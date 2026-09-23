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Puissance Perico ! Roberto prêt à se venger de l’Angleterre après avoir attendu l’appel rêvé de l’Espagne
Roberto Fernandez fête sa première convocation avec l’Espagne
L’attaquant de l’Espanyol Roberto Fernandez s’est adressé aux journalistes pour la première fois en tant qu’international A à la Ciudad del Futbol de Las Rozas. L’attaquant de 24 ans a reçu sa première convocation de la part du sélectionneur Luis de la Fuente pour les prochains matches de l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA.
Après avoir traversé une période difficile à Braga, au Portugal, avant de relancer sa carrière à l’Espanyol, Fernandez a expliqué que rejoindre l’équipe nationale était un rêve devenu réalité.
Il a reconnu avoir regardé la vidéo officielle de l’annonce de la liste avec sa famille jusqu’à ce que son nom apparaisse à la fin.
- ZUMA Press Wire
L’attaquant révèle les conseils de De la Fuente et la chaleur du groupe
S'exprimant devant la presse, Fernandez a détaillé ses premières conversations avec De la Fuente à son arrivée au rassemblement. Le sélectionneur a demandé à l'attaquant de conserver la forme qui lui a valu sa sélection tout en apprenant auprès de ses nouveaux coéquipiers en équipe nationale.
Fernandez a salué l'atmosphère accueillante du groupe, mettant en avant l'intensité de Marc Cucurella et la qualité technique de Pedri lors des exercices à l'entraînement.
« Il m'a simplement dit d'être moi-même », a déclaré Fernandez. « De continuer à faire tout comme je le fais depuis le début de cette saison. D'en profiter et d'apprendre. Le groupe est spectaculaire. »
L’attaquant salue le redressement de l’Espanyol et vise une rédemption avec l’Angleterre
Fernandez a exprimé une profonde gratitude envers l’Espanyol pour avoir placé une confiance totale en ses capacités après son prêt puis son transfert définitif. Il a souligné qu’affronter l’Angleterre faisait remonter le souvenir d’une amère défaite chez les moins de 21 ans, lui offrant ainsi une chance de rédemption personnelle.
L’attaquant a insisté sur le fait que le fait de jouer régulièrement en Liga avait accéléré sa maturité tactique au cours des dernières saisons.
« C’est un honneur de représenter un club comme l’Espanyol, qui m’a donné toute la confiance dont j’avais besoin quand je traversais une période difficile à Braga », a ajouté Fernandez. « Mon objectif était de venir en équipe nationale. »
- AFP
Les champions du monde préparent leur entrée en lice en Ligue des nations à Wembley
L'Espagne s'apprête à retrouver la compétition avec un déplacement face à l'Angleterre à Wembley, à Londres, le 26 septembre. L'équipe de De la Fuente recevra ensuite la Croatie à Séville le 29 septembre avant d'affronter la République tchèque à Oviedo le 2 octobre.
Fernandez se tient prêt à faire ses débuts avec l'équipe première et à contribuer à la qualification de l'Espagne pour le Final Four de la Ligue des nations.
Les champions du monde visent à lancer leur nouvelle campagne par une belle performance à l'extérieur.
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