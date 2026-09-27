Les Pays-Bas ont décroché une précieuse victoire 2-1 contre la Serbie au Stadion Rajko Mitic, marquant une étape importante pour le sélectionneur Xavi Hernandez. Les Néerlandais ont dominé le ballon, avec 67 % de possession et un impressionnant total de 25 tirs, même s’ils ont dû batailler pour obtenir ce résultat après une frayeur en début de seconde période. Mexx Meerdink a fait la différence, affichant un sang-froid bien au-delà de son âge pour transformer un penalty en première période, avant d’apporter le geste décisif plus tard dans la rencontre.
La Serbie s’est montrée résistante, particulièrement après la pause, lorsque Luka Jovic a trouvé le chemin des filets une minute seulement après la reprise pour effacer l’ouverture du score de Meerdink. Cependant, la supériorité tactique du milieu néerlandais, emmené par l’infatigable Joey Veerman, a fini par user les locaux. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe 2, après avoir montré à Belgrade à la fois la créativité et la ténacité nécessaires pour s’imposer à l’extérieur.