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Offre « incontournable » refusée ! Pourquoi Rodri, star de Manchester City, a choisi Barcelone plutôt que le Real Madrid
Rodri choisit Barcelone plutôt que le Real Madrid
Rodri a décidé de manière spectaculaire de rejoindre Barcelone cet été. L'international espagnol a choisi le Barça malgré de longues discussions contractuelles avec Madrid ces dernières semaines. Après une approche tardive de Barcelone, le joueur de 30 ans a ouvert la porte à un transfert sensationnel en Catalogne.
Un énorme transfert est désormais tout proche d'être bouclé, alors que le vainqueur de la Coupe du monde se prépare à faire son retour très attendu en Liga. Le Real Madrid avait activement tenté de le recruter après la récente Coupe du monde. L'entraîneur Jose Mourinho et le président du club Florentino Perez ont été directement impliqués dans les efforts de recrutement, mais leurs grands rivaux ont finalement remporté la course pour s'attacher ses prestigieux services.
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Un agent révèle une offre du Real Madrid impossible à refuser
L'agent de Rodri, Pablo Barquero, a confirmé que son client avait reçu une énorme proposition de la part du Real Madrid avant de faire son choix final. Il a salué la dignité et le respect avec lesquels le club de la capitale espagnole a géré ces négociations complexes.
« Le Real Madrid a fait à Rodri une offre impossible à refuser après la Coupe du monde », a déclaré Barquero, cité par WorldSoccerTalk. « Madrid était sérieux dans sa volonté de recruter Rodri et a tout mis sur la table pour qu'il joue à Madrid. De son président jusqu'au directeur général, tout le monde a œuvré pour que Rodri puisse jouer au Real Madrid.
« Les discussions ont été positives et ils négocient depuis ces deux dernières semaines, mais Rodri a pris la décision de choisir une autre offre, et il leur a communiqué sa décision. »
City contraint à une vente à contrecœur
Sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca, City tenait absolument à conserver Rodri comme pierre angulaire de son redoutable effectif. Cependant, la situation contractuelle pressante du milieu a placé le club de Premier League dans une position délicate. En entrant dans la dernière année de son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2027, Manchester City devait soit obtenir une prolongation immédiate, soit le vendre cet été. Le talentueux milieu étant déterminé à retourner en Espagne, un départ retentissant est rapidement devenu inévitable.
Barcelone peut désormais absorber sans difficulté son énorme salaire après s’être récemment séparé de plusieurs gros revenus. Les départs stratégiques de Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen et Marcus Rashford ont libéré une marge salariale importante pour investir massivement dans une recrue phare comme Rodri.
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Finalisation de l’énorme indemnité de transfert estivale
Sa décision monumentale étant désormais actée, Rodri devrait bel et bien signer un contrat de quatre ans avec le FC Barcelone. Les conditions personnelles seraient déjà totalement bouclées, avec un salaire annuel brut situé aux alentours de 30 millions d’euros. Il ne reste plus qu’un dernier détail majeur avant que ce transfert sensationnel puisse être officialisé.
Un accord formel sur le montant final du transfert entre le FC Barcelone et City n’a pas encore été conclu par les deux clubs. Selon plusieurs informations, cette recrue retentissante devrait finalement coûter environ 60 millions d’euros au géant catalan. Une fois ce montant important officiellement validé, Rodri sera présenté comme joueur du FC Barcelone alors qu’il se prépare à mener son milieu de terrain lors de la nouvelle saison.
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