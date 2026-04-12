Pas encore de match pour les pros ! Le départ de la nouvelle recrue estivale du VfB Stuttgart semble probable

En 24 matches officiels, Darvich a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives, contribuant de façon décisive au retour de la réserve du VfB en troisième division la saison prochaine. Ses performances n’ont pas échappé à l’entraîneur Sebastian Hoeneß.

« Noah fait vraiment du bon travail en équipe réserve. Et je maintiens que cela lui fera du bien de continuer à jouer là-bas et d’accumuler du temps de jeu », a récemment déclaré l’entraîneur du VfB lors d’une conférence de presse, avant de souligner : « Son évolution est vraiment très bonne. Je pense que nous aurons encore beaucoup de plaisir à le voir jouer à l’avenir. »

Interrogé sur un éventuel prêt, l’entraîneur n’a pas fermé la porte : « Il est possible que nous lui offrions la chance d’évoluer au niveau supérieur ailleurs la saison prochaine. »