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« Nous avons trouvé une solution » - Anthony Barry révèle comment l’Angleterre libère tout le potentiel de Jude Bellingham
Le plan de Tuchel pour libérer le milieu de terrain
Cette liberté tactique est un choix délibéré du staff, qui a observé l’immense impact de Bellingham pendant la Coupe du monde. Dans son ancien club de Birmingham City, le milieu de terrain portait célèbremen�� le numéro 22, car il était considéré comme une combinaison d’un numéro 4, d’un numéro 8 et d’un numéro 10. Tuchel et son staff ont poussé ce concept jusqu’à sa conclusion logique : si un joueur peut exceller dans tous les rôles du milieu, la meilleure stratégie est de le laisser les occuper tous simultanément.
« La structure permet à Jude de jouer davantage à l’instinct », a déclaré Barry, cité par The Mirror. « Et moins en étant verrouillé ou enfermé dans une position précise. Cela lui permet de dézoner et d’évoluer dans des espaces où il pense pouvoir être dangereux, et jusqu’ici cela a fait ressortir le meilleur de lui-même. »
« C’est un défi, parce que Jude peut jouer à n’importe lequel de ces postes avec aisance et à un très haut niveau. Donc le défi consiste à lui donner un espace où il peut tout faire à la fois au cours d’un même match. Pour l’instant, sur un échantillon réduit, il semble que nous ayons trouvé une solution pour libérer tout le potentiel que Jude possède. Mais nous devons continuer. »
Décrypter l’énigme Bellingham
Barry a suggéré que le staff actuel est déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé en enfermant dans une case un joueur à la polyvalence aussi rare que Bellingham. « Jude Bellingham ? La structure lui permet de jouer davantage selon son intuition et moins en étant bridé ou enfermé dans une certaine position. Cela lui permet de dézoner et d’évoluer dans les espaces où il pense pouvoir être dangereux et, jusqu’ici, cela a fait ressortir le meilleur de lui-même. C’est un défi parce qu’il peut tout faire. »
« Il peut même jouer en numéro 6. Nous avons déjà eu beaucoup de joueurs comme ça avec l’Angleterre par le passé. Steven Gerrard était similaire. Paul Scholes a joué en numéro 6, en numéro 10, sur l’aile gauche. Jude peut évoluer à n’importe lequel de ces postes avec aisance, et à un haut niveau. Le défi consiste donc à lui donner un espace où il peut faire tout cela à la fois au cours d’un même match. Pour l’instant, sur un échantillon réduit, il semble que nous ayons trouvé une solution pour libérer tout le potentiel que Jude possède », a expliqué Barry à Mirror Football.
La fluidité ancrée dans des principes défensifs
Si l’attention s’est naturellement portée sur Bellingham, la nouvelle Angleterre ne se résume pas à un seul individu. Le large succès 7-0 contre la Croatie a mis en lumière une approche fondée sur des principes, dans laquelle chaque joueur est censé s’adapter au déroulement du match.
« Nous sommes passés à une approche davantage fondée sur des principes, ce qui permet plus de flexibilité et de fluidité, a noté Barry. Mais la fluidité n’est belle que si elle s’appuie sur de vrais principes. En football international, avec si peu de temps pour se préparer, il y a toujours un risque que, si vous optez pour ce modèle fluide, cela paraisse assez désordonné. »
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Bâtir une nouvelle ère autour de Kane et Bellingham
Le prochain choc contre la Tchéquie à Wembley offre une nouvelle occasion à l’Angleterre d’affiner ce modèle fluide à l’approche de l’Euro 2028.
Barry a conclu : « Quand vous avez des joueurs comme Harry et Jude sur le front de l’attaque, qui sont vraiment meilleurs dans le mouvement, qui ont cette intuition profonde et ce QI du jeu… [il s’agit de] leur faire confiance, d’ouvrir des espaces pour qu’ils puissent s’exprimer. Cela fait aussi partie du modèle avec lequel nous avançons. Nous avons une capacité de percussion d’élite sur la dernière ligne, que cela vienne de nos ailiers ou de nos latéraux. Et nous avons des milieux fluides avec Elliot [Anderson], Alex [Scott] et Declan [Rice], qui sont heureux de parcourir des kilomètres. C’est le meilleur frappeur de balle avec lequel j’aie jamais travaillé. »
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