Josslyn se souvient avoir suivi la Coupe du monde durant son enfance. L’événement, diffusé tous les quatre ans à la télévision, la fascinait ; elle suivait chaque match avant de poser une question :

« Pourquoi le Cap-Vert n'y est-il pas ? »

À l’époque, cette remarque prêtant à sourire semblait utopique. Même elle, l’une des Cap-Verdiennes les plus patriotes, devenue depuis une auteure-compositrice-interprète de renom et un symbole de fierté nationale, peinait à imaginer son pays parmi l’élite mondiale. L’objectif paraissait lointain, presque hors de portée.

« J’ai grandi en pensant que c’était tellement difficile », a-t-elle confié à GOAL avant de marquer une pause. « Mais ce n’est pas impossible. »

Ce qui paraissait difficile est devenu plausible, puis l’improbable s’est transformé en possible. À la veille d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, les rêves les plus fous sont réalité : une équipe censée ne pas passer la phase de groupes a pourtant validé son billet pour les seizièmes de finale, où elle défiera l’Argentine. Ses supporters, qui ont tant rêvé en silence, y croient désormais dur comme fer : les miracles existent.

« Je crois fermement en tout. Après tout ce que ces gars ont accompli, je crois que la victoire est possible », déclare Josslyn entre deux sessions dans son studio d’enregistrement.