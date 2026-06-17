Fait peu connu : le Real Madrid s’était déjà penché sur ce attaquant argentin de 28 ans en 2016, alors qu’il évoluait encore au Racing Club en Argentine.

« J’ai effectivement reçu un projet d’offre du Real Madrid », avait alors déclaré Martinez au journal espagnol Marca. Le club merengue souhaitait initialement le prêter pour une saison.

Mais le contrat du joueur avec le Racing Club incluait une clause libératoire « un peu élevée, à huit millions d’euros », avait-il précisé. « S’ils me veulent vraiment, ils devront payer cette somme, car le Racing n’acceptera pas moins. »