Bart Verbruggen - 6/10

Le gardien de Brighton a connu une soirée relativement tranquille, les Pays-Bas ayant largement dominé le ballon, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher la frappe clinique de Jovic juste après la pause. Il a terminé le match avec cinq arrêts, offrant une base solide lorsque la Serbie s'est parfois montrée menaçante en contre.

Virgil van Dijk - 7/10

Le capitaine a été un modèle de sérénité, guidant l'arrière-garde face à l'approche physique de la Serbie. Il a été essentiel dans la construction du jeu de son équipe, contribuant aux 634 passes au total réussies par les visiteurs et veillant à ce que la transition défensive reste stable malgré le bloc haut.

Jan Paul van Hecke - 6/10

Une performance solide du défenseur, qui a aidé à maintenir l'emprise néerlandaise sur le match. Il a fait partie d'une unité qui a limité la Serbie à seulement six tirs cadrés malgré l'atmosphère hostile à Belgrade.

Micky van de Ven - 7/10

Sa vitesse de repli a été vitale pour gérer les menaces serbes sur les longs ballons. La capacité de Van de Ven à couvrir du terrain a permis aux latéraux néerlandais de jouer haut, contribuant significativement aux 51 dégagements de l'équipe pour repousser la pression serbe en fin de match.

Denzel Dumfries - 6/10

Une performance typiquement pleine d'énergie de la part du piston, qui a constamment offert une solution sur le flanc droit. Il a été remplacé à la 80e minute après une prestation qui a contribué à repousser les pistons serbes loin dans leur propre camp.