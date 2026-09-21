Getty Images Sport
Traduit par
« Pas à vendre » : Gianni Infantino présente les projets de réforme de la FIFA après le retrait de la proposition controversée de la FFE
Infantino reste ferme sur l’indépendance de la FIFA
Infantino a envoyé un message de défi à ses détracteurs, affirmant que « les processus démocratiques, l’indépendance et l’autorité sportive de la FIFA n’étaient pas à vendre ». Le président de l’instance dirigeante du football mondial a publié cette déclaration dans une lettre officielle envoyée aux membres du Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 associations membres.
Cette initiative intervient alors qu’Infantino tente de tourner la page après les retombées de la proposition abandonnée de FIFA Forward Enterprise (FFE), qui avait suscité d’importantes critiques dans le monde du football. « Ils ne sont pas à vendre et ne le seront jamais », a-t-il ajouté, renforçant sa position selon laquelle l’organisation ne compromettra pas son contrôle sur le sport au profit d’investissements extérieurs.
- Getty Images Sport
Infantino clarifie la proposition abandonnée de la FIFA sur le FFE
Le plan controversé de la FFE, qui a récemment fait l’objet d’une fuite dans les médias, aurait impliqué un changement significatif dans la manière dont les tournois phares de la FIFA sont gérés. Dans le cadre de l’accord proposé, un fonds d’investissement américain aurait acquis une participation dans les Coupes du monde masculine et féminine, ainsi que dans d’autres grandes compétitions de la FIFA.
Cependant, à la suite de pressions internes et externes, le projet a été officiellement abandonné. Infantino a profité de sa dernière communication pour préciser que l’initiative n’avait jamais eu l’intention de céder l’autorité sportive, tout en reconnaissant que la fuite prématurée du plan avait provoqué une vive inquiétude et une incompréhension généralisée parmi les nations membres.
Une nouvelle feuille de route pour la réforme de la gouvernance
En réponse aux tensions créées par la situation de la FFE, Infantino a avancé deux pistes distinctes de réforme institutionnelle avant la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre. La première proposition consiste en un examen approfondi de la manière dont l’organisation gère ses plus grands projets. « D’abord, je demanderai au Conseil s’il souhaite commander une évaluation externe indépendante du cadre actuel de gouvernance de la FIFA pour les grandes initiatives stratégiques et recommander d’éventuelles améliorations », a écrit Infantino.
Le deuxième pilier de son plan de réforme vise à élargir le dialogue entre la direction centrale à Zurich et les différentes instances régionales qui gouvernent ce sport à l’échelle mondiale. Il a déclaré : « Deuxièmement, je proposerai que le Conseil mette en place une consultation directe, structurée et limitée dans le temps avec les confédérations, les associations membres et les parties prenantes concernées sur la manière dont le processus décisionnel de la FIFA peut être encore renforcé. »
Il a ajouté : « La consultation inviterait à formuler des propositions précises sur une implication institutionnelle plus en amont, les rôles respectifs du président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que sur des moyens concrets de renforcer la transparence, la participation et la responsabilité dans les grandes initiatives stratégiques. »
- Getty
Les leçons à tirer de la controverse autour de la FFE
Abordant directement l’effondrement du projet FFE, Infantino a reconnu que le processus par lequel l’idée a été introduite était défaillant. Il a souligné que la proposition était arrivée dans le domaine public avant la fin du processus institutionnel officiel, ce qui a donné « l’impression que des décisions avaient déjà été prises » alors que ce n’était pas le cas.
Selon le président, le projet n’était qu’une simple suggestion, toujours conditionnée au feu vert du Conseil de la FIFA. Le retrait du plan a toutefois servi de catalyseur à ces nouvelles idées de réforme. Infantino a souligné que « cette expérience a renforcé une idée simple : un objectif valable doit s’accompagner d’un processus qui inspire confiance. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles