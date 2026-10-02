Les lacunes de l'effectif du Real Madrid mettent en lumière l'importance des recrues réclamées par l'entraîneur portugais José Mourinho, et que le club n'a pas réussi à boucler lors de l'été 2026.

Le journal Sport a indiqué dans un rapport que Mourinho est arrivé chez les Merengues avec une vision largement claire de ce dont il avait besoin pour reconstruire l'équipe.

Le club a répondu à une grande partie des demandes de l'entraîneur, puisque sont arrivés Ibrahima Konaté, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomandé et Espi.

Mais deux postes n'ont finalement pas été renforcés : un défenseur central supplémentaire aux côtés du fameux Konaté, et un milieu de terrain capable de donner un sens différent au style de jeu.



