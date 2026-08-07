L'agent de Rodri, Pablo Barquero, a confirmé que son client avait reçu une énorme proposition de la part du Real Madrid avant de faire son choix final. Il a salué la dignité et le respect avec lesquels le club de la capitale espagnole a géré ces négociations complexes.

« Le Real Madrid a fait à Rodri une offre impossible à refuser après la Coupe du monde », a déclaré Barquero, cité par WorldSoccerTalk. « Madrid était sérieux dans sa volonté de recruter Rodri et a tout mis sur la table pour qu'il joue à Madrid. De son président jusqu'au directeur général, tout le monde a œuvré pour que Rodri puisse jouer au Real Madrid.

« Les discussions ont été positives et ils négocient depuis ces deux dernières semaines, mais Rodri a pris la décision de choisir une autre offre, et il leur a communiqué sa décision. »