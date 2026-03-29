Le débat ne cesse de ressurgir. Après le 0-0 poussif face au Mexique à l'Azteca - où l'absence de Cristiano Ronaldo, blessé à l'ischio-jambier, avait pesé de tout son poids - Roberto Martinez a décidé de prendre la parole. Et le sélectionneur portugais n'est pas allé dans le sens de ceux qui réclament depuis des mois le passage de flambeau. Sa déclaration, accordée au Guardian, pourrait relancer tout le débat autour de l'avenir de CR7 avec la Seleção.
Portugal : La grande annonce de Martinez au sujet de Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo n'a encore rien décidé
Pour Martinez, Cristiano Ronaldo ne s'arrêtera pas de sitôt, et certainement pas après la Coupe du Monde 2026. Le technicien espagnol est catégorique : « Je crois que c'est la tête qui décide de la retraite, pas le corps. Cristiano n'a pas encore pris cette décision, même à 40 ou 41 ans. » Une annonce qui ferme provisoirement la porte aux partisans d'une transition générationnelle accélérée, à moins de trois mois du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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Un joueur transformé toujours indispensable
Martinez déconstruit aussi le procès en obsolescence souvent instruit contre CR7. « La plus grande erreur est de ne pas le juger sur ce qu'il fait aujourd'hui. Après l'Euro, on disait que le Portugal avait perdu à cause de lui. Quand on gagne la Ligue des Nations, la discussion porte sur ce qui se passera quand il partira. » Pour lui, Ronaldo n'est plus l'ailier de Manchester United ou du Real Madrid, mais un numéro neuf pur, indispensable pour créer des espaces et conclure. « Ce qu'il a accompli avec la sélection ces trois dernières années, il l'a mérité, jour après jour. »
La mentalité avant tout
Martinez insiste sur un point que les statistiques ne capturent pas : l'état d'esprit. « À ce niveau, ce n'est plus principalement une question de talent, mais de mentalité et de capacité à surmonter l'adversité. » Il raconte avoir voulu sonder CR7 dès son arrivée en poste : « Les joueurs de plus de 30 ans voient parfois le rassemblement comme une occasion de se reposer. Ronaldo, lui, arrive toujours avec la même attitude : je suis là pour la sélection, quoi que vous ayez besoin. » Un engagement total, au moment même où il chasse les 1 000 buts officiels en carrière. Il en est à 965 actuellement.
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L'histoire n'est pas encore finie
À 41 ans, Ronaldo court encore après l'histoire. Il lui manque 35 buts pour franchir la barre symbolique des 1 000. Un objectif qu'il juge non négociable avant de raccrocher. Martinez, lui, ne voit pas de raison de l'arrêter. La Coupe du Monde 2026 ne sera peut-être pas le dernier chapitre.