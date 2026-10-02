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Quel rapport avec Rodri ? Les failles du Real Madrid confirment le bien-fondé des choix de Mourinho

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Les demandes inachevées de Mourinho hantent le Real Madrid : la défense et le milieu en première ligne

Les lacunes de l'effectif du Real Madrid mettent en lumière l'importance des recrues réclamées par l'entraîneur portugais José Mourinho, et que le club n'a pas réussi à boucler lors de l'été 2026.

Le journal Sport a indiqué dans un rapport que Mourinho est arrivé chez les Merengues avec une vision largement claire de ce dont il avait besoin pour reconstruire l'équipe.

Le club a répondu à une grande partie des demandes de l'entraîneur, puisque sont arrivés Ibrahima Konaté, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomandé et Espi.

Mais deux postes n'ont finalement pas été renforcés : un défenseur central supplémentaire aux côtés du fameux Konaté, et un milieu de terrain capable de donner un sens différent au style de jeu.


  • RodriGetty Images

    Échec des négociations pour recruter Rodri

    Concernant le milieu de terrain, Mourinho avait un objectif très précis. L'entraîneur portugais voulait un joueur capable d'organiser l'équipe par l'arrière, et d'apporter sérénité, équilibre et capacité de décision à un secteur qui a longtemps suscité des doutes au Bernabéu.

    Le nom qui s'est imposé avec force était celui de Rodri, et le Real Madrid a fait tout son possible pour convaincre l'international espagnol. Mourinho lui a même parlé personnellement, mais le joueur a fini par choisir le Barça.

    Fait notable, le club n'a pas non plus tenté de recruter l'une des alternatives que le marché des transferts offrait.

    Mourinho lui-même s'est employé à minimiser publiquement l'importance de ce transfert. Après l'échec du recrutement de Rodri, il a affirmé que le Real Madrid ne souffrait d'aucun manque à ce poste, rappelant qu'il disposait de Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva et Arda Güler.

    L'entraîneur portugais a précisé que Rodri aurait été « la cerise sur le gâteau ». C'était là une tentative de clore publiquement le dossier, bien que la vérité soit que l'entraîneur avait désigné ce poste comme l'une des priorités de son projet à son arrivée au club.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Négliger le recrutement d'un défenseur central supplémentaire

    Quant à l'autre demande qui n'a pas été satisfaite, elle concernait le recrutement d'un défenseur central. Le Real Madrid a bien signé Konaté, mais Mourinho souhaitait renforcer davantage l'arrière-garde, celle-ci ayant été l'un des principaux points faibles de l'équipe au cours des années précédentes.

    Le club avait étudié la possibilité de faire de la place pour un autre défenseur en cas de départ d'un joueur, mais les choses n'ont finalement pas bougé.

    Raúl Asencio s'est blessé et est resté dans l'effectif de l'équipe, et le marché des transferts s'est refermé sans le recrutement du défenseur central supplémentaire réclamé par l'entraîneur.

    Et c'est précisément en charnière centrale qu'apparaît le premier signe incitant à revenir sur la liste des demandes de Mourinho.

    Les blessures ont justement frappé l'arrière-garde : Asencio n'a toujours pas pu disputer son premier match sous la direction de l'entraîneur, et il fait désormais face à une absence comprise entre deux et quatre mois en raison d'une fracture à l'os de la jambe, tandis que Konaté et Militão souffrent eux aussi de problèmes physiques.

    Les options semblent limitées à ce poste, d'autant plus avec la suspension de Huijsen pour le prochain match, à la suite de son expulsion lors du derby. Mais le débat le plus intéressant se situe peut-être au milieu de terrain.

    Lors de l'un des premiers matchs de la saison, Mourinho a eu recours à Trent Alexander-Arnold à ce poste, aux côtés de Valverde, une expérience qui s'est soldée par un échec manifeste.

    Saison après saison, il semble que tout le monde, à l'extérieur du club, perçoive un problème commun dans la manière de construire l'effectif de l'équipe, alors que ce problème ne paraît pas exister vu de l'intérieur du club.

    L'entraîneur portugais dispose d'un effectif aux capacités immenses, et il a lui-même défendu publiquement les qualités des joueurs de son milieu de terrain et de sa défense.

    Pour autant, on ne peut ignorer que si le Real Madrid avait répondu à toutes les demandes de l'entraîneur portugais, Mourinho disposerait aujourd'hui de joueurs supplémentaires qui auraient pu jouer un rôle essentiel dans le déroulement de la saison.

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