Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

Traduit par

Noir regrette d'avoir redonné espoir au Real... et refuse de répondre à la question sur la Coupe du monde

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
M. Neuer
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Espagne
Allemagne
Côte d’Ivoire
Canada

Le gardien chevronné met en garde ses coéquipiers avant le match à l'Allianz Arena

Le gardien allemand Manuel Neuer a regretté que le Bayern Munich n'ait pas réussi à remporter le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mardi soir, par un score plus large que 2-1, tout en soulignant la difficulté de la tâche qui l'attend lors du match retour à l'Allianz Arena.

« C'est dommage que le match ne se soit pas terminé sur un score de 2-0, a déclaré Neuer dans ses commentaires d'après-match. Nous savons très bien à quel point le Real Madrid est dangereux. Ils ont également eu de bonnes occasions et en ont gâché certaines, c'est pourquoi nous sommes avant tout heureux d'avoir remporté cette victoire ici, au Bernabéu. Mais la tâche sera très difficile à Munich. »

  • Avertissement grave… « Tout est possible »

    Le gardien du Bayern a ajouté : « Le Real Madrid compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, qui sont très rapides et possèdent des qualités exceptionnelles en matière de dribble et de finition, ce qui rend la tâche difficile pour la défense. »

    Il a insisté : « Si nous restons soudés et proches les uns des autres, ce sera plus facile ; mais si nous leur laissons des espaces dans les duels individuels, cela deviendra très compliqué. C'est un plaisir de jouer avec cette équipe et ce staff technique. Tout est possible. »

    Lire aussi : Vinícius renonce à ses habitudes par crainte d’une décision difficile

    Lire aussi : Bato sur sa relation avec Ancelotti : « Il a donné mon nom à son chien »

    • Publicité

  • La question difficile : quel est l'objectif de la Coupe du monde ?

    D'autre part, Neuer a catégoriquement refusé d'évoquer la possibilité d'un retour en équipe nationale allemande alors que la Mannschaft se prépare pour la Coupe du monde 2026, malgré sa performance remarquable qui lui a valu le titre d'homme du match face au Real Madrid.

    Interrogé sur le sujet dans la zone mixte après le match, le gardien de but âgé de 40 ans a déclaré : « Voulons-nous aborder ce sujet maintenant ? Comme je l’ai déjà dit : nous n’aborderons pas ce sujet ici pour l’instant. Comment avons-nous joué aujourd’hui ? C’était une performance incroyable, et nous ne parlons pas ici de l’équipe nationale. J’ai dit ce que j’avais à dire, et je me concentre actuellement sur le Bayern Munich. »

    Lire aussi : La légende du Bayern provoque le Real : « Seul Barcelone peut nous rivaliser »

    Lire aussi : Explosion inhabituelle de Chouameni contre l'arbitre du match du Bayern

    Neuer a confirmé que toute son attention était actuellement tournée vers le match retour contre le Real Madrid, soulignant que la victoire à l'aller constituait une étape importante qu'il fallait confirmer à l'Allianz Arena.

Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV