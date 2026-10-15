De son côté, Côme a une confiance totale en son joueur, comme en témoignent les 60 millions dépensés cet été pour le recruter définitivement auprès du Real. Fabregas l’a défendu en conférence de presse (« Il y a des hauts et des bas, mais je ne suis pas inquiet »). La saison précédente, il n’avait toutefois pas hésité à l’écarter du onze de départ lorsqu’il l’avait jugé nécessaire, afin de le stimuler et de le motiver davantage. Dimanche, un déplacement à Florence est au programme, face à un adversaire qui rappelle de bons souvenirs à Paz : au « Franchi », le 21 septembre 2025, il s’était montré impossible à contenir et avait été décisif dans la victoire de Côme. Fabregas espère retrouver cette version de lui, redoutable entre les lignes et libre de se déplacer pour soutenir l’avant-centre.