Ronaldo a justifié le maintien de sa présence avec le « Brésil de l'Europe » après l'élimination de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale face à la sélection espagnole, par son désir de remporter la Ligue des nations européenne pour la troisième fois, après l'avoir fait en 2019 et 2025.

La star portugaise ne s'est pas contentée de cela : elle a associé ce rêve à son autre rêve, celui d'atteindre le millième but, lui accordant la même importance, bien que chacun sache que les deux ne se valent absolument pas.

On peut dire que le rêve annoncé par Ronaldo est un rêve mensonger, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il ment délibérément en montrant le contraire de ce qu'il pense, mais il se leurre au moins lui-même, puis les autres, avec un objectif irréel qui le pousse à rester au niveau international.

Remporter la Ligue des nations pour la troisième fois serait un exploit, mais pas un prodige. Le prodige, Ronaldo l'a déjà accompli lorsqu'il a mené la sélection du Portugal au sacre en Championnat d'Europe des nations pour la première fois de son histoire, une première qui restera peut-être aussi la dernière pour longtemps.

Remporter la Ligue des nations européenne à deux reprises, et se qualifier à l'Euro et à la Coupe du monde lors de toutes les éditions précédentes sous son ère, sont autant de prodiges auxquels le sacre en Ligue des nations n'ajouterait pas grand-chose. Au contraire, « Don » pourrait perdre en chemin ce qui compte le plus.