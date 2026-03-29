Portugal : La grande annonce de Martinez au sujet de Cristiano Ronaldo

Martinez insiste sur un point que les statistiques ne capturent pas : l'état d'esprit. « À ce niveau, ce n'est plus principalement une question de talent, mais de mentalité et de capacité à surmonter l'adversité. » Il raconte avoir voulu sonder CR7 dès son arrivée en poste : « Les joueurs de plus de 30 ans voient parfois le rassemblement comme une occasion de se reposer. Ronaldo, lui, arrive toujours avec la même attitude : je suis là pour la sélection, quoi que vous ayez besoin. » Un engagement total, au moment même où il chasse les 1 000 buts officiels en carrière. Il en est à 965 actuellement.