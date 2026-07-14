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Ter StegenGetty Images
Oliver Maywurm

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Problèmes résolus ? Marc-André ter Stegen devrait obtenir le feu vert du FC Barcelone pour rejoindre un club très particulier

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M. ter Stegen
FC Barcelone
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La question du club où Marc-André ter Stegen gardera les buts la saison prochaine est désormais tranchée de manière définitive.

Selon les informations concordantes des spécialistes du mercato Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le transfert du gardien du FC Barcelone vers l’Ajax Amsterdam est désormais bouclé.

  • Ter Stegen, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2028, devrait être prêté au grand club néerlandais pour la saison à venir. Récemment, l'accord semblait encore compromis, car une question importante restait en suspens entre Barcelone et l'Ajax. Dans un premier temps, les deux clubs ne parvenaient apparemment pas à s'entendre sur la part du salaire de Ter Stegen que le champion d'Espagne continuerait à prendre en charge.

    Cet ultime point de friction semble désormais réglé : selon les dernières informations, le Barça prendrait toujours en charge la majeure partie du salaire de l’Allemand, estimé à plus de dix millions d’euros, durant la durée du prêt.

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    L’Ajax était à la recherche d’un gardien expérimenté, dans la veine de Marc-André ter Stegen.

    Ter Stegen aurait obtenu l'autorisation du FC Barcelone pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. Prêté au FC Gérone lors du semestre précédent, le gardien allemand s'était rapidement blessé, ne disputant que deux rencontres officielles.

    Un transfert définitif à Gérone, club voisin, est devenu impossible après la relégation de ce dernier en deuxième division. Comme ter Stegen n’a actuellement aucune perspective réaliste de supplanter le gardien titulaire Joan Garcia et de redevenir numéro un au Barça, les dirigeants catalans ont cherché un autre point de chute pour le portier de 34 ans.

    À l’Ajax, on recherchait activement un gardien expérimenté, à l’aise également dans le jeu au pied. Ter Stegen correspond parfaitement à ce profil et devrait aider les Néerlandais à retrouver leur gloire d’antan. La saison dernière, l’Ajax n’avait terminé qu’à la cinquième place.

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