête sur Rocchi, nouveaux matchs

Il s’agissait de vérifier si un arbitre était en grâce ou non, puis d’obtenir le feu vert. D’après La Repubblica, c’est ainsi que le parquet de Milan interprète de nouveaux écoutes téléphoniques, interceptées il y a moins de trois mois, impliquant Gianluca Rocchi, alors responsable de la désignation des arbitres en Serie A et Serie B. Parmi ces conversations, une date d’avril dernier, juste avant la rencontre Torino-Inter du 26 avril. Rocchi y évoque avec un interlocuteur la possibilité de confier la direction de la rencontre à Maurizio Mariani. « Faisons le point rapidement, montre-moi si ça convient, puis je te confirmerai », résume le message de Rocchi à son collègue. Mariani arbitrera finalement la rencontre, « mais seulement après l’accord de l’Inter, car ce club ne l’appréciait pas ». Seul arbitre italien sélectionné pour la Coupe du monde en cours, il avait déjà dirigé Naples-Inter (3-1) le 25 octobre 2025, match marqué par des polémiques arbitrales.



