Pays-Bas : Xavi teste Koopmeiners en défense centrale ; le but lui donne confiance, mais ce n’est pas là son avenir

Le match lui donnera assurément du moral et de la confiance, mais ce rôle, du moins à la Juventus, ne peut pas être considéré comme celui de la relance ni de son avenir. En effet, au-delà de sa dangerosité offensive et d’une circulation de balle correcte, Koopmeiners a été en difficulté à plusieurs moments du match dans ce qui devrait être l’aspect le plus fondamental pour un défenseur : le marquage et la capacité à s’interposer face aux adversaires.

Sur le but serbe du 1-1, lui, mais aussi Reijnders et même en partie Van Dijk, étaient complètement hors de position, sans sentir l’homme à proximité. L’occasion la plus flagrante, celle qui a mis en évidence toutes ses limites à ce poste, est en revanche arrivée au début de la seconde période quand, sur un ballon glissé dans la profondeur dans son dos pour Cvetkovic, il a été contraint de poursuivre l’attaquant serbe sur 30 mètres.

Déjà en difficulté dans la course, Koopmeiners a ensuite tenté de l’arrêter en se jetant en tacle, mais il s’est fait éliminer facilement, laissant tout le but ouvert à l’attaquant pour frapper. Heureusement pour lui, la frappe enroulée de Cvetkovic a fini à côté, mais son placement et sa tentative d’intervention défensive ont raconté toutes ses difficultés.