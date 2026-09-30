Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Traduit par

Parfois génial, parfois maladroit : comment Tuchel a-t-il résolu l'énigme Alexander-Arnold ?

Tchéquie vs Angleterre
Tchéquie
Angleterre
UEFA Nations League A
T. Alexander-Arnold
A. Gordon
J. Bellingham
T. Tuchel
Tchéquie
Angleterre
Allemagne

Impact immédiat

La sélection anglaise est revenue avec trois points, deux buts et une cage inviolée, mettant sa campagne de Ligue des nations sur les bons rails.

Thomas Tuchel a trouvé la formule gagnante, avec une aide précieuse de la sélection tchèque qui a joué à 10 pendant plus d'une heure et s'est révélée un hôte bien commode pour les expérimentations du sélectionneur allemand.

  • Alexander-Arnold au cœur du changement

    Le journal Daily Mail a affirmé, dans une analyse d'après-match, que « Trent Alexander-Arnold a été titularisé pour la première fois sous les ordres de Tuchel, lequel semble avoir enfin atteint le point où il n'avait d'autre choix que de compter sur le joueur du Real Madrid ».

    Le journal a poursuivi : « Il y avait une logique derrière ce choix, étant donné que l'Angleterre s'attendait à monopoliser le ballon pendant de longues périodes, ce qui s'est effectivement produit. »

    La sélection tchèque s'est repliée dans ses zones, tandis que la sélection anglaise a poussé ses latéraux vers l'avant et sur les côtés. Ils étaient peut-être trop avancés, ce qui a fini par étouffer les espaces dont les ailiers avaient besoin pour jouer et par encombrer le dernier tiers offensif.

    Forums Kooora



    En première période, l'Angleterre a été bien plus dangereuse sur le côté gauche, où le duo formé de Lewis Hall et Anthony Gordon a noué une association fructueuse grâce à une entente naturelle, qui a fait défaut à Bukayo Saka et Alexander-Arnold sur le côté droit.

    Tuchel a déclaré après la rencontre : « Nous n'avons jamais douté de sa capacité à délivrer ce type de passes décisives. »

    Il a ajouté : « Jouer dans une position plus reculée en seconde période lui convenait mieux que d'être avancé en première période. »

    Il a poursuivi : « Dans l'ensemble, je pense que nous avons livré une performance de bonne qualité et professionnelle. Et bien sûr, le carton rouge, comme toujours, influe fortement sur le match, et un carton rouge précoce rend parfois la tâche plus compliquée sur le plan psychologique. »


  • Impact immédiat : l'ajustement de Tuchel ouvre la voie à Arnold

    Et le Daily Mail de poursuivre : « L'ajustement tactique opéré par Tuchel a eu un effet immédiat. Parfois, les choses tournent en faveur de l'entraîneur, et parfois non. Parfois l'entraîneur passe pour un génie, et parfois pour un idiot ».

    Avec l'entrée d'Eberechi Eze à la place de Myles Lewis-Skelly à la mi-temps, l'Angleterre a évolué avec deux numéros 10, avec la présence de Morgan Rogers, derrière l'attaquant Harry Kane, dans un dispositif en 4-1-4-1.

    Elliot Anderson a pris en charge le rôle de sentinelle en solitaire, et le premier effet en a été l'ouverture d'un couloir alléchant pour qu'Alexander-Arnold monte avec Saka, vers l'intérieur.

    Cela a permis à Alexander-Arnold d'atteindre le ballon dans une zone dangereuse, puis d'adresser un centre magnifique à Gordon qui a marqué d'une tête.

    Gordon mérite pleinement les éloges, après avoir attaqué le ballon au second poteau. Il semble d'ailleurs avoir gagné en confiance depuis son transfert à Barcelone.

    Mais les louanges reviennent également à Alexander-Arnold. La seconde période, face à une sélection réduite à dix, a créé précisément les conditions dans lesquelles un talent comme le sien peut briller, une fois largement libéré des responsabilités défensives et disposant d'une liberté de mouvement.

    Alexander-Arnold a répondu au défi et a aidé l'Angleterre à progresser, tout en endossant le rôle de joueur chevronné, après avoir pris sous son aile l'adolescent Rio Ngumoha, entré à la 71e minute.

    À lire aussi : Vidéo : réaction officielle : Oman savait-elle sa qualification avant le tirage au sort ?

  • Gordon poursuit son étincelante performance, Bellingham attend son tour

    Anthony Gordon fut l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre, ce qui s'est manifesté notamment en première mi-temps grâce à la belle complicité qu'il a nouée avec Lewis Hall sur le côté gauche.

    Ce brio a été couronné par le but de l'ouverture du score, après qu'il eut exploité un centre d'Alexander-Arnold pour le transformer d'une tête au second poteau.

    Le rapport souligne que Gordon semble plus confiant depuis son transfert à Barcelone, ce qui s'est reflété dans ses déplacements et sa capacité à saisir l'occasion devant le but.

    De l'autre côté, Tuchel a résisté à l'envie de faire appel à Jude Bellingham en quête d'un but, préférant plutôt s'en remettre à la créativité d'Eze et à sa capacité à apporter des solutions inattendues, ainsi qu'à une circulation plus rapide du ballon par l'ensemble de l'équipe.

    Ce jeu plus incisif a fini par sortir la sélection tchèque de son dispositif défensif.

    Dès que Gordon eut inscrit le but de l'ouverture du score, les hôtes ont commencé à tenter quelques offensives de temps à autre, et le match s'est de nouveau ouvert.

    L'Angleterre a mené par deux buts d'écart avant l'entrée de Bellingham, qui a remplacé Harry Kane peu après que le capitaine de la sélection eut inscrit son 87e but international.

    Le rapport conclut : « Kane a prouvé qu'il n'a pas besoin de livrer une prestation exceptionnelle pour peser sur un match, ce qui témoigne de son potentiel de grand attaquant et de grand buteur. »

    À lire aussi : le Real Madrid en toile de fond, l'AS Rome présente officiellement ses excuses à Messi

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
Croatie crest
Croatie
CRO
Angleterre crest
Angleterre
ANG
UEFA Nations League A
Espagne crest
Espagne
ESP
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE