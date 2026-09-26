La campagne de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA a débuté par une défaite 3-2 face à l’Espagne à Wembley, tactiquement passionnante mais finalement décevante. L’Angleterre s’est retrouvée menée au score dès la deuxième minute, lorsque Lamine Yamal a exploité avec sang-froid des erreurs défensives. Cependant, l’équipe de Thomas Tuchel a fait preuve d’une résilience impressionnante, renversant la rencontre grâce à un doublé en l’espace de quatre minutes. Gordon a égalisé à la 36e minute avant que Kane ne profite d’une passe décisive de Nic O'Reilly pour donner à l’Angleterre une avance de -2-1 à la pause.
La seconde période a ensuite tourné à l’avantage de l’Espagne, supérieure dans la maîtrise des demi-espaces. Alex Baena a remis les deux équipes à égalité à l’heure de jeu avant que Mikel Oyarzabal, encore une fois le bourreau de l’Angleterre, n’offre la victoire aux siens à la 74e minute. Malgré 47 % de possession et plusieurs opportunités importantes en contre-attaque pour l’Angleterre, un incident de penalty pour le moins étrange impliquant Kane ainsi qu’un remaniement défensif tardif l’ont empêchée d’arracher un point dans cette rencontre à très haute intensité.