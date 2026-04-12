Selon les informations du Stuttgarter Nachrichten, Darvich pourrait quitter le VfB à l’issue de la saison en cours. Du moins, pour l’instant.
Traduit par
Pas encore de match pour les pros ! Le départ de la nouvelle recrue estivale du VfB Stuttgart semble probable
Selon cet article, un prêt dans un club de deuxième division constituerait une option réaliste pour l’attaquant de 19 ans, afin d’acquérir l’expérience de jeu dont il a cruellement besoin. Le rapport ne mentionne toutefois aucune destination concrète. Darvich devrait toutefois trouver preneur en 2. Bundesliga.
Recruté l’été dernier pour environ un million d’euros en provenance du FC Barcelone, il n’a pas encore porté le maillot de l’équipe première, se contentant d’une place sur le banc lors de la 2^e journée contre Gladbach. Mais ses performances avec la réserve en 3^e division lui confèrent déjà une certaine valeur sur le marché.
- Getty Images Sport
Hoeneß se dit très satisfait de la progression de Darvish.
En 24 matches officiels, Darvich a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives, contribuant de façon décisive au retour de la réserve du VfB en troisième division la saison prochaine. Ses performances n’ont pas échappé à l’entraîneur Sebastian Hoeneß.
« Noah fait vraiment du bon travail en équipe réserve. Et je maintiens que cela lui fera du bien de continuer à jouer là-bas et d’accumuler du temps de jeu », a récemment déclaré l’entraîneur du VfB lors d’une conférence de presse, avant de souligner : « Son évolution est vraiment très bonne. Je pense que nous aurons encore beaucoup de plaisir à le voir jouer à l’avenir. »
Interrogé sur un éventuel prêt, l’entraîneur n’a pas fermé la porte : « Il est possible que nous lui offrions la chance d’évoluer au niveau supérieur ailleurs la saison prochaine. »
Capitaine de la sélection allemande des moins de 17 ans, Darvich a conduit son équipe vers les titres européens et mondiaux.
C’est principalement grâce à ses performances au sein de l’équipe d’Allemagne des moins de 17 ans en 2023 que Darvich s’est révélé au grand public. En tant que capitaine, il a d’abord conduit les jeunes talents de la DFB au titre de champion d’Europe, puis, quelques mois plus tard, à la Coupe du monde de la catégorie. Entre-temps, le milieu de terrain a osé le grand saut, quittant le SC Fribourg pour rejoindre le FC Barcelone.
Avec le Barça, il a disputé plusieurs matchs amicaux aux côtés de l’équipe de stars emmenée par Robert Lewandowski. « Barcelone a été une grande aventure. C’était comme dans un film », a-t-il déclaré après son arrivée au VfB, évoquant ses deux années catalanes. Il n’a toutefois pas réussi à disputer de matchs officiels, et c’est également le cas jusqu’à présent à Stuttgart.