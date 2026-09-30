Le journal Daily Mail a affirmé, dans une analyse d'après-match, que « Trent Alexander-Arnold a été titularisé pour la première fois sous les ordres de Tuchel, lequel semble avoir enfin atteint le point où il n'avait d'autre choix que de compter sur le joueur du Real Madrid ».

Le journal a poursuivi : « Il y avait une logique derrière ce choix, étant donné que l'Angleterre s'attendait à monopoliser le ballon pendant de longues périodes, ce qui s'est effectivement produit. »

La sélection tchèque s'est repliée dans ses zones, tandis que la sélection anglaise a poussé ses latéraux vers l'avant et sur les côtés. Ils étaient peut-être trop avancés, ce qui a fini par étouffer les espaces dont les ailiers avaient besoin pour jouer et par encombrer le dernier tiers offensif.

Forums Kooora









En première période, l'Angleterre a été bien plus dangereuse sur le côté gauche, où le duo formé de Lewis Hall et Anthony Gordon a noué une association fructueuse grâce à une entente naturelle, qui a fait défaut à Bukayo Saka et Alexander-Arnold sur le côté droit.

Tuchel a déclaré après la rencontre : « Nous n'avons jamais douté de sa capacité à délivrer ce type de passes décisives. »

Il a ajouté : « Jouer dans une position plus reculée en seconde période lui convenait mieux que d'être avancé en première période. »

Il a poursuivi : « Dans l'ensemble, je pense que nous avons livré une performance de bonne qualité et professionnelle. Et bien sûr, le carton rouge, comme toujours, influe fortement sur le match, et un carton rouge précoce rend parfois la tâche plus compliquée sur le plan psychologique. »



