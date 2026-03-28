Giuseppe Pancaro a été interviewé par Sky Sport. Il a évoqué la course au titre de champion et a donné son avis sur l'équiped'Italie de Gennaro Gattuso, qui s'apprête à disputer la finale des barrages pour la Coupe du monde contre la Bosnie : « Cela m'a procuré la joie d'avoir remporté le match, ce qui était le plus important. Malheureusement, les fantômes du passé auraient pu refaire surface ; en effet, en première mi-temps, l'équipe était très crispée. Puis elle s'est détendue et a gagné à juste titre, portée par un très grand joueur comme Tonali ».
AFP
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Pancaro est confiant : « Le titre ? L'Inter ressent la pression exercée par Milan et Naples, mais jusqu'à quel point y croient-ils ? »
Faut-il faire des changements ou l'équipe est-elle prête ?
« En général, on ne change pas une équipe qui gagne : les ailiers ont bien joué. De plus, Spinazzola et Palestra sont très forts ; j'apprécie beaucoup ce dernier. Maisje reconduirais l'équipe qui a gagné. Je pense que le match le plus difficile sur le plan mental est le premier. Mardi, je pense que nous aurons une équipe prête, dès la première minute, à jouer à fond et à se qualifier pour la Coupe du monde. »
LE CHAMPIONNAT EST-IL TERMINÉ ?
Pancaro a ensuite conclu en donnant son avis sur cette fin de championnat : « À mon avis, rien n'est encore joué. L'Inter ressent la pression exercée par Milan et Naples : il faut voir jusqu'où ils y croient. »