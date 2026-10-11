L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a reconnu que son équipe avait quitté le terrain avec des regrets après son match nul 0-0 contre l’AS Rome, lors de la 6e journée de Serie A. Le tournant du match est survenu à la 53e minute, lorsque l’attaquant romain Donyell Malen a été directement expulsé pour une intervention sur Bruno Kaiki.

Malgré près de quarante minutes en supériorité numérique, Côme n’a pas réussi à prendre à défaut Pierluigi Gollini et la défense de l’AS Rome.

Fabregas a estimé que son équipe avait manqué de sang-froid dans le dernier quart du match.