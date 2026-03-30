Rafa Mir clame son innocence face à l'accusation de viol, tandis que l'attaquant d'Elche réclame un procès public alors qu'il risque une peine de 10 ans de prison

L'un des piliers centraux de la stratégie juridique de Mir réside dans son insistance pour un procès public. Le joueur s'est officiellement opposé à la demande du ministère public visant à tenir les audiences à huis clos, arguant qu'il n'existe aucune justification juridique à cela. Son équipe de défense estime que le contrôle public est essentiel pour garantir une évaluation équitable des preuves et des témoignages fournis par les plaignants.

« Rien ne justifie que le déroulement du procès oral soit soumis au secret des audiences à huis clos. Le requérant n’a invoqué aucune raison pour justifier une restriction aussi radicale visant à priver le public de l’examen de la fiabilité et de la suffisance des preuves proposées par l’accusation en général, et plus particulièrement du témoignage du plaignant, tel que présenté par l’accusation dans le but de remettre en cause la présomption d’innocence de l’accusé », indique le communiqué.