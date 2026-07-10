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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Oddo : « Camarda devrait rejoindre un club de Serie B de haut niveau. Les Liberali ? Une erreur d'appréciation. »

Milan AC
Serie A
F. Camarda

L'ancien entraîneur du Milan Futuro s'exprime

Massimo Oddo, champion du monde 2006, s’exprime dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur son départ du banc du Milan Futuro et sur d’autres sujets.


Milan Futuro

Si vous aviez été promus, seriez-vous resté ?

« En Serie C, la donne aurait été différente, car j’aurais pu faire monter en catégorie supérieure des jeunes que j’avais déjà formés et dont je suivais la progression. Des joueurs qui, par ailleurs, ne resteront très probablement pas en Serie D. »


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«Je l’ai très peu vu sur le terrain, mais il n’a pas de rôle technique au Milan. Il fait partie des propriétaires, non ? Je sais qu’il s’intéresse beaucoup à la deuxième équipe, il regardait tous les matchs, même à distance. Il donnait des principes, peut-être sur certains aspects tactiques, mais concrètement, il ne se mêlait de rien. Le véritable responsable, c’est Kirovski.»


  • LIBÉRAUX

    « Perdre un joueur peut arriver : certains explosent tôt, d’autres plus tard. Il peut y avoir une erreur d’appréciation. J’ai moi-même enchaîné les prêts en Italie, puis j’ai explosé à Naples ; le Milan m’a alors vendu à Vérone. Je pensais revenir chez les Rossoneri. Cinq ans plus tard, ils m’ont racheté en me payant le triple. Le problème fondamental de ces jeunes, c’est le parcours qu’on leur fait suivre. La plupart du temps, ces choix sont inadaptés. Liberali, l’an dernier, jouait avec la réserve, a fait ses débuts en équipe première, puis s’est retrouvé en Primavera. Il faut comprendre que ce sont des jeunes ; mettez-vous dans la tête de ce gamin : ce sont des situations compliquées à gérer. »



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  • Camarda

    « Francesco devrait faire ce qu’il aurait déjà dû faire il y a un an : il finira certainement par atteindre la Série A, mais il a désormais besoin de continuité, par exemple en rejoignant un club de Série B de haut niveau, qui joue pour gagner. L’année dernière, il m’a appelé pour me demander ce que je pensais de Lecce, je lui ai répondu qu’il avait fait une bêtise. Je lui ai demandé pourquoi, à son âge, il était si pressé de rejoindre immédiatement la Serie A. Je lui ai expliqué qu’il avait besoin de régularité, et que, pour la trouver, il devait accepter de redescendre d’un cran. Di Francesco est très doué, mais Lecce joue avant tout pour se maintenir, évolue principalement dans sa moitié de terrain, et, pour un attaquant, la tâche s’en trouve considérablement compliquée. »


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