Avant son retrait, Raphinha a transformé un penalty qui a mis fin à une disette internationale de buts de plus de 500 jours. Les inquiétudes du Barça restent toutefois élevées, après que le Brésilien a manqué plus de 150 jours la saison dernière à la suite de quatre blessures distinctes à la cuisse droite, dont une sortie forcée contre Haïti lors de la Coupe du monde.

Préserver sa condition physique est désormais une priorité majeure pour le géant catalan après son début de saison tonitruant, avec 12 buts en championnat et un doublé en Ligue des champions contre Feyenoord.