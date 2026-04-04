Selon des informations publiées par le journal espagnol Sport, le club catalan envisagerait le transfert de Yan Diomande, joueur du RB Leipzig. Les dirigeants du Barça verraient en ce jeune Ivoirien le candidat idéal pour occuper le poste vacant sur le côté gauche de l'attaque, qui se libérerait en cas de départ de Marcus Rashford.
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« Presque impossible ! » Le FC Barcelone rêverait d'un transfert phare en provenance de la Bundesliga
Ce dernier n'est sous contrat avec Barcelone qu'en tant que joueur prêté par Manchester United jusqu'à la fin de la saison, mais son maintien au club semble peu probable en raison des exigences salariales élevées de l'Anglais. L'option d'achat correspondante, d'un montant de 30 millions d'euros, n'a pas été levée.
Néanmoins, les Blaugrana sont conscients qu'un transfert de Diomande serait extrêmement difficile à réaliser, le jeune homme de 19 ans étant sous contrat avec les Bullen jusqu'en 2030. Selon certaines informations, les exigences de Leipzig en matière de transfert dépasseraient la barre des 100 millions d'euros, ce qui serait difficilement supportable pour les Catalans, en proie à des difficultés financières.
De plus, Barcelone n'est pas le seul club à l'œil sur l'Ivoirien. Le FC Bayern Munich, Manchester United, le FC Liverpool ainsi que des clubs espagnols l'auraient tous dans leur ligne de mire. Le journal Sport parle donc d'une « recrue de rêve presque impossible » pour Barcelone.
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Leipzig tient absolument à prolonger le contrat de Diomande
Selon Sky, Leipzig prévoit de toute façon de prolonger le contrat du joueur de 19 ans afin d'éviter au moins un départ l'été prochain. Le joueur aurait déjà été informé d'une augmentation de salaire prévue, et Leipzig se trouve par ailleurs dans une situation confortable tant sur le plan sportif qu'économique.
Leipzig avait recruté Diomande juste avant le début de la saison en cours pour 20 millions d'euros auprès du CD Leganes, club de deuxième division espagnole. Avec dix buts et sept passes décisives en 26 matches, il fait partie des grandes révélations de la saison actuelle de Bundesliga.
Yan Diomande : statistiques en Bundesliga avec le RB Leipzig
Matchs officiels
Buts
Passes décisives
26
10
7