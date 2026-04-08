Noir regrette d'avoir redonné espoir au Real... et refuse de répondre à la question sur la Coupe du monde

Le gardien du Bayern a ajouté : « Le Real Madrid compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, qui sont très rapides et possèdent des qualités exceptionnelles en matière de dribble et de finition, ce qui rend la tâche difficile pour la défense. »

Il a insisté : « Si nous restons soudés et proches les uns des autres, ce sera plus facile ; mais si nous leur laissons des espaces dans les duels individuels, cela deviendra très compliqué. C'est un plaisir de jouer avec cette équipe et ce staff technique. Tout est possible. »

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