J. Garcia - 7/10

Le gardien a vécu l’une des soirées les plus tranquilles de sa carrière, protégé par une équipe qui a conservé le ballon pendant la très grande majorité du match. Il n’a été sollicité qu’une seule fois pour réaliser un unique arrêt, mais sa qualité de relance a été essentielle pour permettre aux locaux de réussir un total de 862 passes.

Jules Koundé - 9/10

Une performance exceptionnelle du Français, qui a dominé le couloir droit. Au-delà de ses tâches défensives, il a montré sa valeur offensive en inscrivant le dernier but du match à la 73e minute.

X. Espart - 7/10

Le jeune joueur a affiché beaucoup de sérénité dans l’axe de la défense, profitant du manque d’ambition de Getafe. Il a maintenu la ligne défensive haute exigée par Flick et s’est montré efficace dans son jeu de passes courtes pour garder un rythme élevé.

Eric García - 8/10

Capitaine du jour, García a dirigé l’arrière-garde avec autorité. Sa capacité à se projeter au milieu de terrain a aidé Barcelone à conserver son étouffante possession de 83 %, et il a été crucial pour neutraliser les rares contre-attaques que Getafe a tenté de lancer.

G. Martin - 7/10

Aligné au poste d’arrière gauche, Martin a constamment offert une solution pour renverser le jeu. Moins impliqué directement sur les buts que Koundé, son placement a empêché Getafe de trouver la moindre faille en contre.