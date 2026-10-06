« Nous avons trouvé une solution » - Anthony Barry révèle comment l’Angleterre libère tout le potentiel de Jude Bellingham

Cette liberté tactique est un choix délibéré du staff, qui a observé l’immense impact de Bellingham pendant la Coupe du monde. Dans son ancien club de Birmingham City, le milieu de terrain portait célèbremen�� le numéro 22, car il était considéré comme une combinaison d’un numéro 4, d’un numéro 8 et d’un numéro 10. Tuchel et son staff ont poussé ce concept jusqu’à sa conclusion logique : si un joueur peut exceller dans tous les rôles du milieu, la meilleure stratégie est de le laisser les occuper tous simultanément.

« La structure permet à Jude de jouer davantage à l’instinct », a déclaré Barry, cité par The Mirror. « Et moins en étant verrouillé ou enfermé dans une position précise. Cela lui permet de dézoner et d’évoluer dans des espaces où il pense pouvoir être dangereux, et jusqu’ici cela a fait ressortir le meilleur de lui-même. »

« C’est un défi, parce que Jude peut jouer à n’importe lequel de ces postes avec aisance et à un très haut niveau. Donc le défi consiste à lui donner un espace où il peut tout faire à la fois au cours d’un même match. Pour l’instant, sur un échantillon réduit, il semble que nous ayons trouvé une solution pour libérer tout le potentiel que Jude possède. Mais nous devons continuer. »