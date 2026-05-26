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« Pourquoi pas ? » ont lancé Ryan Reynolds et Rob Mac, estimant que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar ne sont pas hors de portée pour Wrexham
Le mouvement de transformation d’Hollywood se poursuit
Depuis le rachat très médiatisé par Reynolds et Mac en février 2021, Wrexham est passé du statut de club en difficulté de National League à celui de phénomène mondial. Sur le terrain, le succès a été tout aussi fulgurant que la croissance commerciale, Phil Parkinson ayant mené les Reds à une série historique de trois promotions consécutives.
Lors de l’exercice écoulé, le club a conclu le championnat à la septième place, à deux points seulement des barrages. Alors que les Dragons préparent déjà une éventuelle montée en Premier League, les spéculations vont bon train sur les stars mondiales qui pourraient renforcer l’effectif et porter les ambitions du club vers le haut niveau.
- AFP
À la poursuite d'un rêve impossible
Recruter un multiple vainqueur du Ballon d’Or paraît utopique pour la plupart des clubs hors de l’élite européenne ou de la Saudi Pro League. Pourtant, Pulis affirme que Wrexham ne doit pas brider ses ambitions. Selon l’entraîneur gallois, le charisme des propriétaires, associé à la notoriété croissante du club, rend tout possible.
Interrogé sur les prochaines cibles du club, Pulis a déclaré à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de football : « La prochaine grande recrue de Wrexham ? Cristiano, Messi, Neymar… pourquoi pas ? C’est un endroit merveilleux, le Pays de Galles. Surtout le nord du Pays de Galles. Un pays magnifique. »
Mettre en avant le charme du nord du Pays de Galles
Au-delà du soutien financier du duo hollywoodien et des contrats de sponsoring lucratifs, Pulis estime que la beauté naturelle et la culture du Pays de Galles constituent un argument de vente unique susceptible d’attirer des superstars mondiales. Même si le trio Messi, Ronaldo et Neymar évolue actuellement aux États-Unis, en Arabie saoudite et au Brésil, Pulis affirme que l’hospitalité galloise est sans pareille.
« Il suffit de leur dire que le soleil ne cesse jamais de briller et que la nourriture est absolument fantastique », plaisante Pulis. « Même quand il pleut, vous ne trouverez nulle part des gens aussi chaleureux que les Gallois. Voilà notre véritable atout pour recruter une superstar à Wrexham. »
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Préparation pour la Premier League
L'objectif des Red Dragons est clair : décrocher une place en Premier League pour la première fois de l'histoire du club lors de la saison 2026-2027. Parkinson se dit satisfait de son effectif actuel, qui compte cinq joueurs ayant pris part aux trois campagnes de promotion, mais il admet qu'il faudra des renforts pour franchir un cap.
Reste à savoir si Reynolds et McElhenney réussiront à attirer l’un des « trois grands » du ballon rond, mais la trajectoire actuelle du club laisse penser que peu d’observateurs oseraient parier contre eux.