Barcelone a porté sa série de victoires à huit matches en Liga grâce à un large succès 3-0 contre Getafe. Le plan tactique de Hansi Flick a été évident dès le coup d’envoi, puisque le Barça a monopolisé 83 % du ballon et étouffé les visiteurs avec un pressing haut. L’ouverture du score est arrivée presque immédiatement lorsque Gordon a trouvé le chemin des filets après seulement deux minutes de jeu, dissipant tout stress et obligeant Getafe à sortir de son bloc défensif plus tôt que prévu.
Le match a aussi été marqué par la première titularisation de Jesus, qui a doublé la mise à la demi-heure de jeu avec une finition clinique. Si Getafe a tenté de casser le rythme par un jeu physique, récoltant quatre cartons jaunes, la supériorité technique de Barcelone n’a jamais été remise en cause. Le but de Koundé à la 73e minute a définitivement scellé le résultat, permettant à Barcelone de rester en tête du classement avec un total parfait de 24 points et une impressionnante différence de buts de +27.