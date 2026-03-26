Tous les regards sont tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant une oreille attentive sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir se jouera l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde, prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Si l'équipe de Gattuso vient à bout de l'Irlande du Nord lors du match à Bergame, mardi prochain, le 31 mars, elle affrontera le vainqueur du match de ce soir à 20h45 entre le Pays de Galles et la Bosnie. Le match de Cardiff concernera donc indirectement les Azzurri, qui doivent toutefois se concentrer pour l'instant sur le premier obstacle à franchir.
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Qualifications pour la Coupe du monde, Pays de Galles - Bosnie EN DIRECT 1-0 : un but de James fait la différence
BUTS ET FAITS MARQUANTS
59' - Le Pays de Galles passe tout près de doubler la mise : James voit son tir s'écraser sur la barre transversale après avoir été dévié par un adversaire.
51' - LE PAYS DE GALLES PREND L'AVANTAGE : Tahirovic lance involontairement Daniel James qui, d'un tir en contre-pied depuis loin, surprend le gardien adverse qui glisse et ne peut rien faire.
45' - MI-TEMPS : la seule occasion de la première mi-temps a été ce tir sur le poteau de Wilson à la 22e minute.
22' - Le Pays de Galles passe tout près de l'ouverture du score : un tir enroulé du gauche de Wilson vient frapper le poteau.
20' - Match sans grand suspense, les locaux conservent la possession du ballon mais ne parviennent pas à percer la défense adverse.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
Pays de Galles - Bosnie 1-0
BUTEURS : 51' James.
Pays de Galles (4-2-3-1) : Darlow ; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva ; Sheehan, Wilson ; James, Cullen, Brooks ; Johnson. Entraîneur : Bellamy.
BOSNIE (3-4-1-2) : Vasilj ; Celik, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic ; Alajbegovic ; Dzeko, Tabakovic. Entraîneur : Barbarez.
ARBITRE : Kovacs.
AVERTISSEMENTS : Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
EXCLUSIONS : -