L’opération relance du talent de Teun Koopmeiners a commencé d’une manière à laquelle personne aux Pays-Bas ne s’attendait. Le nouveau sélectionneur Xavi, qui lors de ces 3 premiers matches insiste beaucoup sur la mise en place d’un style de jeu décomplexé et tourné vers l’attaque, a toutefois surpris tout le monde lors du match de Ligue des nations contre la Serbie, puisqu’il a bien titularisé le joueur de la Juventus, mais en défense centrale et non au milieu de terrain.
Pays-Bas : Xavi teste Koopmeiners en défense centrale ; le but lui donne confiance, mais ce n’est pas là son avenir
LE CHOIX DE XAVI
Pour le style de jeu qu’il veut mettre en place, très rapide dans les petits espaces et si possible vertical, Koopmeiners n’a pas le rythme pour pouvoir évoluer au cœur du milieu de terrain que Xavi a en tête. La qualité technique de base de l’ancien joueur de l’Atalanta est toutefois quelque chose qui peut s’avérer utile de bien des façons au cours d’un match et c’est précisément de là qu’est née l’idée de l’essayer aux côtés de Virgil Van Dijk comme défenseur central gauche dans sa défense à 4 comme alternative à Aké.
L’objectif est d’avoir une relance fluide balle au pied depuis la gauche, et d’avoir dans cette zone du terrain un joueur capable, la tête haute, de regarder en profondeur lorsque nécessaire ou d’exploiter ses changements d’aile. En plus de cela, évidemment, il y a aussi la volonté d’exploiter le pied du joueur de la Juventus, redoutable sur coups de pied arrêtés.
GOAL fait confiance
Et c’est justement sur coup de pied arrêté qu’est venue l’une des deux inspirations offertes par Koopmeiners dans ce match, toutes deux évidemment sur coup franc.
À la 31e minute, le but qui a débloqué la rencontre, sur un coup franc excentré côté droit à l’entrée de la surface, frappé avec effet et tendu pour traverser la surface de réparation, sur lequel personne n’est ensuite réellement intervenu, le ballon terminant finalement sa course directement au fond des filets.
Au début de la seconde période, autour de la 50e minute, un autre coup franc, cette fois plus axial et frappé à ras de terre sous le mur qui, aidé par une déviation in extremis, a bien failli tromper Vanja Milinkovic-Savic, qui a tout de même bien réagi pour repousser le ballon.
CE N’EST PAS L’AVENIR
Le match lui donnera assurément du moral et de la confiance, mais ce rôle, du moins à la Juventus, ne peut pas être considéré comme celui de la relance ni de son avenir. En effet, au-delà de sa dangerosité offensive et d’une circulation de balle correcte, Koopmeiners a été en difficulté à plusieurs moments du match dans ce qui devrait être l’aspect le plus fondamental pour un défenseur : le marquage et la capacité à s’interposer face aux adversaires.
Sur le but serbe du 1-1, lui, mais aussi Reijnders et même en partie Van Dijk, étaient complètement hors de position, sans sentir l’homme à proximité. L’occasion la plus flagrante, celle qui a mis en évidence toutes ses limites à ce poste, est en revanche arrivée au début de la seconde période quand, sur un ballon glissé dans la profondeur dans son dos pour Cvetkovic, il a été contraint de poursuivre l’attaquant serbe sur 30 mètres.
Déjà en difficulté dans la course, Koopmeiners a ensuite tenté de l’arrêter en se jetant en tacle, mais il s’est fait éliminer facilement, laissant tout le but ouvert à l’attaquant pour frapper. Heureusement pour lui, la frappe enroulée de Cvetkovic a fini à côté, mais son placement et sa tentative d’intervention défensive ont raconté toutes ses difficultés.
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