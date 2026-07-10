Oddo : « Camarda devrait rejoindre un club de Serie B de haut niveau. Les Liberali ? Une erreur d'appréciation. »

Massimo Oddo, champion du monde 2006, s’exprime dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur son départ du banc du Milan Futuro et sur d’autres sujets.





Milan Futuro

Si vous aviez été promus, seriez-vous resté ?

« En Serie C, la donne aurait été différente, car j’aurais pu faire monter en catégorie supérieure des jeunes que j’avais déjà formés et dont je suivais la progression. Des joueurs qui, par ailleurs, ne resteront très probablement pas en Serie D. »





IBRAHIMOVIC

«Je l’ai très peu vu sur le terrain, mais il n’a pas de rôle technique au Milan. Il fait partie des propriétaires, non ? Je sais qu’il s’intéresse beaucoup à la deuxième équipe, il regardait tous les matchs, même à distance. Il donnait des principes, peut-être sur certains aspects tactiques, mais concrètement, il ne se mêlait de rien. Le véritable responsable, c’est Kirovski.»



