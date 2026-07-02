L’ancien joueur de Bundesliga Erik Meijer a proposé les noms d’Oliver Glasner ou de Pep Guardiola pour prendre les rênes de la sélection allemande, après l’élimination prématurée de l’équipe nationale lors d’un nouveau tournoi majeur.
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Oliver Glasner pour remplacer Nagelsmann ? L’ancien professionnel évoque deux candidats inattendus
« Jürgen Klopp est évidemment la priorité, car il serait capable de gagner très vite la confiance des joueurs », a affirmé l’ancien international au magazine kicker. Toutefois, il conseille d’élargir la réflexion et de ne pas se limiter à un seul profil.
« Je trouve qu’Oliver Glasner s’en est très bien sorti, à Crystal Palace, à Francfort et à Wolfsburg. Pourquoi ne pourrait-ce pas être un Autrichien, un Espagnol ou un Néerlandais ? Les joueurs sont de toute façon habitués à l’anglais comme “langue officielle” au sein de leurs équipes, cela ne devrait donc pas poser de problème. Il n’est pas nécessaire qu’il ait été formé en Allemagne », a poursuivi Meijer.
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Guardiola est-il le profil idéal pour prendre les commandes de l’équipe nationale allemande ?
À cet égard, Guardiola pourrait également être pressenti par la DFB. « L'argent serait là, je pense », a déclaré l'homme de 56 ans. L'Allemagne fait partie des « quatre meilleures équipes au monde », c'est pourquoi elle a besoin d'un entraîneur de « très haut niveau » pour remettre la sélection nationale sur les rails.
Ni Glasner ni Guardiola ne sont actuellement sous contrat avec un club ; ils seraient donc, a priori, disponibles. Toutefois, selon plusieurs sources médiatiques, l’Autrichien serait sur le point de s’engager avec le club de Premier League Nottingham Forest.
Après l’élimination prématurée en seizièmes de finale de la Coupe du monde, concédée 3-4 aux tirs au but face au Paraguay, Nagelsmann est sérieusement remis en cause à son poste de sélectionneur.
Certes, l’entraîneur de 38 ans s’est montré combatif après la rencontre et a souligné qu’il restait disponible si la DFB souhaitait poursuivre avec lui. Cependant, les rumeurs d’une séparation rapide se multiplient.
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De graves accusations ont été révélées contre Nagelsmann.
Klopp est régulièrement cité comme favori pour lui succéder ; depuis sa démission du poste d’entraîneur du FC Liverpool à l’été 2024, il n’a plus occupé de poste sur le banc. Actuellement, cet homme de 59 ans intervient en tant qu’expert sur MagentaTV et occupe également le poste de Global Head of Soccer chez Red Bull GmbH.
Depuis la Coupe du monde, plusieurs reproches ont été formulés contre Nagelsmann : la gestion de l’attaquant Deniz Undav a été critiquée en interne, et la communication entre le groupe et le staff technique est apparue tendue. Certaines stars de la DFB se seraient même plaintes du fonctionnement de l’encadrement, au point qu’un kinésithérapeute supplémentaire ait été fait venir par avion.