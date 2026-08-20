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« Remplacer Robert Lewandowski est difficile » : le FC Barcelone prend une grande décision concernant Julian Alvarez après un refus de 100 M€
Le Barça met fin à sa poursuite d’Alvarez
Le Barça a mis en pause ses tentatives pour recruter l’attaquant de l’Atlético Alvarez avant la fermeture du mercato. Le club catalan a accepté l’idée qu’un accord ne se matérialisera pas ce mois-ci sans rebondissement radical de dernière minute. Alvarez était la priorité du Barça pour reconstruire son attaque après les départs de Lewandowski et de Ferran Torres.
Cependant, l’Atlético reste inflexible dans son refus de vendre l’international argentin, malgré avoir déjàrejeté une offre de 100 M€ (85 M£) plus tôt cet été. Bien qu’Alvarez ait publiquement exprimé son désir de changer de club, la position inflexible de l’Atlético a forcé le directeur sportif Deco à regarder ailleurs. Le Barça n’a pas complètement exclu de revenir à la charge pour le joueur de 26 ans, mais d’autres options sont désormais activement étudiées.
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Deco et Flick détaillent la recherche d’un attaquant
Flick reste déterminé à recruter un avant-centre de métier pour compléter son effectif. Tout en reconnaissant que les recherches se poursuivent, Deco a admis que trouver un successeur adapté à Lewandowski représente un immense défi pour la direction.
« Nous recherchons ce joueur [un attaquant] et Deco fait un excellent travail », a déclaré Flick mercredi, comme cité par ESPN.
Deco a ajouté : « Nous avons perdu deux joueurs en attaque, Lewy et Ferran. Je pense que nous avons des solutions pour compenser Ferran avec les recrues que nous avons faites. Remplacer Robert est bien plus difficile. C'est vraiment très difficile de remplacer un joueur comme lui.
« Nous avons quelques solutions en interne, mais nous devons regarder [ce qui est disponible]. Il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'il y aura encore du mouvement, nous travaillons toujours dur. »
Solutions internes et cibles alternatives
Si aucun nouvel attaquant n’arrive, certaines personnes au sein du club estiment que des ajustements tactiques internes suffiront. Flick pourrait utiliser Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ou Lamine Yamal dans l’axe, tandis que Fermin Lopez et Dani Olmo offrent des options de faux numéro neuf.
Le seul avant-centre de métier dans l’effectif de pré-saison de Barcelone est l’international égyptien de 18 ans Hamza Abdelkarim. L’adolescent a marqué contre Al Ahly lors de la victoire dans le Trophée Joan Gamper mercredi, portant son total de pré-saison à quatre buts.
Félicitant le jeune joueur, Flick a déclaré : « Hamza est un bon attaquant. On le voit dans sa manière d’attaquer les centres. Aujourd’hui, je l’ai aussi vu bien conserver le ballon, ce qui est bien. C’est ce que je veux voir de sa part. »
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Une fin de mercato animée s’annonce
Deco évalue une large liste d’alternatives potentielles sur le marché à l’approche de la date limite du mercato. Des pistes précédentes pour Joao Pedro et Junior Kroupi sont tombées à l’eau, tandis que Lautaro Martinez, Luis Suarez et Benjamin Sesko ont été jugés financièrement inaccessibles.
Le duo de Villarreal Georges Mikautadze et Ayoze Perez est à l’étude, les analystes du club étant particulièrement impressionnés par les données sous-jacentes de Mikautadze et ses performances en Espagne.
Barcelone reste actif sur le marché après avoir confirmé Rodri comme sa quatrième recrue de l’été aux côtés de Gordon, Adeyemi et Jesse Bisiwu. Avec Joao Cancelo également attendu cette semaine, Deco va continuer à travailler en coulisses pour offrir un dernier renfort offensif.
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