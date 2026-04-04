« Presque impossible ! » Le FC Barcelone rêverait d'un transfert phare en provenance de la Bundesliga

Ce dernier n'est sous contrat avec Barcelone qu'en tant que joueur prêté par Manchester United jusqu'à la fin de la saison, mais son maintien au club semble peu probable en raison des exigences salariales élevées de l'Anglais. L'option d'achat correspondante, d'un montant de 30 millions d'euros, n'a pas été levée.

Néanmoins, les Blaugrana sont conscients qu'un transfert de Diomande serait extrêmement difficile à réaliser, le jeune homme de 19 ans étant sous contrat avec les Bullen jusqu'en 2030. Selon certaines informations, les exigences de Leipzig en matière de transfert dépasseraient la barre des 100 millions d'euros, ce qui serait difficilement supportable pour les Catalans, en proie à des difficultés financières.

De plus, Barcelone n'est pas le seul club à l'œil sur l'Ivoirien. Le FC Bayern Munich, Manchester United, le FC Liverpool ainsi que des clubs espagnols l'auraient tous dans leur ligne de mire. Le journal Sport parle donc d'une « recrue de rêve presque impossible » pour Barcelone.