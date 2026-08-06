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OFFICIEL : Mohamed Salah signe un contrat de deux ans avec Trabzonspor
Salah boucle son étonnant transfert à Trabzonspor
Salah a officiellement signé un contrat de deux ans avec le club turc de Trabzonspor après son départ estival de Liverpool. L’ailier de 34 ans est arrivé mercredi dans la ville côtière de Trabzon pour finaliser cet accord très attendu. Le club de Süper Lig a officiellement confirmé ce transfert retentissant jeudi, mettant instantanément fin aux nombreuses spéculations mondiales autour de son avenir. Salah arrive en Turquie en tant qu’agent libre de premier plan avant la prochaine campagne européenne.
Son transfert marque la fin définitive d’un incroyable passage de neuf ans sur la Mersey. Il quitte le football anglais après s’être solidement imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire de la Premier League.
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Un accueil incroyable pour l’Égyptien
Salah a été accueilli par des milliers de supporters passionnés de Trabzonspor à son arrivée à l’aéroport. L’ailier vétéran, déjà fier d’arborer le maillot de son nouveau club, était visiblement ému par cet accueil impressionnant.
Lors de sa cérémonie de bienvenue animée, le joueur de 34 ans a rapidement affiché ses grandes ambitions. « Je suis très heureux d’être dans cet environnement incroyable. Je ne me souviens pas avoir déjà vu quelque chose comme ça », a déclaré Salah. « Il y a 25 000 personnes ici, c’est incroyable ! Je n’ai jamais rien vu de tel », a-t-il ajouté. « J’ai connu le succès partout où je suis passé. Je veux aussi connaître le succès à Trabzonspor. »
En laissant un héritage légendaire à Anfield
Salah quitte finalement Liverpool après avoir enregistré un total stupéfiant de 257 buts et 123 passes décisives en 442 apparitions toutes compétitions confondues. L’attaquant égyptien a aidé Liverpool à remporter deux titres de Premier League, une Ligue des champions, une FA Cup et une Carabao Cup. Sa dernière saison à Anfield s’est révélée étonnamment difficile, Liverpool ayant reculé au classement et sa forme ayant nettement baissé. Salah n’a inscrit que sept buts en championnat en 27 apparitions, sans atteindre la barre des dix pour la toute première fois de sa riche carrière à Liverpool.
Cependant, il reste une figure talismanique sur la scène internationale. Salah a récemment été le capitaine de l’Égypte jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où elle a laissé filer une avance de deux buts pour finalement s’incliner 3-2 de justesse face à l’Argentine, championne en titre.
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À la poursuite de nouveaux trophées en Süper Lig
Trabzonspor présentera officiellement sa nouvelle superstar à ses supporters au Papara Park, son stade de 41 000 places, jeudi soir à 19h30, heure locale. Salah s’intégrera rapidement à un effectif qui a terminé troisième de Super Lig la saison dernière. Le club a bouclé l’exercice national à seulement huit points du champion, Galatasaray, tout en remportant également un trophée avec la Coupe de Turquie.
L’arrivée de ce légendaire attaquant constitue un énorme coup de boost alors que Trabzonspor s’apprête à disputer l’Europa League cette saison. Les supporters espèrent ardemment que sa qualité éprouvée de classe mondiale pourra les inspirer vers un premier titre de champion depuis la saison 2021-2022.
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