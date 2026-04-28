« En phase de groupe, il a représenté un véritable point faible », a jugé l’expert de Prime, Höwedes, à propos du défenseur central et capitaine du PSG, juste avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions, mardi soir.
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« Pas au niveau du Bayern » : deux champions du monde pointent du doigt le talon d’Achille du PSG
Début novembre, le Bayern s’était imposé 2-1 à Paris lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Marquinhos avait alors affiché de nettes lacunes durant la brillante première période du FCB et s’était surtout distingué négativement sur le but de Luis Diaz, qui avait porté le score à 0-2.
Hummels, présent en tant que consultant sur Prime, a approuvé l’analyse de Höwedes et a lui aussi pointé du doigt le Brésilien comme le maillon faible du PSG. « Je pense qu’il n’était pas préparé à ce pressing intense du Bayern », a critiqué l’ancien international allemand à propos du match de la phase de groupes. « Il ne semblait pas tout à fait à la hauteur du rythme. En réalité, il l’est, mais j’imagine que cela lui trotte un peu dans la tête aujourd’hui. »
En conséquence, Hummels assure qu’il « mettrait constamment la pression sur lui dès qu’il a le ballon pour le déstabiliser à nouveau ». Le duo central parisien, formé de Marquinhos et de l’ancien Francfortais Willian Pacho, est « certes de qualité, mais, à mon avis, il n’est pas au niveau du Bayern », conclut l’Allemand.
- AFP
Au PSG, Marquinhos s’impose de plus en plus comme un joueur décisif dans les grands matchs.
Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos s’est imposé comme une icône du club au fil de plus de dix ans de présence. Après plusieurs campagnes européennes restées infructueuses, le défenseur de 31 ans a enfin mené le champion de France en titre vers son premier sacre en Ligue des champions la saison dernière.
Cette saison, il s’est imposé comme l’homme des grands rendez-vous. Capitaine non titulaire, il n’a joué qu’une seule des neuf dernières rencontres de Ligue 1. En Ligue des champions, l’entraîneur Luis Enrique ne se passe pas de l’international brésilien : il a disputé douze des quatorze matches et sera titulaire mardi contre le Bayern. Mi-avril, lors du retour des quarts face à Liverpool (2-0), il s’est illustré par un sauvetage spectaculaire dans sa surface.
Après le match aller disputé à Paris, Marquinhos et ses coéquipiers se rendront à Munich mercredi prochain pour le retour. Le vainqueur de cette double confrontation défiera, fin mai à Budapest, le FC Arsenal ou l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des champions.
PSG - FC Bayern Munich : les compositions d’équipe
Voici la composition du PSG :
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doué, Dembélé
Côté Bayern,
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane