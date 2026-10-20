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Pedri lance un avertissement taquin à Ferran Torres avant le choc PSG-Barcelone
L’avertissement malicieux de Pedri à Torres
Le FC Barcelone s’apprête à vivre l’une des semaines les plus exigeantes de sa saison sous les ordres de Hansi Flick, avec des rencontres à forts enjeux face au Paris Saint-Germain, champion d’Europe, et à ses rivaux nationaux. Le match de cette semaine sera l’occasion de retrouvailles entre plusieurs visages familiers, dont l’ancien ailier du Barça Ousmane Dembele et l’actuel attaquant du PSG Ferran Torres. Avant la rencontre, Pedri a adressé un avertissement sur le ton de la plaisanterie à son compatriote Torres.
« J’espère qu’il n’aura pas de chance lors de ce match, qu’il ne marquera pas. Je lui souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Nous avons une très bonne relation et nous parlons beaucoup quand nous sommes en sélection », a-t-il plaisanté.
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Le milieu de terrain salue l’incroyable évolution de Dembele
Pedri est également revenu sur les années où il a partagé le terrain avec Dembele en Catalogne, évoquant les prouesses techniques stupéfiantes que l’ailier réalisait régulièrement à l’entraînement, loin des regards. Si l’international français y accomplissait souvent des gestes incroyables, ses premières performances en match étaient davantage marquées par l’irrégularité que par une domination semaine après semaine. Le milieu de terrain a souligné que son ancien coéquipier parvient enfin à exprimer son immense potentiel sur les plus grandes scènes, passant du statut de talent imprévisible à celui de joueur de classe mondiale.
« À l’entraînement, je l’ai vu faire des choses incroyables ; il jouait bien, mais il était plus irrégulier qu’aujourd’hui, où il a explosé et est devenu un joueur de classe mondiale », a déclaré le joueur de 23 ans.
Défier les champions d’Europe en titre
Le FC Barcelone mesure l’ampleur de la tâche face à un PSG qui a dominé la scène continentale ces dernières années. Sous la direction de Luis Enrique, le club français s’est doté d’un effectif complet et équilibré. Les Catalans savent qu’il leur faudra faire preuve de précision tactique et de concentration pour rivaliser. Pedri a souligné l’importance de cette rencontre en insistant sur les qualités du PSG dans tous les secteurs du jeu.
« Ils ont beaucoup de qualités en attaque, ils peuvent faire basculer un match et savent contrôler le jeu au milieu de terrain. Je ne vais rien vous apprendre, ils ont remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions », a-t-il déclaré.
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Retour à la réalité avant un choc majeur
L’international espagnol a cherché à tempérer les attentes en rejetant l’idée que la prochaine rencontre de son équipe face à la formation française doive être considérée comme une finale. Tout en reconnaissant l’ampleur du défi et la grande qualité de l’adversaire, il a souligné l’importance de garder du recul plutôt que de voir dans ce seul match l’aboutissement de la saison.
« C’est un match difficile contre un adversaire coriace, mais ce n’est pas une finale. Nous voulons gagner et poursuivre sur notre bonne lancée. Ce match nous permettra de voir où nous en sommes », a-t-il expliqué.
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