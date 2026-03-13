Getty Images Sport
Reece James s'engage à long terme avec Chelsea en signant un nouveau contrat
Le capitaine s'engage en faveur d'une vision à long terme
Le contrat précédent de ce défenseur emblématique devait expirer en 2028, mais selon The Athletic, cette nouvelle prolongation l'aligne sur la structure salariale incitative mise en place par l'actuel groupe de propriétaires. James était le dernier membre de l'équipe première à jouer encore selon les conditions établies sous l'ancienne direction, et cette évolution garantit que tous les joueurs clés sont désormais alignés sur le nouveau modèle financier du club. Ayant hérité du brassard de capitaine après le départ de César Azpilicueta en 2023, la décision de le retenir à Stamford Bridge pendant ses meilleures années constitue un coup de pouce majeur pour la direction des Blues.
La loyauté envers l'insigne reste primordiale
Le processus de négociation aurait été rapide, reflétant le lien profond qui unit le joueur au club de son enfance. James n'a cessé d'exprimer son souhait de rester à Chelsea jusqu'à la fin de sa carrière, déclarant précédemment qu'il serait « heureux » de le faire. Mis à part un prêt de formation au Wigan Athletic lors de la saison 2018-2019, il est resté un pilier incontournable de l'effectif de Chelsea. Avec déjà 225 apparitions, 16 buts et 31 passes décisives à son actif, son rôle de leader tant sur le terrain qu'en dehors est devenu indispensable à l'identité du club.
Ambitions internationales et palmarès
Outre son influence au niveau national, James est de plus en plus considéré comme le choix numéro un de l'entraîneur anglais Thomas Tuchel au poste d'arrière droit pour la prochaine Coupe du monde. Malgré une série de blessures frustrantes, le défenseur a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, démontrant ainsi sa valeur lorsque son temps de jeu est bien géré. Son mandat a déjà été marqué par des titres, notamment la Ligue des champions 2021 et la Supercoupe de l'UEFA 2022. Chelsea mise sur James pour les ramener au plus haut niveau, en plus des cinq trophées qu'il a déjà contribué à remporter.
Des tests décisifs en championnat et en Europe
Cette nouvelle arrive à point nommé pour Chelsea, qui occupe actuellement la cinquième place de la Premier League. James mènera l'équipe lors d'un match crucial à domicile contre Newcastle United samedi prochain, dans le but de renforcer ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions. Le véritable défi se présentera en milieu de semaine, lorsque les Blues affronteront le Paris Saint-Germain lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir subi une défaite 5-2 lors du match aller mercredi, James devra mener une remontée historique si Chelsea espère se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Europe.
