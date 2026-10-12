Getty Images Sport
Traduit par
Raphinha absent face à Galatasaray : Hansi Flick privilégie la condition physique à long terme du capitaine du FC Barcelone
Le géant catalan gère la charge de travail de son ailier
Flick a décidé de ne pas emmener Raphinha à Istanbul afin de préserver la condition physique du capitaine sur le long terme. Cette décision prudente vise à éviter de répéter les erreurs du passé : une reprise précipitée de l’ailier avait entraîné deux contretemps musculaires distincts. De telles précautions sont jugées essentielles, d’autant que le géant espagnol doit faire face à un enchaînement de matches sans répit alors que la saison s’intensifie.
- ZUMA Press Wire
Une approche prudente dicte la politique de sélection
La décision de laisser l’ailier de côté découle d’un accord commun que Flick a révélé vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match, avant la rencontre face à Getafe. L’entraîneur et le joueur ont convenu de ne prendre aucun risque inutile, d’autant que ce match n’a pas l’importance décisive du Clasico, prévu le dimanche 25 octobre. Alors que des rendez-vous déterminants pour la saison se profilent, le club a préféré préserver la condition physique de son attaquant vedette plutôt que de le faire jouer sur la scène continentale.
La rotation de l’effectif permet de faire face à un calendrier exigeant
Barcelone retardera son retour en Espagne en passant la nuit à Istanbul et en organisant une séance d’entraînement mercredi pour préserver la fraîcheur de ses joueurs, selon MARCA. Bien que Raphinha rejoigne Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji parmi les joueurs indisponibles, Flick dispose encore d’un potentiel offensif considérable avec Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus.
L’entraîneur du Galatasaray, Okan Buruk, doit lui aussi composer avec des absences : il ne peut compter ni sur le défenseur blessé Wilfried Singo ni sur Lesley Ugochukwu, suspendu.
- Getty Images Sport
De sérieux défis attendent ceux qui se déplacent sur le continent
Le géant catalan a l’occasion de consolider sa place dans le haut du classement de la Ligue des champions après avoir entamé la phase de ligue par une large victoire 5-1 contre Feyenoord. L’équipe de Flick abordera aussi ce déplacement avec un avantage psychologique, puisqu’elle a remporté ses trois dernières rencontres sur le terrain du champion de Turquie en titre. Après le test de mardi au Rams Park, Barcelone devra vite se tourner vers un déplacement difficile chez le Real Betis en Liga samedi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles