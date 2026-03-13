Reece James s'engage à long terme avec Chelsea en signant un nouveau contrat

Le contrat précédent de ce défenseur emblématique devait expirer en 2028, mais selon The Athletic, cette nouvelle prolongation l'aligne sur la structure salariale incitative mise en place par l'actuel groupe de propriétaires. James était le dernier membre de l'équipe première à jouer encore selon les conditions établies sous l'ancienne direction, et cette évolution garantit que tous les joueurs clés sont désormais alignés sur le nouveau modèle financier du club. Ayant hérité du brassard de capitaine après le départ de César Azpilicueta en 2023, la décision de le retenir à Stamford Bridge pendant ses meilleures années constitue un coup de pouce majeur pour la direction des Blues.