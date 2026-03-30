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Rafa Mir clame son innocence face à l'accusation de viol, tandis que l'attaquant d'Elche réclame un procès public alors qu'il risque une peine de 10 ans de prison
Mir clame son innocence et donne une autre version des faits
La défense affirme qu'une série de relations sexuelles consenties ont eu lieu, laissant entendre que les tensions qui ont suivi résultaient d'un différend personnel entre les deux femmes concernées. Elle soutient que ce conflit interne a été le véritable élément déclencheur de l'intervention des agents de sécurité privés et de la police locale, et non un quelconque comportement criminel de la part de la joueuse. Mir, actuellement prêté à Elche par Séville, reste sous le feu des projecteurs, le parquet espagnol ayant officiellement requis une peine cumulée de 10 ans et six mois à l'encontre de l'attaquant.
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Demande d'un procès public et de transparence
L'un des piliers centraux de la stratégie juridique de Mir réside dans son insistance pour un procès public. Le joueur s'est officiellement opposé à la demande du ministère public visant à tenir les audiences à huis clos, arguant qu'il n'existe aucune justification juridique à cela. Son équipe de défense estime que le contrôle public est essentiel pour garantir une évaluation équitable des preuves et des témoignages fournis par les plaignants.
« Rien ne justifie que le déroulement du procès oral soit soumis au secret des audiences à huis clos. Le requérant n’a invoqué aucune raison pour justifier une restriction aussi radicale visant à priver le public de l’examen de la fiabilité et de la suffisance des preuves proposées par l’accusation en général, et plus particulièrement du témoignage du plaignant, tel que présenté par l’accusation dans le but de remettre en cause la présomption d’innocence de l’accusé », indique le communiqué.
Rapports de police et absence de plaintes initiales
La défense souligne en outre que les premiers rapports de police établis le soir même des faits ne faisaient aucune mention d'infractions à la liberté sexuelle. Selon les représentants de Mir, les documents recueillis par les autorités locales sur les lieux ne faisaient état que d'un désaccord concernant le départ d'un ami avec le joueur et d'une autre allégation relative à une altercation physique impliquant l'un des amis de l'attaquant.
L'équipe juridique entend démontrer que le récit de l'agression sexuelle n'est apparu qu'après les faits. Mir a exprimé son vif désir de laver son nom devant le tribunal, déclarant précédemment qu'il était très serein et impatient que la procédure judiciaire aboutisse afin que sa version des faits puisse être validée par le système judiciaire.
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Sa carrière menacée à l'approche du procès
L'issue de cette affaire a des conséquences considérables pour Mir. Le joueur de 28 ans a continué à évoluer en Liga malgré la pression judiciaire croissante. Toutefois, une condamnation entraînerait presque certainement la résiliation de ses contrats et mettrait effectivement un terme à sa carrière au plus haut niveau du football européen.
Le ministère public réclame des mesures de protection strictes ainsi qu'une peine d'emprisonnement dans l'affaire concernant Mir. S'il était reconnu coupable, il lui serait interdit de s'approcher à moins de 500 mètres de la victime pendant une période de 13 ans et il serait soumis à sept ans de liberté surveillée à l'issue de son incarcération. En outre, les procureurs réclament une indemnisation financière d'un montant de 64 000 € pour couvrir les dommages moraux et physiques subis par la victime.