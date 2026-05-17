« Je ne peux pas cacher mon intérêt. Il se passe quelque chose, mais cela ne me concerne pas directement. J'ai besoin de temps pour prendre une décision. Je pense que cette semaine sera décisive », a déclaré « The Special One » en conférence de presse après la dernière rencontre de la saison entre Benfica et le GD Estoril Praia (3-1).
Traduit par
« On ne peut pas le cacher » : José Mourinho confirme sans détour l’intérêt du Real Madrid
Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été transmise par le club madrilène et aucune réunion préliminaire n’a eu lieu. Selon José Mourinho, un nouveau rebondissement est toutefois attendu d’ici la semaine prochaine. Une décision rapide reste possible.
Âgé de 63 ans, il demeure le grand favori pour succéder à Álvaro Arbeloa, dont les performances actuelles ne lui permettent pas de prétendre rester sur le banc au-delà de l’été.
Ces derniers jours, plusieurs médias annonçaient même que le technicien portugais avait déjà trouvé un accord avec les Merengues, sans que les deux parties ne confirment officiellement. Selon la presse ibérique, « The Special One » dispose d’une clause libératoire de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.
Outre Mourinho, les noms de Didier Deschamps, sélectionneur sortant de l’équipe de France, et de Sebastian Hoeneß, entraîneur du VfB Stuttgart, avaient également circulé.
- AFP
José Mourinho a déjà entraîné le Real Madrid.
José Mourinho est chargé de rétablir la discipline au sein du vestiaire étoilé mais divisé du Real Madrid, qui se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur. Ces derniers mois, les joueurs ont multiplié les écarts de conduite, atteignant leur paroxysme lors de la violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde.
Mourinho, qui avait déjà dirigé le club entre 2010 et 2013, avait alors conquis un titre de champion et une Coupe du Roi. Selon Sky Sport, le technicien de 63 ans aurait toutefois posé deux conditions à son retour : obtenir un « contrôle total » et un « droit de regard important sur les transferts » avant d’accepter de reprendre ses fonctions.