Oliver Glasner pour remplacer Nagelsmann ? L’ancien professionnel évoque deux candidats inattendus

À cet égard, Guardiola pourrait également être pressenti par la DFB. « L'argent serait là, je pense », a déclaré l'homme de 56 ans. L'Allemagne fait partie des « quatre meilleures équipes au monde », c'est pourquoi elle a besoin d'un entraîneur de « très haut niveau » pour remettre la sélection nationale sur les rails.

Ni Glasner ni Guardiola ne sont actuellement sous contrat avec un club ; ils seraient donc, a priori, disponibles. Toutefois, selon plusieurs sources médiatiques, l’Autrichien serait sur le point de s’engager avec le club de Premier League Nottingham Forest.

Après l’élimination prématurée en seizièmes de finale de la Coupe du monde, concédée 3-4 aux tirs au but face au Paraguay, Nagelsmann est sérieusement remis en cause à son poste de sélectionneur.

Certes, l’entraîneur de 38 ans s’est montré combatif après la rencontre et a souligné qu’il restait disponible si la DFB souhaitait poursuivre avec lui. Cependant, les rumeurs d’une séparation rapide se multiplient.