L’illusion, puis la déception. Mais sans dramatiser. Pour Cesc Fabregas, la déroute subie hier à Rotterdam sur la pelouse du Feyenoord doit être considérée comme une étape dans la progression de Côme. « C’est notre première fois en Europe et nous continuons à apprendre », a déclaré l’entraîneur espagnol. À l’issue de la rencontre, il a assumé la responsabilité du résultat et de certains choix effectués pendant les 90 minutes. Cette défaite aux Pays-Bas confirme toutefois la baisse de régime de Côme, qui reste sur une défaite et un nul lors de ses deux derniers matches de Serie A. Elle confirme surtout celle de son joueur le plus brillant, Nico Paz, aligné d’entrée en faux neuf pour pallier l’absence de Moise Kean, blessé, et de Tasos Douvikas, entré en jeu après la pause et buteur en fin de match.
Plongée dans la crise de Nico Paz : dans ces conditions, il n’apporte pas de valeur ajoutée à Como
NICO PAZ EN DEMI-TEINTE
Si l’Argentin est performant, toute l’équipe en profite. Dans le cas contraire, le jeu devient beaucoup plus figé et laborieux. Pendant la rencontre, face aux difficultés de ses coéquipiers à faire circuler le ballon, Paz est souvent redescendu pour participer à la construction du jeu, laissant à Martin Baturina le rôle de principale option offensive. Mais il s’est ainsi éloigné du but, perdant en efficacité dans le dernier tiers adverse. Il n’a signé qu’un seul tir dangereux (bien maîtrisé par le gardien Tjark Ernst) et a perdu 13 ballons. Des statistiques négatives qui s’ajoutent à celles enregistrées par Nico Paz en championnat. Le joueur né en 2004 n’a marqué qu’une seule fois lors des 6 matches disputés jusqu’ici : le 4 septembre dernier, contre le Genoa. Depuis, il n’a plus trouvé le chemin des filets, ne délivrant qu’une passe décisive lors du match suivant, remporté face à Parme.
En difficulté avec Côme, excellent avec l’Argentine
Un rendement décevant, surtout si on le compare à celui de Nico Paz à la même période en 2025 (3 buts et autant de passes décisives). L’ancien joueur du Real Madrid paie certainement les efforts fournis pendant la Coupe du monde et le fait de n’avoir retrouvé l’équipe de Côme qu’à la mi-août, manquant ainsi une grande partie de la préparation estivale. Il est toutefois tout aussi vrai que Nico, début octobre, lors de ses trois rencontres sous le maillot de la sélection nationale, a brillé en marquant contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, lors du match d’adieu de Lionel Messi à la sélection. Des performances brillantes qui ont poussé beaucoup de monde, dans son pays, à le désigner comme le prochain héritier de l’octuple Ballon d’Or, âgé de 39 ans.
INVESTISSEMENT DE 60 MILLIONS
De son côté, Côme a une confiance totale en son joueur, comme en témoignent les 60 millions dépensés cet été pour le recruter définitivement auprès du Real. Fabregas l’a défendu en conférence de presse (« Il y a des hauts et des bas, mais je ne suis pas inquiet »). La saison précédente, il n’avait toutefois pas hésité à l’écarter du onze de départ lorsqu’il l’avait jugé nécessaire, afin de le stimuler et de le motiver davantage. Dimanche, un déplacement à Florence est au programme, face à un adversaire qui rappelle de bons souvenirs à Paz : au « Franchi », le 21 septembre 2025, il s’était montré impossible à contenir et avait été décisif dans la victoire de Côme. Fabregas espère retrouver cette version de lui, redoutable entre les lignes et libre de se déplacer pour soutenir l’avant-centre.
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