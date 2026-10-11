Jonathan Moscrop
Traduit par
« Nous aurions dû faire preuve de plus de patience ! » : Cesc Fabregas frustré par l’échec de Côme face à la Roma réduite à dix
Fabregas regrette une occasion manquée face à une équipe réduite à dix
L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a reconnu que son équipe avait quitté le terrain avec des regrets après son match nul 0-0 contre l’AS Rome, lors de la 6e journée de Serie A. Le tournant du match est survenu à la 53e minute, lorsque l’attaquant romain Donyell Malen a été directement expulsé pour une intervention sur Bruno Kaiki.
Malgré près de quarante minutes en supériorité numérique, Côme n’a pas réussi à prendre à défaut Pierluigi Gollini et la défense de l’AS Rome.
Fabregas a estimé que son équipe avait manqué de sang-froid dans le dernier quart du match.
- Jonathan Moscrop
La jeune équipe a manqué de patience avec le ballon
Revenant sur la dernière demi-heure, Fabregas a expliqué ce qui avait manqué à son équipe malgré sa domination territoriale. « Nous n'avons pas su profiter de notre supériorité numérique, notamment dans notre utilisation du ballon. Nous aurions dû faire preuve de plus de patience et faire circuler le ballon plus vite », a reconnu Fabregas.
« Le résultat final laisse des regrets, mais la performance était au rendez-vous. »
« Cette équipe est jeune, mais elle a tout de même réussi à ne concéder aucune situation de contre-attaque. En ce sens, c'est positif. »
La justification de Caqueret et l’interruption due à la blessure de l’arbitre
Le match a aussi été marqué par un moment inhabituel : l’arbitre Michael Fabbri s’est blessé au genou et a échangé sa place avec le quatrième arbitre, Simone Sozza. Plus tôt, Fabregas avait salué Maxence Caqueret, titularisé dans le cadre de la rotation de l’effectif.
« Caqueret ne figure pas sur notre liste pour la Ligue des champions. Il s’est très bien entraîné, alors j’ai estimé qu’il était juste de le faire jouer », a expliqué Fabregas.
« Indépendamment de son positionnement tactique, il méritait d’être dans le onze de départ. »
- AFP
Gagner en maturité pour les futurs affrontements en Serie A
Ce match nul permet à Como de poursuivre sa progression au classement de Serie A. Il offre aussi de précieux enseignements au jeune effectif de Fabregas sur la gestion des situations de supériorité numérique.
Como analysera les images du match pour améliorer la vitesse de sa circulation du ballon avant sa prochaine rencontre.
Fabregas reste convaincu que ses joueurs gagneront en efficacité à mesure qu’ils acquerront de l’expérience en première division.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles