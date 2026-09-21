Problème physique ou tactique : pourquoi Bernardo Silva a-t-il disparu ?

Le Real Madrid était la priorité de Bernardo Silva, après que Mourinho l'a personnellement convaincu de rejoindre son projet, à la suite d'un appel téléphonique au cours duquel l'entraîneur portugais a exposé sa vision de l'avenir. Silva a préféré rejoindre le Real Madrid plutôt que le Barcelone et l'Atlético Madrid, à la recherche d'un rôle de titulaire dans une équipe capable de rivaliser pour les plus grands titres. Mourinho avait spécifiquement réclamé sa signature, estimant que sa polyvalence et son expérience représentaient deux facteurs importants pour reconstruire le milieu de terrain de l'équipe. Le Real Madrid a annoncé la conclusion de l'accord avec Bernardo Silva, qui a signé un contrat de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2028. Mais les premières semaines du joueur portugais dans la capitale espagnole ont rapidement révélé un paradoxe évident, puisqu'il n'a été titulaire que dans trois matches, se contentant de 282 minutes en six apparitions, sans marquer le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, selon un rapport du site Foot Mercato qui s'est interrogé sur la situation du joueur sous le titre « Où est passé Bernardo Silva ? ».

Silva a débuté au poste de milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde lors de sa première titularisation, avant que Mourinho ne le repositionne à un poste plus avancé.