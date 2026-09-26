James Trafford - 5/10

Trafford a vécu une soirée difficile, battu très tôt par Yamal et sans parvenir à maîtriser efficacement sa surface pendant le regain espagnol en seconde période. S’il a réalisé deux arrêts, il a parfois semblé incertain face à la première ligne du pressing haut de l’Espagne et ne pouvait pas faire grand-chose sur la précision du but vainqueur d’Oyarzabal.

Ezri Konsa - 6/10

Konsa a été relativement solide au poste d’arrière droit, gérant bien ses duels face à Nico Williams en première période. Il a contribué à la structure défensive de l’Angleterre, mais comme le reste de l’arrière-garde, il a été mis sous pression lorsque l’Espagne a augmenté le tempo et la largeur de ses attaques après la pause.

Jarell Quansah - 5/10

Une soirée compliquée pour le jeune défenseur. Quansah a affiché de la sérénité avec le ballon, mais il a été pris par les déplacements des attaquants espagnols permutant régulièrement. Il a terminé le match avec un nombre correct de dégagements, mais il lui a manqué le placement d’élite nécessaire pour neutraliser l’égalisation de Baena.

Marc Guehi - 4/10

Une performance inhabituellement fébrile de la part de Guehi, dont l’erreur précoce a ouvert la voie au but de Yamal après seulement deux minutes. Il a eu du mal à retrouver son calme, recevant un carton jaune à la 69e minute avant d’être remplacé en fin de match alors que l’Angleterre courait après le score.

Nic O'Reilly - 7/10

Une éclaircie sur le flanc gauche, O’Reilly a impressionné par ses intentions offensives et son excellente vision du jeu, offrant la passe décisive sur le but de Harry Kane à la 40e minute. Il a aussi montré sa polyvalence et son sang-froid au poste d’arrière gauche tout au long du match, disputant l’intégralité des 90 minutes et répondant présent face au défi de se mesurer à Lamine Yamal.