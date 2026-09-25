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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
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Pourquoi Ronaldo s'obstine-t-il à salir son histoire ?

FEATURES
Opinion
C. Ronaldo
Portugal vs Pays de Galles
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Arabie saoudite

L'étoile portugaise n'a pas retenu la leçon

Dans le monde du football, les joueurs vont et viennent, leur carrière s'achève rapidement après 15 ou 20 ans sur les terrains, mais ce qui leur reste, c'est l'histoire qu'ils ont gravée de leurs propres mains tout au long de ces années.

Et en parlant d'histoire, ce mot ne peut être évoqué sans que le nom de la légende portugaise Cristiano Ronaldo ne le soit également, car il est l'un des meilleurs joueurs à avoir foulé la pelouse verte, voire, si l'on veut, l'un des meilleurs à avoir intégré le monde du sport dans toute son étendue.

Cependant, l'histoire que Ronaldo a bâtie se doit de rester immortelle et immaculée, et d'être préservée, par le joueur lui-même avant toute autre personne. Mais il semble que le « missile de Madère » ne mesure ni sa propre valeur ni celle de son œuvre dans le monde du ballon rond.

  • La malédiction des 1000 buts

    Même si Ronaldo a lui-même reconnu que cette saison pourrait être sa dernière sur les terrains de football, ce qu'il a exprimé par ses mots ne s'est pas traduit dans ses actes, notamment au niveau de la sélection du Portugal, avec laquelle il tient à être présent jusqu'à maintenant.

    Il est naturel que Ronaldo refuse de prendre sa retraite avant cette saison, car il n'a besoin que de 21 buts pour devenir le premier joueur de l'histoire du football à inscrire 1000 buts, un record que « Don » ne souhaite pas, tout comme personne d'autre, laisser filer entre ses mains.

    Mais cet objectif aurait pu être atteint uniquement en jouant avec le club d'Al-Nassr, d'autant plus qu'il n'a jamais inscrit moins de 25 buts lors des trois saisons complètes qu'il a disputées avec le club en Roshn Saudi League seulement.

    En y ajoutant les matches de la Ligue des champions d'Asie Elite, de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de la Supercoupe d'Arabie saoudite, l'arrivée du « missile de Madère » au millier de buts n'est plus qu'une question de temps, à moins que les blessures n'en décident autrement.

    Ainsi, Ronaldo n'avait pas besoin de disputer davantage de matches avec la sélection du Portugal pour atteindre cet objectif tant convoité.

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  • Le rêve illusoire

    Ronaldo a justifié le maintien de sa présence avec le « Brésil de l'Europe » après l'élimination de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale face à la sélection espagnole, par son désir de remporter la Ligue des nations européenne pour la troisième fois, après l'avoir fait en 2019 et 2025.

    La star portugaise ne s'est pas contentée de cela : elle a associé ce rêve à son autre rêve, celui d'atteindre le millième but, lui accordant la même importance, bien que chacun sache que les deux ne se valent absolument pas.

    On peut dire que le rêve annoncé par Ronaldo est un rêve mensonger, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il ment délibérément en montrant le contraire de ce qu'il pense, mais il se leurre au moins lui-même, puis les autres, avec un objectif irréel qui le pousse à rester au niveau international.

    Remporter la Ligue des nations pour la troisième fois serait un exploit, mais pas un prodige. Le prodige, Ronaldo l'a déjà accompli lorsqu'il a mené la sélection du Portugal au sacre en Championnat d'Europe des nations pour la première fois de son histoire, une première qui restera peut-être aussi la dernière pour longtemps.

    Remporter la Ligue des nations européenne à deux reprises, et se qualifier à l'Euro et à la Coupe du monde lors de toutes les éditions précédentes sous son ère, sont autant de prodiges auxquels le sacre en Ligue des nations n'ajouterait pas grand-chose. Au contraire, « Don » pourrait perdre en chemin ce qui compte le plus.

  • Une mer de soupçons

    Ces dernières années, Ronaldo est devenu une cible privilégiée des soupçons, que ce soit sur le plan sportif ou moral, sur le terrain comme en dehors.

    Des incidents comme la contestation d'un but accordé à la sélection du Portugal lors de la Coupe du monde 2022 pour son coéquipier Bruno Fernandes, et les rumeurs qui l'ont entouré au sujet de la tension dans leur relation, aussi bien avant qu'après cette scène.

    La contestation implicite du sacre de son coéquipier Bernardo Silva comme meilleur joueur de la Ligue des nations 2019, et d'autres scènes similaires, qui ont révélé la prédominance de l'ambition individuelle sur la réussite collective.

    Les déclarations de João Neves à son sujet lors de la Coupe du monde 2026, et les informations qui ont suivi sur la tension dans leur relation, ainsi qu'entre lui et le reste des joueurs du « Brésil de l'Europe ».

    L'accusation portée contre Roberto Martínez d'avoir refusé de le remplacer lors des matches de la Coupe du monde 2026, parce qu'il devait prendre les rênes du club d'Al-Nassr en remplacement du Portugais Jorge Jesus, avant que le choix ne se porte finalement sur Ange Postecoglou.

    Les propos évoquant qu'il aurait personnellement choisi Jorge Jesus pour diriger la sélection du Portugal, après que ce dernier l'a entraîné à Al-Nassr, afin de garantir qu'il compte sur lui lors de la prochaine étape.

    Toutes ces rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, ont entaché l'histoire de Ronaldo et posé une tache noire sur son parcours footballistique d'une blancheur immaculée, des taches qu'il sera difficile d'effacer après tant d'années, d'autant plus qu'elles surviendront tout près du dénouement final.

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