Bernardo Silva vit un début mouvementé avec le Real Madrid, depuis son arrivée au sein de l'équipe lors du dernier mercato estival. Le joueur portugais, qui a rejoint le club libre de tout contrat en provenance de Manchester City, ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant sous la houlette de José Mourinho, alors que la Maison Blanche traverse plusieurs difficultés depuis le début de la saison.
Problème physique ou tactique : pourquoi Bernardo Silva a-t-il disparu ?
Un début poussif : un paradoxe évident
Le Real Madrid était la priorité de Bernardo Silva, après que Mourinho l'a personnellement convaincu de rejoindre son projet, à la suite d'un appel téléphonique au cours duquel l'entraîneur portugais a exposé sa vision de l'avenir. Silva a préféré rejoindre le Real Madrid plutôt que le Barcelone et l'Atlético Madrid, à la recherche d'un rôle de titulaire dans une équipe capable de rivaliser pour les plus grands titres. Mourinho avait spécifiquement réclamé sa signature, estimant que sa polyvalence et son expérience représentaient deux facteurs importants pour reconstruire le milieu de terrain de l'équipe. Le Real Madrid a annoncé la conclusion de l'accord avec Bernardo Silva, qui a signé un contrat de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2028. Mais les premières semaines du joueur portugais dans la capitale espagnole ont rapidement révélé un paradoxe évident, puisqu'il n'a été titulaire que dans trois matches, se contentant de 282 minutes en six apparitions, sans marquer le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, selon un rapport du site Foot Mercato qui s'est interrogé sur la situation du joueur sous le titre « Où est passé Bernardo Silva ? ».
Silva a débuté au poste de milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde lors de sa première titularisation, avant que Mourinho ne le repositionne à un poste plus avancé.
Une légende de la Turquie : ce « Leo » est un Salah pour qui sait comprendre
Mourinho identifie le problème : « Il doit progresser »
Silva subit une forte concurrence au milieu de terrain du Real Madrid, avec la présence de Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, ainsi que Bellingham et Arda Güler, ce qui offre à Mourinho de nombreuses options pour composer son entrejeu.
L'entraîneur portugais a justifié le faible temps de jeu de son joueur en déclarant : « Il est arrivé à la période de préparation dans une condition physique en deçà du niveau requis, et il doit progresser. »
Mais la situation du joueur n'a pas évolué au fil des semaines. Après être resté sur le banc lors de la victoire du Real Madrid contre Elche, Silva n'a disputé que huit minutes lors du derby de Madrid face à l'Atlético, que l'équipe a perdu sur le score de 2-1.
À lire aussi : L'image complète : pourquoi Al-Jowayr a-t-il été écarté de la liste de l'Arabie saoudite ?
Problème physique ou tactique ?
Le site français a repris un résumé de la situation de Bernardo Silva publié par le journal Sport, qui l'a exprimé en des termes clairs : « Il a choisi le Real Madrid en quête d'une place de titulaire, mais il n'a débuté que trois matches. » Le paradoxe est d'autant plus évident que Mourinho n'a pas considéré Silva comme un remplaçant ou un simple élément d'appoint. Son recrutement répondait au besoin de l'équipe de disposer d'un joueur capable d'occuper plusieurs postes et de s'adapter à différents systèmes.
Mourinho a utilisé Silva dans un double pivot au milieu de terrain, ses qualités techniques lui permettant par ailleurs de tenir un rôle offensif plus avancé. Cette polyvalence constitue un atout pour le joueur, mais elle peut dans le même temps devenir une source de complication pour sa situation. Dans une équipe où d'autres joueurs disposent de rôles et de postes clairement définis, Silva peut devenir le joueur dont l'entraîneur modifie le poste en fonction des besoins du match. Sa crise semble donc davantage liée à la hiérarchie mouvante du milieu de terrain du Real Madrid qu'à une exclusion des plans de Mourinho.
Les absences de Silva, Camavinga et Güler pour suspension ont contraint Mourinho à remanier son milieu de terrain face à l'Inter, signe que l'absence du joueur portugais peut rapidement peser sur les choix de l'entraîneur.
Reste la question : Bernardo Silva parviendra-t-il à transformer sa polyvalence en une place de titulaire durable, ou restera-t-il le joueur idéal pour compléter le onze de départ sans figurer parmi les priorités de l'entraîneur ?
Le Real Madrid (15 points) occupe actuellement la quatrième place de la Liga, à six points du FC Barcelone, leader du championnat.
À lire aussi : à cause de Vinicius ? Le « choc » Cucurella aggrave le dilemme du Real Madrid
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles