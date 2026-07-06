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« On ne sait jamais » : le père d’Erling Haaland relance l’espoir d’un transfert au Real Madrid
Le rêve madrilène reste d’actualité
L’attaquant de Manchester City brille sur la scène internationale, mais son avenir suscite déjà les spéculations à l’approche de la Coupe du monde 2026. Dans un entretien accordé à DAZN avant Norvège-Brésil, Alf-Inge a reconnu que son fils est épanoui en Angleterre tout en laissant la porte ouverte aux plus grands clubs.
« Un transfert au Real Madrid ? Il est très heureux à Manchester City et dispose d’un contrat à long terme », a déclaré Haaland père. Il a toutefois enchaîné avec une remarque qui ne manquera pas d’éveiller l’intérêt des supporters des « Blancos ». « Nous attendons la nouvelle saison, mais n’importe qui voudrait jouer pour Madrid. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football », a-t-il ajouté.
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Les exploits de la Coupe du monde attisent l’engouement
La cote de Haaland n’a jamais été aussi haute depuis qu’il a propulsé la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un doublé époustouflant face au Brésil. Le joueur de 25 ans a dominé Gabriel Magalhães (Arsenal) pour ouvrir le score, avant de sceller la victoire 2-1 d’une frappe fulgurante à distance, portant son total à sept buts dans le tournoi.
Il coiffe actuellement le classement du Soulier d’or avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, confortant sa réputation de finisseur le plus redoutable de la planète. Avec 62 buts en seulement 54 sélections, l’attaquant de Manchester City démontre qu’il peut briller sur toutes les scènes.
Suspense électoral dans la capitale espagnole
Ces déclarations interviennent à un moment clé, juste après l’élection à la présidence du Real Madrid. Le candidat malheureux Enrique Riquelme avait axé sa campagne sur la promesse de recruter Haaland, affirmant que le Norvégien voulait venir en Espagne. Il avait même proposé de prendre en charge les cotisations des socios s’il ne parvenait pas à attirer l’attaquant ou son coéquipier de Manchester City, Rodri.
Si Alf-Inge Haaland et l’agent du joueur, Rafaela Pimenta, avaient auparavant qualifié les affirmations de Riquelme de « fausses », cette nouvelle déclaration laisse entrevoir une marge de manœuvre. De son côté, Manchester City reste serein : le club a prolongé le contrat de sa star jusqu’en 2025.
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Une nouvelle ère s’ouvre à l’Etihad.
Alors que les rumeurs de transfert vont bon train, Erling Haaland doit aussi se préparer à un changement majeur au niveau du club. La saison prochaine, il évoluera sous les ordres d’un nouvel entraîneur à Manchester City, Enzo Maresca ayant été officiellement désigné pour succéder à Pep Guardiola. Une fois son parcours en Coupe du monde achevé, l’attaquant devra donc s’adapter rapidement au nouveau système tactique mis en place.
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