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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs de Barcelone contre Getafe : Gabriel Jesus et Anthony Gordon brillent, le rouleau compresseur de Hansi Flick continue

FC Barcelone
Getafe
LaLiga
FC Barcelone vs Getafe

Barcelone a poursuivi son début de saison parfait en Liga avec une large victoire 3-0 contre Getafe au Spotify Camp Nou. Des buts rapides d’Anthony Gordon et de Gabriel Jesus ont donné le ton avant que Jules Koundé n’ajoute un peu plus d’ampleur au score en fin de match.

Barcelone a porté sa série de victoires à huit matches en Liga grâce à un large succès 3-0 contre Getafe. Le plan tactique de Hansi Flick a été évident dès le coup d’envoi, puisque le Barça a monopolisé 83 % du ballon et étouffé les visiteurs avec un pressing haut. L’ouverture du score est arrivée presque immédiatement lorsque Gordon a trouvé le chemin des filets après seulement deux minutes de jeu, dissipant tout stress et obligeant Getafe à sortir de son bloc défensif plus tôt que prévu.

Le match a aussi été marqué par la première titularisation de Jesus, qui a doublé la mise à la demi-heure de jeu avec une finition clinique. Si Getafe a tenté de casser le rythme par un jeu physique, récoltant quatre cartons jaunes, la supériorité technique de Barcelone n’a jamais été remise en cause. Le but de Koundé à la 73e minute a définitivement scellé le résultat, permettant à Barcelone de rester en tête du classement avec un total parfait de 24 points et une impressionnante différence de buts de +27.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Gardien de but et défense

    J. Garcia - 7/10

    Le gardien a vécu l’une des soirées les plus tranquilles de sa carrière, protégé par une équipe qui a conservé le ballon pendant la très grande majorité du match. Il n’a été sollicité qu’une seule fois pour réaliser un unique arrêt, mais sa qualité de relance a été essentielle pour permettre aux locaux de réussir un total de 862 passes.

    Jules Koundé - 9/10

    Une performance exceptionnelle du Français, qui a dominé le couloir droit. Au-delà de ses tâches défensives, il a montré sa valeur offensive en inscrivant le dernier but du match à la 73e minute.

    X. Espart - 7/10

    Le jeune joueur a affiché beaucoup de sérénité dans l’axe de la défense, profitant du manque d’ambition de Getafe. Il a maintenu la ligne défensive haute exigée par Flick et s’est montré efficace dans son jeu de passes courtes pour garder un rythme élevé.

    Eric García - 8/10

    Capitaine du jour, García a dirigé l’arrière-garde avec autorité. Sa capacité à se projeter au milieu de terrain a aidé Barcelone à conserver son étouffante possession de 83 %, et il a été crucial pour neutraliser les rares contre-attaques que Getafe a tenté de lancer.

    G. Martin - 7/10

    Aligné au poste d’arrière gauche, Martin a constamment offert une solution pour renverser le jeu. Moins impliqué directement sur les buts que Koundé, son placement a empêché Getafe de trouver la moindre faille en contre.

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    Milieu de terrain

    Lamine Yamal - 8/10

    L’adolescent a constamment posé des problèmes à Getafe, délivrant la passe décisive sur le but de Koundé à la 73e minute. Son attraction sur l’aile droite a désorganisé les défenseurs, créant les demi-espaces qu’Olmo et Gavi ont exploités.

    Dani Olmo - 7/10

    Positionné entre les lignes, Olmo a été le principal joueur de liaison avant d’être remplacé à la 61e minute. Il a eu une influence importante dans la phase initiale de construction qui a permis à Barcelone de mener 2-0 à la pause, en faisant preuve d’une excellente lecture de l’espace.

    Rodri - 8/10

    Le métronome du milieu a évolué à son meilleur niveau, faisant circuler le ballon et empêchant Getafe de trouver une solution dans l’axe. Sa présence a permis aux joueurs les plus créatifs de dézoner, et il a contrôlé le rythme du match jusqu’à son remplacement à la 71e minute.

    Anthony Gordon - 9/10

    Gordon a offert le départ parfait avec un but dès la 2e minute. Sa percussion et sa vitesse ont été trop difficiles à gérer pour la défense à cinq de Getafe, et il est resté dangereux jusqu’à sa sortie en fin de seconde période.

    Gavi - 7/10

    Le moteur du milieu a une nouvelle fois apporté sa combativité et son énergie habituelles. Il a aidé à maintenir le pressing haut qui a limité Getafe à seulement quatre tirs sur l’ensemble du match, même s’il a été ménagé avec soin et remplacé après 61 minutes.

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    Attaque

    Gabriel Jesus - 9/10

    Une performance de rêve pour le Brésilien. Il a inscrit le deuxième but crucial à la 30e minute, affichant l'instinct de buteur que Flick recherchait. Ses déplacements sans ballon ont ouvert de nombreuses lignes de passe aux milieux offensifs.

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    Remplaçants et entraîneur

    Pedri - 7/10

    Entré à la place de Gavi après 61 minutes, il a immédiatement pris le contrôle du ballon. Il a aidé à gérer le dernier tiers du match avec sa sérénité caractéristique.

    Fermin Lopez - 6/10

    Entré à la 61e minute pour apporter du sang frais. Il a été énergique, mais a reçu un carton jaune en fin de match, dans le temps additionnel.

    Marc Bernal - 6/10

    A remplacé Rodri à la 71e minute et a fait simple, veillant à ce que le clean sheet reste intact.

    Karim Adeyemi - 6/10

    Entré à la place de Gordon à la 71e minute pour maintenir la menace en contre, même si le match était déjà largement gagné à ce moment-là.

    H. Abdelkarim - N/A

    Entré en fin de match à la place de Gabriel Jesus à la 82e minute.

    Hansi Flick - 9/10

    La domination tactique de Flick a été totale. Sa décision de titulariser Gabriel Jesus a porté ses fruits immédiatement, et sa gestion du match à travers ses changements a permis de garder ses joueurs clés frais tout en conservant une emprise totale sur la possession.

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