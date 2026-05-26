« Pourquoi pas ? » ont lancé Ryan Reynolds et Rob Mac, estimant que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar ne sont pas hors de portée pour Wrexham

Depuis le rachat très médiatisé par Reynolds et Mac en février 2021, Wrexham est passé du statut de club en difficulté de National League à celui de phénomène mondial. Sur le terrain, le succès a été tout aussi fulgurant que la croissance commerciale, Phil Parkinson ayant mené les Reds à une série historique de trois promotions consécutives.

Lors de l’exercice écoulé, le club a conclu le championnat à la septième place, à deux points seulement des barrages. Alors que les Dragons préparent déjà une éventuelle montée en Premier League, les spéculations vont bon train sur les stars mondiales qui pourraient renforcer l’effectif et porter les ambitions du club vers le haut niveau.



