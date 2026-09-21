En réponse aux tensions créées par la situation de la FFE, Infantino a avancé deux pistes distinctes de réforme institutionnelle avant la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre. La première proposition consiste en un examen approfondi de la manière dont l’organisation gère ses plus grands projets. « D’abord, je demanderai au Conseil s’il souhaite commander une évaluation externe indépendante du cadre actuel de gouvernance de la FIFA pour les grandes initiatives stratégiques et recommander d’éventuelles améliorations », a écrit Infantino.

Le deuxième pilier de son plan de réforme vise à élargir le dialogue entre la direction centrale à Zurich et les différentes instances régionales qui gouvernent ce sport à l’échelle mondiale. Il a déclaré : « Deuxièmement, je proposerai que le Conseil mette en place une consultation directe, structurée et limitée dans le temps avec les confédérations, les associations membres et les parties prenantes concernées sur la manière dont le processus décisionnel de la FIFA peut être encore renforcé. »

Il a ajouté : « La consultation inviterait à formuler des propositions précises sur une implication institutionnelle plus en amont, les rôles respectifs du président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que sur des moyens concrets de renforcer la transparence, la participation et la responsabilité dans les grandes initiatives stratégiques. »



