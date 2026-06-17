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Jochen Tittmar

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Plus de 100 millions d’euros pour un avant-centre ! Le Real Madrid envisagerait le recrutement d’un attaquant de premier plan

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L. Martinez

Le Real Madrid aurait trouvé en Italie les renforts qu’il recherchait. Selon Sport Bild, le club s’intéresserait à l’attaquant Lautaro Martinez, de l’Inter Milan.

Selon ces informations, tout club désireux de recruter le capitaine du champion d’Italie, encore sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2029, devrait s’acquitter d’une indemnité de transfert supérieure à 100 millions d’euros.

  • Fait peu connu : le Real Madrid s’était déjà penché sur ce attaquant argentin de 28 ans en 2016, alors qu’il évoluait encore au Racing Club en Argentine. 

    « J’ai effectivement reçu un projet d’offre du Real Madrid », avait alors déclaré Martinez au journal espagnol Marca. Le club merengue souhaitait initialement le prêter pour une saison.

    Mais le contrat du joueur avec le Racing Club incluait une clause libératoire « un peu élevée, à huit millions d’euros », avait-il précisé. « S’ils me veulent vraiment, ils devront payer cette somme, car le Racing n’acceptera pas moins. »

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  • FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP

    Martinez à l’Inter : 376 matchs officiels, 175 buts

    Au final, Martinez est resté deux ans de plus en Argentine avant de rejoindre l'Inter en 2018. À l'époque, le club milanais avait versé 25 millions d'euros de transfert pour le joueur, qui comptait alors 78 sélections en équipe nationale. En 376 matchs officiels sous le maillot nerazzurro, l’attaquant a inscrit 175 buts et délivré 56 passes décisives. Capitaine du club milanais, il a toujours affiché son bonheur au sein du club lombard.

    Son profil polyvalent pourrait donc s’insérer dans le vaste plan de renouvellement des « Royaux » madrilènes, en quête d’un titre depuis deux ans. Récemment, le Real a officialisé l’arrivée de l’international espagnol Marc Cucurella en provenance de Chelsea.


  • Le Real a déjà finalisé trois transferts.

    Formé au FC Barcelone, grand rival du Real, Cucurella a été recruté pour un montant d’environ 60 millions d’euros et a paraphé un contrat de six ans, valable jusqu’en 2032.

    L’été dernier, le club avait déjà recruté l’arrière gauche Álvaro Carreras en provenance du Benfica pour 50 millions d’euros, et Ferland Mendy occupe déjà ce poste dans l’effectif des Blancos. 

    Carreras s’était d’abord imposé face à Mendy dans la lutte pour la place de titulaire, notamment parce que le Français était blessé. Mais dans la phase décisive de la saison, l’ancien entraîneur Álvaro Arbeloa a, de manière assez surprenante, donné la préférence à Mendy lors de certains matchs, comme lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich.

    Cucurella est la troisième recrue de renom de l’ère José Mourinho, après Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter Milan).

  • Jose MourinhoGetty Images

    Le Real Madrid s’intéresserait également à Silva et Fernandez.

    Selon The Athletic, le transfert de Bernardo Silva, compatriote de Mourinho, est entré dans sa phase finale.

    Selon The Athletic, José Mourinho viserait aussi le champion du monde argentin Enzo Fernández, actuellement à Chelsea, afin de dynamiser l’entrejeu des Merengue. João Neves et Vitinha, les deux milieux du PSG, avaient un temps été évoqués, mais leur club les a déclarés « intransférables » et leur agent, Jorge Mendes – qui représente aussi Mourinho et Silva – a confirmé qu’ils resteraient en place la saison prochaine.

  • Les transferts records du Real Madrid

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d’euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d’euros
    Gareth BaleAttaqueTottenham Hotspur2013101 millions d'euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d’euros
    Aurélien TchouameniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d’euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodríguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d’euros
    KakáMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaquantEintracht Francfort201963 millions d’euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d’euros