Quant à l'autre demande qui n'a pas été satisfaite, elle concernait le recrutement d'un défenseur central. Le Real Madrid a bien signé Konaté, mais Mourinho souhaitait renforcer davantage l'arrière-garde, celle-ci ayant été l'un des principaux points faibles de l'équipe au cours des années précédentes.
Le club avait étudié la possibilité de faire de la place pour un autre défenseur en cas de départ d'un joueur, mais les choses n'ont finalement pas bougé.
Raúl Asencio s'est blessé et est resté dans l'effectif de l'équipe, et le marché des transferts s'est refermé sans le recrutement du défenseur central supplémentaire réclamé par l'entraîneur.
Et c'est précisément en charnière centrale qu'apparaît le premier signe incitant à revenir sur la liste des demandes de Mourinho.
Les blessures ont justement frappé l'arrière-garde : Asencio n'a toujours pas pu disputer son premier match sous la direction de l'entraîneur, et il fait désormais face à une absence comprise entre deux et quatre mois en raison d'une fracture à l'os de la jambe, tandis que Konaté et Militão souffrent eux aussi de problèmes physiques.
Les options semblent limitées à ce poste, d'autant plus avec la suspension de Huijsen pour le prochain match, à la suite de son expulsion lors du derby. Mais le débat le plus intéressant se situe peut-être au milieu de terrain.
Lors de l'un des premiers matchs de la saison, Mourinho a eu recours à Trent Alexander-Arnold à ce poste, aux côtés de Valverde, une expérience qui s'est soldée par un échec manifeste.
Saison après saison, il semble que tout le monde, à l'extérieur du club, perçoive un problème commun dans la manière de construire l'effectif de l'équipe, alors que ce problème ne paraît pas exister vu de l'intérieur du club.
L'entraîneur portugais dispose d'un effectif aux capacités immenses, et il a lui-même défendu publiquement les qualités des joueurs de son milieu de terrain et de sa défense.
Pour autant, on ne peut ignorer que si le Real Madrid avait répondu à toutes les demandes de l'entraîneur portugais, Mourinho disposerait aujourd'hui de joueurs supplémentaires qui auraient pu jouer un rôle essentiel dans le déroulement de la saison.