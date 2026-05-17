Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été transmise par le club madrilène et aucune réunion préliminaire n’a eu lieu. Selon José Mourinho, un nouveau rebondissement est toutefois attendu d’ici la semaine prochaine. Une décision rapide reste possible.

Âgé de 63 ans, il demeure le grand favori pour succéder à Álvaro Arbeloa, dont les performances actuelles ne lui permettent pas de prétendre rester sur le banc au-delà de l’été.

Ces derniers jours, plusieurs médias annonçaient même que le technicien portugais avait déjà trouvé un accord avec les Merengues, sans que les deux parties ne confirment officiellement. Selon la presse ibérique, « The Special One » dispose d’une clause libératoire de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.

Outre Mourinho, les noms de Didier Deschamps, sélectionneur sortant de l’équipe de France, et de Sebastian Hoeneß, entraîneur du VfB Stuttgart, avaient également circulé.