Ter Stegen, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2028, devrait être prêté au grand club néerlandais pour la saison à venir. Récemment, l'accord semblait encore compromis, car une question importante restait en suspens entre Barcelone et l'Ajax. Dans un premier temps, les deux clubs ne parvenaient apparemment pas à s'entendre sur la part du salaire de Ter Stegen que le champion d'Espagne continuerait à prendre en charge.

Cet ultime point de friction semble désormais réglé : selon les dernières informations, le Barça prendrait toujours en charge la majeure partie du salaire de l’Allemand, estimé à plus de dix millions d’euros, durant la durée du prêt.