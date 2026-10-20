Le FC Barcelone s’apprête à vivre l’une des semaines les plus exigeantes de sa saison sous les ordres de Hansi Flick, avec des rencontres à forts enjeux face au Paris Saint-Germain, champion d’Europe, et à ses rivaux nationaux. Le match de cette semaine sera l’occasion de retrouvailles entre plusieurs visages familiers, dont l’ancien ailier du Barça Ousmane Dembele et l’actuel attaquant du PSG Ferran Torres. Avant la rencontre, Pedri a adressé un avertissement sur le ton de la plaisanterie à son compatriote Torres.

« J’espère qu’il n’aura pas de chance lors de ce match, qu’il ne marquera pas. Je lui souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Nous avons une très bonne relation et nous parlons beaucoup quand nous sommes en sélection », a-t-il plaisanté.