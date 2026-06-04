Ole Book doit faire preuve de tout son talent : le BVB va-t-il perdre deux attaquants d'un coup ?

Ces déclarations laissent bien sûr une grande marge d’interprétation. Si l’on se base sur la motivation intrinsèque d’un sportif de haut niveau, Guirassy n’a rien dit d’extraordinaire. En effet, le fait que le joueur de 30 ans, tout comme sans doute la plupart de ses coéquipiers au BVB, ne se laisse pas emporter par l’euphorie après avoir décroché haut la main le titre de vice-champion ne devrait surprendre personne.

Cependant, des rumeurs de transfert persistantes entourent Guirassy depuis plusieurs mois, et ces spéculations se sont intensifiées ces derniers jours avec une régularité suspecte. L’été dernier, l’attaquant guinéen avait déjà été au cœur des discussions après avoir inscrit 38 buts et délivré neuf passes décisives lors de sa première année à Dortmund, Coupe du monde des clubs comprise, ainsi qu’avoir été sacré meilleur buteur de la Ligue des champions.

À l’époque, on apprenait qu’il disposait, dans son contrat courant jusqu’en 2028, d’une clause lui permettant de rejoindre certains grands clubs contre un transfert fixe de 40 millions d’euros. Pourtant, aucun cador comme le Real Madrid ou Manchester City ne s’est encore manifesté.