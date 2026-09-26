Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de l’Angleterre contre l’Espagne : Anthony Gordon et Harry Kane brillent dans une défaite effrénée à Wembley

Angleterre
Espagne
Player ratings
Angleterre vs Espagne
UEFA Nations League A

L’Angleterre s’est inclinée de justesse 3-2 face à l’Espagne à Wembley malgré une réaction pleine de caractère en première période. Les buts d’Anthony Gordon et Harry Kane n’ont pas suffi à stopper la poussée de l’Espagne en seconde période.

La campagne de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA a débuté par une défaite 3-2 face à l’Espagne à Wembley, tactiquement passionnante mais finalement décevante. L’Angleterre s’est retrouvée menée au score dès la deuxième minute, lorsque Lamine Yamal a exploité avec sang-froid des erreurs défensives. Cependant, l’équipe de Thomas Tuchel a fait preuve d’une résilience impressionnante, renversant la rencontre grâce à un doublé en l’espace de quatre minutes. Gordon a égalisé à la 36e minute avant que Kane ne profite d’une passe décisive de Nic O'Reilly pour donner à l’Angleterre une avance de -2-1 à la pause.

La seconde période a ensuite tourné à l’avantage de l’Espagne, supérieure dans la maîtrise des demi-espaces. Alex Baena a remis les deux équipes à égalité à l’heure de jeu avant que Mikel Oyarzabal, encore une fois le bourreau de l’Angleterre, n’offre la victoire aux siens à la 74e minute. Malgré 47 % de possession et plusieurs opportunités importantes en contre-attaque pour l’Angleterre, un incident de penalty pour le moins étrange impliquant Kane ainsi qu’un remaniement défensif tardif l’ont empêchée d’arracher un point dans cette rencontre à très haute intensité.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    James Trafford - 5/10

    Trafford a vécu une soirée difficile, battu très tôt par Yamal et sans parvenir à maîtriser efficacement sa surface pendant le regain espagnol en seconde période. S’il a réalisé deux arrêts, il a parfois semblé incertain face à la première ligne du pressing haut de l’Espagne et ne pouvait pas faire grand-chose sur la précision du but vainqueur d’Oyarzabal.

    Ezri Konsa - 6/10

    Konsa a été relativement solide au poste d’arrière droit, gérant bien ses duels face à Nico Williams en première période. Il a contribué à la structure défensive de l’Angleterre, mais comme le reste de l’arrière-garde, il a été mis sous pression lorsque l’Espagne a augmenté le tempo et la largeur de ses attaques après la pause.

    Jarell Quansah - 5/10

    Une soirée compliquée pour le jeune défenseur. Quansah a affiché de la sérénité avec le ballon, mais il a été pris par les déplacements des attaquants espagnols permutant régulièrement. Il a terminé le match avec un nombre correct de dégagements, mais il lui a manqué le placement d’élite nécessaire pour neutraliser l’égalisation de Baena.

    Marc Guehi - 4/10

    Une performance inhabituellement fébrile de la part de Guehi, dont l’erreur précoce a ouvert la voie au but de Yamal après seulement deux minutes. Il a eu du mal à retrouver son calme, recevant un carton jaune à la 69e minute avant d’être remplacé en fin de match alors que l’Angleterre courait après le score.

    Nic O'Reilly - 7/10

    Une éclaircie sur le flanc gauche, O’Reilly a impressionné par ses intentions offensives et son excellente vision du jeu, offrant la passe décisive sur le but de Harry Kane à la 40e minute. Il a aussi montré sa polyvalence et son sang-froid au poste d’arrière gauche tout au long du match, disputant l’intégralité des 90 minutes et répondant présent face au défi de se mesurer à Lamine Yamal.

    • Publicité
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Miles Lewis-Skelly - 6/10

    Le jeune joueur a montré des éclairs de son potentiel technique au milieu de terrain, notamment par sa capacité à décrocher dans des positions plus basses et à aider à la relance depuis l’arrière. Il a affiché de la sérénité dans la possession et a contribué à apporter de l’équilibre face au milieu espagnol, avant d’être remplacé à la 70e minute.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson a apporté de l’activité et de la combativité, aidant l’Angleterre à maintenir la pression pendant sa période de domination en première période. Il a beaucoup travaillé pour presser Dani Olmo, mais a eu de plus en plus de mal à suivre les appels tardifs alors que l’Espagne dominait le dernier tiers du terrain.

    Jude Bellingham - 8/10

    Bellingham a été au cœur des meilleurs moments de l’Angleterre, en délivrant la passe décisive sur l’égalisation d’Anthony Gordon. Sa capacité à porter le ballon et à obtenir des fautes a offert un point de sortie à l’Angleterre, même s’il a parfois affiché de la frustration.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka a représenté une menace constante sur l’aile droite, utilisant sa vitesse pour faire reculer Marc Cucurella. S’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, sa présence a libéré des espaces pour les autres. Il a été remplacé à la 83e minute, alors que Tuchel cherchait un nouvel élan.

    Anthony Gordon - 8/10

    Le joueur le plus en vue de l’Angleterre. Gordon a fait preuve d’un grand sang-froid lorsqu’il a eu son occasion à la 36e minute, lançant la remontée en première période. Ses courses directes et son repli défensif ont été de très haut niveau jusqu’à ce que son énergie baisse, entraînant sa sortie à la 70e minute.

    Harry Kane - 7/10

    Kane a affiché son instinct habituel de buteur pour inscrire le deuxième but de l’Angleterre à la 40e minute. Cependant, sa soirée a été ternie par un penalty manqué et un carton jaune. Malgré son but, le curieux incident du double contact sur son tir au but s’est avéré coûteux pour la dynamique de l’équipe.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Morgan Rogers - 5/10

    Entré à la 70e minute à la place de Gordon, il a eu du mal à exercer la même influence sur le flanc gauche alors que l’Espagne renforçait son emprise sur le match.

    James Garner - 5/10

    Introduit à la 70e minute pour renforcer le milieu de terrain, il a cependant eu du mal à perturber le rythme imposé par Rodri et les remplaçants espagnols.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Entré tardivement à la 83e minute, il a eu peu de temps pour influer sur le score.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Entré à la 83e minute, il n’a pas réussi à trouver la passe décisive pour déverrouiller la défense espagnole.

    Jarrad Branthwaite - N/A

    Entré à la 89e minute à la place de Guehi lors d’un remaniement défensif.

    Thomas Tuchel - 6/10

    Tuchel avait mis en place une Angleterre compétitive, et le renversement de situation en première période laissait penser que son plan tactique fonctionnait. Cependant, il a été pris à défaut par les changements de De la Fuente, en particulier les entrées de Baena et Oyarzabal, et ses propres changements n’ont pas permis de renverser la tendance.

UEFA Nations League A
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
Angleterre crest
Angleterre
ANG
UEFA Nations League A
Espagne crest
Espagne
ESP
Croatie crest
Croatie
CRO