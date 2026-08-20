Flick reste déterminé à recruter un avant-centre de métier pour compléter son effectif. Tout en reconnaissant que les recherches se poursuivent, Deco a admis que trouver un successeur adapté à Lewandowski représente un immense défi pour la direction.

« Nous recherchons ce joueur [un attaquant] et Deco fait un excellent travail », a déclaré Flick mercredi, comme cité par ESPN.

Deco a ajouté : « Nous avons perdu deux joueurs en attaque, Lewy et Ferran. Je pense que nous avons des solutions pour compenser Ferran avec les recrues que nous avons faites. Remplacer Robert est bien plus difficile. C'est vraiment très difficile de remplacer un joueur comme lui.

« Nous avons quelques solutions en interne, mais nous devons regarder [ce qui est disponible]. Il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'il y aura encore du mouvement, nous travaillons toujours dur. »