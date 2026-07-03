Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Cape Verde fansGetty
Thomas Hindle

Traduit par

« On a déjà gagné » : malgré une tâche quasi impossible, le Cap-Vert savoure son moment de gloire en Coupe du monde

FEATURES
Analysis
Cap-Vert
Coupe du monde

La deuxième plus petite nation de l’histoire à s’être qualifiée pour la Coupe du monde a surmonté une chance de seulement 1 % de franchir la phase de groupes, et ses supporters osent désormais rêver.

Josslyn se souvient avoir suivi la Coupe du monde durant son enfance. L’événement, diffusé tous les quatre ans à la télévision, la fascinait ; elle suivait chaque match avant de poser une question :

« Pourquoi le Cap-Vert n'y est-il pas ? »

À l’époque, cette remarque prêtant à sourire semblait utopique. Même elle, l’une des Cap-Verdiennes les plus patriotes, devenue depuis une auteure-compositrice-interprète de renom et un symbole de fierté nationale, peinait à imaginer son pays parmi l’élite mondiale. L’objectif paraissait lointain, presque hors de portée.

« J’ai grandi en pensant que c’était tellement difficile », a-t-elle confié à GOAL avant de marquer une pause. « Mais ce n’est pas impossible. »

Ce qui paraissait difficile est devenu plausible, puis l’improbable s’est transformé en possible. À la veille d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, les rêves les plus fous sont réalité : une équipe censée ne pas passer la phase de groupes a pourtant validé son billet pour les seizièmes de finale, où elle défiera l’Argentine. Ses supporters, qui ont tant rêvé en silence, y croient désormais dur comme fer : les miracles existent.

« Je crois fermement en tout. Après tout ce que ces gars ont accompli, je crois que la victoire est possible », déclare Josslyn entre deux sessions dans son studio d’enregistrement.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ils nous ont dit que nous ne survivrions pas »

    Indépendant depuis 1975, le Cap-Vert a validé son billet pour la Coupe du monde quelques mois après les célébrations de son 50^e anniversaire. Un double exploit sportif et culturel.

    « Beaucoup de gens disaient que notre pays ne survivrait pas. Nous ne sommes indépendants que depuis 50 ans. Nous avons travaillé dur, et aujourd’hui, nous sommes un pays doté d’une économie très solide », déclare Augusto Gugas, ancien ministre de la Culture et des Industries créatives, à GOAL depuis son domicile au Cap-Vert.

    Le football a joué un rôle clé dans cette réussite. Archipel de dix îles situé à environ 400 miles au large des côtes sénégalaises, le Cap-Vert possède une économie axée sur le tourisme. Les autorités ont compris que la culture – football, musique et arts – constituait un levier essentiel pour préserver la fierté nationale et renforcer la cohésion du pays.

    « Nous avons montré l’exemple à l’Afrique, mais aussi au monde entier, en démontrant qu’il est possible de faire preuve de résilience même sans ressources naturelles. Notre peuple a connu des succès sur le plan économique, dans le sport et dans de nombreux autres domaines », affirme M. Gugas.

    En 2025, l’archipel a accueilli 1,25 million de touristes ; une qualification pour la Coupe du monde pourrait faire grimper ce chiffre, estime M. Gugas.

    « Nous sommes convaincus que la Coupe du monde attirera encore plus de touristes et suscitera un intérêt accru pour notre pays », a-t-il ajouté.

    Les succès s’enchaînent aussi dans d’autres disciplines : le Cap-Vert est désormais un habitué de la Coupe du monde de la FIBA, et l’équipe nationale féminine disputera pour la première fois la Coupe d’Afrique des nations fin juillet.

    « Le gouvernement a fortement investi dans l’équipe nationale, les matchs, la préparation, le repos et même des vols directs en provenance d’Afrique pour leur offrir davantage de temps de récupération », explique Gugas.

    • Publicité
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Depuis, c’est un rêve »

    Pourtant, la Coupe du monde masculine se distingue.

    Marvin Resende l’a toujours su, même si l’avouer à voix haute peut paraître un peu ridicule. Cet Américain d’origine capverdienne de première génération est né à Brockton, dans le Massachusetts, mais il retourne au Cap-Vert deux ou trois fois par an. La diaspora capverdienne est dispersée aux quatre coins du globe et particulièrement bien implantée aux États-Unis : Resende fait partie des quelque 100 000 Capverdiens qui y vivent.

    Élevé à voir grand, il a toujours adoré le football. Avec son père, il suivait les matchs du Benfica Lisbonne en Liga NOS et, sans renier son affection pour la Seleção brésilienne, il gardait le Cap-Vert au plus près de son cœur, même lorsque l’archipel peinait à s’imposer sur la scène africaine. Il savait pourtant que l’heure viendrait.

    « Nous avons toujours su que, que ce soit par le football ou par un autre moyen, nous avons toujours su qu’un jour nous serions reconnus sur la scène mondiale et que les gens sauraient qui nous sommes. Nous ne savions simplement pas comment ni quand cela allait se produire », a déclaré Resende à GOAL.

    Pour autant, rien n’a été facile. Cette qualification est le fruit d’un travail de longue haleine. Des programmes comme FIFA Forward, associés à des investissements publics ciblés, ont permis aux « Requins bleus » de progresser sur l’échiquier footballistique. S’appuyer sur la diaspora, comme beaucoup de nations l’ont fait ces dernières années, a aussi fait monter le niveau.

    « Les choses ont un peu changé parce que nos joueurs ont commencé à rejoindre de plus grands clubs dans des championnats plus importants. Et nous avons commencé à recruter au sein de notre diaspora, parmi les fils de Capverdiens. Nous avons donc désormais des joueurs nés aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse, en France et aux États-Unis », explique Gusto.

    La qualification pour la Coupe du monde a été officialisée le 13 octobre 2025, déclenchant une vague d’émotion au sein de la diaspora cap-verdienne.

    « Quand nous nous sommes qualifiés, c’était une immense fête. Et depuis, c’est un rêve », conclut Gusto.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Dans le football, rien n’est jamais acquis »

    Au moment de sélectionner ses rencontres, Resende hésitait encore. Son père lui avait signalé qu’un important contingent cap-verdien comptait descendre jusqu’à Atlanta pour affronter l’Espagne. Pourtant, malgré son optimisme à toute épreuve, le supporter inconditionnel refusait d’envisager ce duel.

    « Je me suis dit : “Je ne sais pas trop pour celui-là, mon pote. Je me sentirais plus à l’aise d’aller voir le match contre l’Uruguay ou l’Arabie saoudite” », se souvient Resende.

    Son père persiste néanmoins, convaincu.

    « Il me répétait sans cesse : “On ne sait jamais, c’est du foot.” »

    Finalement, Resende est resté à New York, des rendez-vous professionnels l’obligeant à rester sur place. L’un de ses frères et une foule de proches ont toutefois pris la route. Resende était convaincu que le voyage se conclurait par une défaite.

    Avant la rencontre, Josslyn envoie un SMS au gardien Vozinha, l’un de ses proches, pour lui souhaiter bonne chance. Le portier lui répond juste avant le coup d’envoi. Elle est stupéfaite.

    « Je lui ai dit : “Tu devrais être au match !” et il m’a répondu : “Oui, merci” », raconte Josslyn en riant.

    Ce qui a suivi est entré dans l’histoire comme l’un des matchs nuls les plus spectaculaires de la Coupe du monde. L’Espagne a dominé (74 % de possession) et a bombardé les cages cap-verdiennes, alignant 27 tirs au but. Mais Vozinha, gardien de 40 ans évoluant à Chaves en deuxième division portugaise, a multiplié les parades. Le Cap-Vert a réalisé l’exploit de conserver ses filets inviolés. Resende a suivi la rencontre depuis son bureau.

    « J’étais en pleine réunion, et quand le match s’est terminé, j’ai bondi de ma chaise en criant : “Désolé, les gars !” C’était dingue, j’étais sur le point de pleurer », raconte Resende.

    Du jour au lendemain, sa communauté sur les réseaux sociaux a explosé : il totalise désormais près de 20 millions d’abonnés sur Instagram.

    « C’était formidable pour nous. Je ne pense pas que le monde comprenne vraiment. Ça nous fait simplement réaliser que tout est possible, et qu’il ne faut pas renoncer à nos rêves », conclut Josslyn.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • NETHERLANDS-FBL-WC-2026-FANSAFP

    « Je veux revivre ça »

    Impossible pour Resende de manquer la rencontre face à l’Uruguay. Il avait cette fois emmené son père, en hommage à la fête des Pères. La mission était simple : après le nul contre l’Espagne, le Cap-Vert devait récolter deux points lors des deux dernières journées pour entretenir un mince espoir de qualification aux seizièmes de finale. Une issue qui, quelques semaines plus tôt, paraissait improbable.

    Il s'est donc rendu à Miami pour la rencontre, espérant y trouver une ambiance à la hauteur de l'enjeu.

    « Je savais qu’il y avait une importante communauté capverdienne en Floride. C’est une communauté très nombreuse. Donc, ayant grandi là-bas, je savais déjà qu’il y aurait probablement beaucoup de monde », a déclaré Resende.

    Et il avait raison : les supporters cap-verdiens ont fait sensation grâce à leurs chants incessants tout au long de la rencontre.

    « C’était une sensation de folie : défiler, voir tous ces supporters venus de différents pays, apercevoir notre maillot et entendre : “Yo, je suis avec vous aujourd’hui” », raconte-t-il.

    Le Cap-Vert a ouvert le score, concédé l’avantage, puis égalisé à la 61^e minute après avoir été mené. La fin de match a été haletante.

    « À la mi-temps, on était déprimés après avoir encaissé ces deux buts rapides. Mais après avoir égalisé, c’était une sensation unique. Je n’avais jamais ressenti ça. Après ça, je me suis dit : “Mince, je veux revivre ça” », a-t-il déclaré.

    Pour Resende, Josslyn et tant d’autres, la plus belle récompense a été la reconnaissance. Il existe encore des cartes qui omettent le Cap-Vert, et Resende connaît bien les regards perplexes qu’il provoquait en disant qu’il était cap-verdien. Expliquer où se trouve son pays à Monsieur Tout-le-monde n’a jamais été une partie de plaisir.

    Désormais, le reste du monde le sait.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    « La victoire est déjà acquise. »

    Le September Café est devenu le point de ralliement des Capverdiens de New York. Cette petite adresse de Bushwick, extrêmement populaire, transforme chaque match en véritable fête. La propriétaire, Sara Lopes, y accueille des dizaines de compatriotes et de simples amateurs de football venus soutenir une équipe que beaucoup découvrent à peine. Franchir la phase de groupes a provoqué une extase collective.

    « J’étais au September avec une communauté de Capverdiens et de supporters du Cap-Vert, et nous avons sauté, crié, hurlé, dansé, pleuré et ressenti toutes les émotions possibles. Cela m’a rappelé à quel point nous sommes un peuple résilient », a-t-elle déclaré à GOAL.

    Mais la suite s’annonce plus ardue sur le plan sportif. L’Argentine, championne du monde en titre, figure parmi les adversaires les plus redoutables de la planète. Lionel Messi y signe l’une de ses meilleures performances depuis des années. À Miami, l’Albiceleste évoluera presque à domicile. Le match contre l’Espagne à Atlanta était déjà un combat inégal ; défier l’Argentine semble relever de la mission impossible.

    Mais les supporters cap-verdiens ont une vertu : la foi. Pour espérer créer l’exploit, il faudra que tout soit parfait : une nouvelle performance exceptionnelle de Vozinha, une résilience de chaque instant et la capacité de convertir la moindre occasion.

    « Je sais que ce sera très, très difficile. Il faudra livrer le match parfait et ne commettre aucune erreur. Il ne reste plus qu’à prier pour que Messi ne soit pas dans un bon jour », a déclaré Gusto.

    La présence de nombreux fans de Messi au Cap-Vert ne simplifie rien : beaucoup admirent le huit fois Ballon d’Or, et certains se réjouissent même que sa présence attire l’attention sur la rencontre.

    « Pour être honnête, on ne voudrait pas qu’il en soit autrement. On est là pour la notoriété », déclare Resende. « Qui d’autre pourrait attirer plus de regards que Lionel Messi lui-même ? »

    Le September Café sera en effervescence. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde, vêtues de maillots du Cap-Vert, et peut-être des millions d’autres qui n’en portent pas, encourageront ce qui serait sans aucun doute la plus grande surprise de l’histoire de la Coupe du monde.

    Mais ce pays a l’habitude de défier les pronostics.

    « On va gagner », a déclaré Lopes. « On a déjà gagné. »

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV