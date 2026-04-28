« Pas au niveau du Bayern » : deux champions du monde pointent du doigt le talon d’Achille du PSG

Début novembre, le Bayern s’était imposé 2-1 à Paris lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Marquinhos avait alors affiché de nettes lacunes durant la brillante première période du FCB et s’était surtout distingué négativement sur le but de Luis Diaz, qui avait porté le score à 0-2.

Hummels, présent en tant que consultant sur Prime, a approuvé l’analyse de Höwedes et a lui aussi pointé du doigt le Brésilien comme le maillon faible du PSG. « Je pense qu’il n’était pas préparé à ce pressing intense du Bayern », a critiqué l’ancien international allemand à propos du match de la phase de groupes. « Il ne semblait pas tout à fait à la hauteur du rythme. En réalité, il l’est, mais j’imagine que cela lui trotte un peu dans la tête aujourd’hui. »

En conséquence, Hummels assure qu’il « mettrait constamment la pression sur lui dès qu’il a le ballon pour le déstabiliser à nouveau ». Le duo central parisien, formé de Marquinhos et de l’ancien Francfortais Willian Pacho, est « certes de qualité, mais, à mon avis, il n’est pas au niveau du Bayern », conclut l’Allemand.