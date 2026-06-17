Selon ces informations, tout club désireux de recruter le capitaine du champion d’Italie, encore sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2029, devrait s’acquitter d’une indemnité de transfert supérieure à 100 millions d’euros.
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Plus de 100 millions d’euros pour un avant-centre ! Le Real Madrid envisagerait le recrutement d’un attaquant de premier plan
Fait peu connu : le Real Madrid s’était déjà penché sur ce attaquant argentin de 28 ans en 2016, alors qu’il évoluait encore au Racing Club en Argentine.
« J’ai effectivement reçu un projet d’offre du Real Madrid », avait alors déclaré Martinez au journal espagnol Marca. Le club merengue souhaitait initialement le prêter pour une saison.
Mais le contrat du joueur avec le Racing Club incluait une clause libératoire « un peu élevée, à huit millions d’euros », avait-il précisé. « S’ils me veulent vraiment, ils devront payer cette somme, car le Racing n’acceptera pas moins. »
- AFP
Martinez à l’Inter : 376 matchs officiels, 175 buts
Au final, Martinez est resté deux ans de plus en Argentine avant de rejoindre l'Inter en 2018. À l'époque, le club milanais avait versé 25 millions d'euros de transfert pour le joueur, qui comptait alors 78 sélections en équipe nationale. En 376 matchs officiels sous le maillot nerazzurro, l’attaquant a inscrit 175 buts et délivré 56 passes décisives. Capitaine du club milanais, il a toujours affiché son bonheur au sein du club lombard.
Son profil polyvalent pourrait donc s’insérer dans le vaste plan de renouvellement des « Royaux » madrilènes, en quête d’un titre depuis deux ans. Récemment, le Real a officialisé l’arrivée de l’international espagnol Marc Cucurella en provenance de Chelsea.
Le Real a déjà finalisé trois transferts.
Formé au FC Barcelone, grand rival du Real, Cucurella a été recruté pour un montant d’environ 60 millions d’euros et a paraphé un contrat de six ans, valable jusqu’en 2032.
L’été dernier, le club avait déjà recruté l’arrière gauche Álvaro Carreras en provenance du Benfica pour 50 millions d’euros, et Ferland Mendy occupe déjà ce poste dans l’effectif des Blancos.
Carreras s’était d’abord imposé face à Mendy dans la lutte pour la place de titulaire, notamment parce que le Français était blessé. Mais dans la phase décisive de la saison, l’ancien entraîneur Álvaro Arbeloa a, de manière assez surprenante, donné la préférence à Mendy lors de certains matchs, comme lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich.
Cucurella est la troisième recrue de renom de l’ère José Mourinho, après Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter Milan).
- Getty Images
Le Real Madrid s’intéresserait également à Silva et Fernandez.
Selon The Athletic, le transfert de Bernardo Silva, compatriote de Mourinho, est entré dans sa phase finale.
Selon The Athletic, José Mourinho viserait aussi le champion du monde argentin Enzo Fernández, actuellement à Chelsea, afin de dynamiser l’entrejeu des Merengue. João Neves et Vitinha, les deux milieux du PSG, avaient un temps été évoqués, mais leur club les a déclarés « intransférables » et leur agent, Jorge Mendes – qui représente aussi Mourinho et Silva – a confirmé qu’ils resteraient en place la saison prochaine.
Les transferts records du Real Madrid
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Jude Bellingham Milieu de terrain Borussia Dortmund 2023 127 millions d’euros Eden Hazard Milieu de terrain FC Chelsea 2019 120,8 millions d’euros Gareth Bale Attaque Tottenham Hotspur 2013 101 millions d'euros Cristiano Ronaldo Attaque Manchester United 2009 94 millions d’euros Aurélien Tchouameni Milieu de terrain AS Monaco 2022 80 millions d’euros Zinedine Zidane Milieu de terrain Juventus 2001 77,5 millions d'euros James Rodríguez Milieu de terrain AS Monaco 2014 75 millions d’euros Kaká Milieu de terrain AC Milan 2009 67 millions d'euros Luka Jovic Attaquant Eintracht Francfort 2019 63 millions d’euros Dean Huijsen Défense AFC Bournemouth 2024 62,5 millions d’euros