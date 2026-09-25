Ces dernières années, Ronaldo est devenu une cible privilégiée des soupçons, que ce soit sur le plan sportif ou moral, sur le terrain comme en dehors.
Des incidents comme la contestation d'un but accordé à la sélection du Portugal lors de la Coupe du monde 2022 pour son coéquipier Bruno Fernandes, et les rumeurs qui l'ont entouré au sujet de la tension dans leur relation, aussi bien avant qu'après cette scène.
La contestation implicite du sacre de son coéquipier Bernardo Silva comme meilleur joueur de la Ligue des nations 2019, et d'autres scènes similaires, qui ont révélé la prédominance de l'ambition individuelle sur la réussite collective.
Les déclarations de João Neves à son sujet lors de la Coupe du monde 2026, et les informations qui ont suivi sur la tension dans leur relation, ainsi qu'entre lui et le reste des joueurs du « Brésil de l'Europe ».
L'accusation portée contre Roberto Martínez d'avoir refusé de le remplacer lors des matches de la Coupe du monde 2026, parce qu'il devait prendre les rênes du club d'Al-Nassr en remplacement du Portugais Jorge Jesus, avant que le choix ne se porte finalement sur Ange Postecoglou.
Les propos évoquant qu'il aurait personnellement choisi Jorge Jesus pour diriger la sélection du Portugal, après que ce dernier l'a entraîné à Al-Nassr, afin de garantir qu'il compte sur lui lors de la prochaine étape.
Toutes ces rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, ont entaché l'histoire de Ronaldo et posé une tache noire sur son parcours footballistique d'une blancheur immaculée, des taches qu'il sera difficile d'effacer après tant d'années, d'autant plus qu'elles surviendront tout près du dénouement final.