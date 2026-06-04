Serhou Guirassy a évité les lieux communs pour livrer un constat sans détour. « Il n’y a pas eu de moments vraiment exceptionnels cette saison », a récemment déclaré l’attaquant du Borussia Dortmund à Sport1. Et d’en préciser la raison : « parce que nous n’avons rien gagné ». Guirassy a été clair : « Quand on joue pour Dortmund, on veut remporter des titres. »
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Ole Book doit faire preuve de tout son talent : le BVB va-t-il perdre deux attaquants d'un coup ?
Ces déclarations laissent bien sûr une grande marge d’interprétation. Si l’on se base sur la motivation intrinsèque d’un sportif de haut niveau, Guirassy n’a rien dit d’extraordinaire. En effet, le fait que le joueur de 30 ans, tout comme sans doute la plupart de ses coéquipiers au BVB, ne se laisse pas emporter par l’euphorie après avoir décroché haut la main le titre de vice-champion ne devrait surprendre personne.
Cependant, des rumeurs de transfert persistantes entourent Guirassy depuis plusieurs mois, et ces spéculations se sont intensifiées ces derniers jours avec une régularité suspecte. L’été dernier, l’attaquant guinéen avait déjà été au cœur des discussions après avoir inscrit 38 buts et délivré neuf passes décisives lors de sa première année à Dortmund, Coupe du monde des clubs comprise, ainsi qu’avoir été sacré meilleur buteur de la Ligue des champions.
À l’époque, on apprenait qu’il disposait, dans son contrat courant jusqu’en 2028, d’une clause lui permettant de rejoindre certains grands clubs contre un transfert fixe de 40 millions d’euros. Pourtant, aucun cador comme le Real Madrid ou Manchester City ne s’est encore manifesté.
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Le départ de Serhou Guirassy serait un véritable coup dur pour le BVB.
En réalité, c’est le club stambouliote de Fenerbaçhe qui mène actuellement un lobbying intense pour recruter Guirassy. L’attaquant, déjà courtisé l’an passé, pourrait cette fois changer d’air. Ses propres déclarations laissent peu de doute sur ses intentions.
Interrogé par la Funke Mediengruppe, le directeur sportif Lars Ricken a récemment campé sur la position attendue à ce stade des discussions : « Nous n’avons reçu aucune offre pour Serhou. Nous n’envisageons pas de le laisser partir. Au cours des deux dernières saisons, il a démontré de manière impressionnante sa valeur pour le Borussia Dortmund. »
Avec 60 buts et 15 passes décisives en 96 matchs officiels, l’attaquant a largement prouvé son utilité au BVB. Son départ, même contre une indemnité négociable supérieure à 40 millions, constituerait un véritable coup dur pour le club. Outre la perte d’un ratio but/match parmi les meilleurs du championnat, le club rhénan disposerait de peu d’alternatives en cas de départ du Franco-Sénégalais.
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Serhou Guirassy n’a pas encore pris d’engagement envers le BVB.
Pour pallier le départ de Guirassy, le Borussia a recruté Fabio Silva l’année dernière pour 22,5 millions d’euros. Malgré un prix élevé, l’attaquant n’a pris part qu’à dix actions décisives (trois buts, sept passes) en 39 matchs, et n’a donc pas encore convaincu dans le rôle de finisseur. Maximilian Beier, qui n’est pas un véritable numéro 9, a récemment été aligné de plus en plus souvent sur le flanc gauche, tandis que l’avenir de Karim Adeyemi demeure incertain.
Comme Guirassy n’a jamais manifesté son intention de s’engager auprès du BVB, ni l’été dernier ni depuis, le nouveau directeur sportif Ole Book pourrait bientôt hériter du plus gros dossier transfert de l’été.
Book a récemment ouvert la porte à un départ du buteur : « Ses buts sont précieux, ce n’est donc pas notre intention de nous séparer de lui. Mais si une offre exceptionnelle arrive, nous l’étudierons. »
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Ole Book doit immédiatement faire preuve de sa créativité pour Elversberg.
Pour son premier mercato à la tête du BVB, Book devra immédiatement démontrer la créativité qu’il a affichée à Elversberg, et le travail ne manque pas dans les deux sens du terme. Il est acquis que le Borussia va recruter deux profils prioritaires : un sentinelle capable de solidité défensive et d’impulsion offensive, ainsi qu’un meneur de jeu pour pallier le départ de Julian Brandt.
Le premier profil, que pourrait par exemple incarner Kennet Eichhorn, jeune talent de 16 ans appartenant au Hertha BSC et déjà évoqué dans la presse, constituerait en théorie la priorité. Toutefois, d’après un récent article de Sport Bild, l’arrivée d’un nouvel attaquant serait aussi censée convaincre Guirassy de rester. Lors d’un entretien, le club lui aurait présenté ses projets et assuré que l’arrivée du successeur de Brandt le mettrait davantage en valeur.
Pour l’instant, l’avenir de l’international, qui compte 28 sélections, demeure incertain. La situation pourrait même rester en suspens plusieurs semaines : le mercato s’étend encore sur trois mois et, comme le montre l’expérience, il n’entre vraiment dans sa phase active qu’après la Coupe du monde. Il est donc probable que Guirassy attende ce moment pour se décider.
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L’affaire Guirassy et l’énorme enjeu pour le BVB
Book s’est sans doute préparé, car les rumeurs concernant de nouveaux attaquants et les héritiers potentiels de Guirassy ne manquent pas. Mais la mission est à haut risque. Le directeur sportif ne peut se permettre le moindre faux pas : statistiquement, son futur numéro 9 devra afficher des chiffres au moins équivalents à ceux de l’international sénégalais.
Silva, éternel joker (29 apparitions en tant que remplaçant), surveillera la situation de près. Son statut au BVB lui a déjà fait manquer la Coupe du monde avec le Portugal. Si, en cas de départ de Guirassy, un nouveau concurrent se présente immédiatement devant lui, Book et le Borussia risquent de voir leur travail s’accroître.