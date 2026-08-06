OFFICIEL : Mohamed Salah signe un contrat de deux ans avec Trabzonspor

Salah a officiellement signé un contrat de deux ans avec le club turc de Trabzonspor après son départ estival de Liverpool. L’ailier de 34 ans est arrivé mercredi dans la ville côtière de Trabzon pour finaliser cet accord très attendu. Le club de Süper Lig a officiellement confirmé ce transfert retentissant jeudi, mettant instantanément fin aux nombreuses spéculations mondiales autour de son avenir. Salah arrive en Turquie en tant qu’agent libre de premier plan avant la prochaine campagne européenne.

Son transfert marque la fin définitive d’un incroyable passage de neuf ans sur la Mersey. Il quitte le football anglais après s’être solidement imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire de la Premier League.



