Barcelone retardera son retour en Espagne en passant la nuit à Istanbul et en organisant une séance d’entraînement mercredi pour préserver la fraîcheur de ses joueurs, selon MARCA. Bien que Raphinha rejoigne Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji parmi les joueurs indisponibles, Flick dispose encore d’un potentiel offensif considérable avec Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus.

L’entraîneur du Galatasaray, Okan Buruk, doit lui aussi composer avec des absences : il ne peut compter ni sur le défenseur blessé Wilfried Singo ni sur Lesley Ugochukwu, suspendu.



