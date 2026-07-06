L’attaquant de Manchester City brille sur la scène internationale, mais son avenir suscite déjà les spéculations à l’approche de la Coupe du monde 2026. Dans un entretien accordé à DAZN avant Norvège-Brésil, Alf-Inge a reconnu que son fils est épanoui en Angleterre tout en laissant la porte ouverte aux plus grands clubs.

« Un transfert au Real Madrid ? Il est très heureux à Manchester City et dispose d’un contrat à long terme », a déclaré Haaland père. Il a toutefois enchaîné avec une remarque qui ne manquera pas d’éveiller l’intérêt des supporters des « Blancos ». « Nous attendons la nouvelle saison, mais n’importe qui voudrait jouer pour Madrid. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football », a-t-il ajouté.







