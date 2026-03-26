59' - Le Pays de Galles passe tout près de doubler la mise : James voit son tir s'écraser sur la barre transversale après avoir été dévié par un adversaire.

51' - LE PAYS DE GALLES PREND L'AVANTAGE : Tahirovic lance involontairement Daniel James qui, d'un tir en contre-pied depuis loin, surprend le gardien adverse qui glisse et ne peut rien faire.

45' - MI-TEMPS : la seule occasion de la première mi-temps a été ce tir sur le poteau de Wilson à la 22e minute.

22' - Le Pays de Galles passe tout près de l'ouverture du score : un tir enroulé du gauche de Wilson vient frapper le poteau.

20' - Match sans grand suspense, les locaux conservent la possession du ballon mais ne parviennent pas à percer la défense adverse.