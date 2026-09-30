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Raphinha manquera le match du Brésil contre l’Inde, la star de Barcelone souffrant d’un nouveau contretemps sur blessure
Le talisman du Brésil libéré après une grosse frayeur
Raphinha a été forfait pour le prochain match amical du Brésil contre l’Inde après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse droite. Le numéro 10 est sorti à la mi-temps et a été remplacé par Endrick lors de la victoire 4-2 de mardi contre l’Australie. Carlo Ancelotti a décidé de ne pas convoquer de remplaçant pour combler le vide laissé par son capitaine intérimaire, comme l’a rapporté ESPN Brazil.
Le staff médical applique le protocole de précaution.
La sélection nationale a agi rapidement afin que la gestion de la condition physique de l’attaquant soit assurée directement par son club. Précisant l’état de l’ailier dans un communiqué officiel publié aux premières heures de mercredi, la CBF a confirmé que les examens d’imagerie avaient révélé un œdème musculaire qualifié de « petit ». Pendant ce temps, Globo Esporte a rapporté que la décision de laisser repartir l’attaquant en Catalogne avait été prise d’un commun accord, par mesure de précaution, afin d’éviter d’autres dommages musculaires.
Des soucis persistants à la cuisse déclenchent l’alarme
Avant son retrait, Raphinha a transformé un penalty qui a mis fin à une disette internationale de buts de plus de 500 jours. Les inquiétudes du Barça restent toutefois élevées, après que le Brésilien a manqué plus de 150 jours la saison dernière à la suite de quatre blessures distinctes à la cuisse droite, dont une sortie forcée contre Haïti lors de la Coupe du monde.
Préserver sa condition physique est désormais une priorité majeure pour le géant catalan après son début de saison tonitruant, avec 12 buts en championnat et un doublé en Ligue des champions contre Feyenoord.
- Sports Press Photo
Le camp se déplace vers l’est sans son capitaine
Le Brésil effectue une dernière séance d’entraînement à Brisbane avant de s’envoler pour Kolkata en vue du match de samedi contre l’Inde. Le forfait de l’attaquant ajoute aux casse-têtes de sélection d’Ancelotti après les blessures antérieures de Joao Pedro et Wesley. En Espagne, Barcelone retient son souffle quant à l’état de forme de son attaquant clé avant son match de Liga contre Getafe le 10 octobre.
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