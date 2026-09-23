L’attaquant de l’Espanyol Roberto Fernandez s’est adressé aux journalistes pour la première fois en tant qu’international A à la Ciudad del Futbol de Las Rozas. L’attaquant de 24 ans a reçu sa première convocation de la part du sélectionneur Luis de la Fuente pour les prochains matches de l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA.

Après avoir traversé une période difficile à Braga, au Portugal, avant de relancer sa carrière à l’Espanyol, Fernandez a expliqué que rejoindre l’équipe nationale était un rêve devenu réalité.

Il a reconnu avoir regardé la vidéo officielle de l’annonce de la liste avec sa famille jusqu’à ce que son nom apparaisse à la fin.



