Pancaro est confiant : « Le titre ? L'Inter ressent la pression exercée par Milan et Naples, mais jusqu'à quel point y croient-ils ? »

Giuseppe Pancaro a été interviewé par Sky Sport. Il a évoqué la course au titre de champion et a donné son avis sur l'équiped'Italie de Gennaro Gattuso, qui s'apprête à disputer la finale des barrages pour la Coupe du monde contre la Bosnie : « Cela m'a procuré la joie d'avoir remporté le match, ce qui était le plus important. Malheureusement, les fantômes du passé auraient pu refaire surface ; en effet, en première mi-temps, l'équipe était très crispée. Puis elle s'est détendue et a gagné à juste titre, portée par un très grand joueur comme Tonali ».