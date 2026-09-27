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Khaled Mahmoud
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Pays-Bas, notes des joueurs face à la Serbie : Mexx Meerdink vole la vedette alors que Xavi Hernandez décroche sa première victoire

Pays-Bas
Serbie
UEFA Nations League A
Serbie vs Pays-Bas

Mexx Meerdink a inscrit un doublé pour offrir à Xavi Hernandez sa première victoire comme sélectionneur des Pays-Bas, dans un succès disputé 2-1 contre la Serbie. Malgré l’égalisation de Luka Jovic en seconde période, les Pays-Bas ont dominé la possession et le terrain pour s’assurer les trois points en Ligue des nations.

Les Pays-Bas ont décroché une précieuse victoire 2-1 contre la Serbie au Stadion Rajko Mitic, marquant une étape importante pour le sélectionneur Xavi Hernandez. Les Néerlandais ont dominé le ballon, avec 67 % de possession et un impressionnant total de 25 tirs, même s’ils ont dû batailler pour obtenir ce résultat après une frayeur en début de seconde période. Mexx Meerdink a fait la différence, affichant un sang-froid bien au-delà de son âge pour transformer un penalty en première période, avant d’apporter le geste décisif plus tard dans la rencontre.

La Serbie s’est montrée résistante, particulièrement après la pause, lorsque Luka Jovic a trouvé le chemin des filets une minute seulement après la reprise pour effacer l’ouverture du score de Meerdink. Cependant, la supériorité tactique du milieu néerlandais, emmené par l’infatigable Joey Veerman, a fini par user les locaux. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe 2, après avoir montré à Belgrade à la fois la créativité et la ténacité nécessaires pour s’imposer à l’extérieur.

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    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen - 6/10

    Le gardien de Brighton a connu une soirée relativement tranquille, les Pays-Bas ayant largement dominé le ballon, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher la frappe clinique de Jovic juste après la pause. Il a terminé le match avec cinq arrêts, offrant une base solide lorsque la Serbie s'est parfois montrée menaçante en contre.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Le capitaine a été un modèle de sérénité, guidant l'arrière-garde face à l'approche physique de la Serbie. Il a été essentiel dans la construction du jeu de son équipe, contribuant aux 634 passes au total réussies par les visiteurs et veillant à ce que la transition défensive reste stable malgré le bloc haut.

    Jan Paul van Hecke - 6/10

    Une performance solide du défenseur, qui a aidé à maintenir l'emprise néerlandaise sur le match. Il a fait partie d'une unité qui a limité la Serbie à seulement six tirs cadrés malgré l'atmosphère hostile à Belgrade.

    Micky van de Ven - 7/10

    Sa vitesse de repli a été vitale pour gérer les menaces serbes sur les longs ballons. La capacité de Van de Ven à couvrir du terrain a permis aux latéraux néerlandais de jouer haut, contribuant significativement aux 51 dégagements de l'équipe pour repousser la pression serbe en fin de match.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Une performance typiquement pleine d'énergie de la part du piston, qui a constamment offert une solution sur le flanc droit. Il a été remplacé à la 80e minute après une prestation qui a contribué à repousser les pistons serbes loin dans leur propre camp.

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    Milieu de terrain

    Joey Veerman - 8/10

    Le métronome de l'équipe. Veerman a été le principal architecte de la domination néerlandaise, recyclant la possession avec précision et cassant fréquemment les lignes. Sa vision du jeu a été centrale dans le fait que les Pays-Bas ont généré un xG de 3,46.

    Tijjani Reijnders - 7/10

    Reijnders a apporté la verticalité nécessaire pour déstabiliser le bloc bas serbe. Il a bien évolué dans les petits espaces avant d'être remplacé à la 67e minute, alors que Xavi cherchait à apporter du sang neuf dans l'entrejeu pour l'ultime poussée.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Poursuivant sa bonne dynamique, Gravenberch a excellé pour protéger le ballon et se projeter depuis des positions basses. Il a joué un rôle clé dans les phases de transition avant d'être remplacé par Kenneth Taylor au milieu de la seconde période.

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    Attaque

    Mexx Meerdink - 9/10

    L'homme incontestable du match. Meerdink a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour transformer un penalty à la 30e minute et se trouvait au bon endroit au bon moment pour redonner l'avantage à la 69e minute. Son doublé a assuré les points et confirmé son statut de finisseur clinique à ce niveau.

    Cody Gakpo - 5/10

    Une soirée décevante pour le joueur de Liverpool, dont le match a été écourté par une blessure à la 17e minute. Il a eu peu de temps pour influencer la rencontre avant d'être contraint de sortir prématurément.

    Crysencio Summerville - 7/10

    Summerville a représenté une menace constante grâce à ses courses directes et sa qualité de dribble. S'il n'a pas marqué, ses déplacements ont créé les espaces qu'ont exploités Meerdink et les autres tout au long des 90 minutes.

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    Remplaçants et entraîneur

    Ruben van Bommel - 6/10

    Entré très tôt en jeu à la place de Gakpo, blessé. Il a beaucoup travaillé pour s'intégrer aux offensives et a apporté la largeur nécessaire, même s'il a manqué le dernier geste pour vraiment punir la défense serbe.

    Guus Til - 7/10

    Une entrée en jeu très efficace. Til est entré à la 67e minute et a délivré la passe décisive sur le but de la victoire de Meerdink seulement deux minutes plus tard, ce qui s'est révélé être un remplacement magistral.

    Kenneth Taylor - 6/10

    Entré à la 67e minute pour densifier le milieu de terrain, Taylor a fait simple et a permis aux Pays-Bas de ne pas perdre le contrôle après avoir repris l'avantage.

    Jurrien Timber - 5/10

    Une apparition brève et quelque peu irrégulière. Entré à la 80e minute, il a reçu un carton jaune à la 85e minute alors que le match devenait de plus en plus haché.

    Quinten Timber - N/A

    Entré à la 80e minute pour apporter des jambes fraîches dans les derniers instants.

    Xavi Hernandez (Entraîneur) - 8/10

    Un triomphe tactique pour le nouveau patron. Son équipe a dominé toutes les catégories statistiques, et sa décision de faire entrer Guus Til a porté ses fruits immédiatement avec le but de la victoire. La gestion du match après l'égalisation de Jovic a montré la force mentale qu'il est en train d'inculquer à ce groupe.

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