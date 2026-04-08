Noir regrette d'avoir redonné espoir au Real... et refuse de répondre à la question sur la Coupe du monde

Le gardien allemand Manuel Neuer a regretté que le Bayern Munich n'ait pas réussi à remporter le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mardi soir, par un score plus large que 2-1, tout en soulignant la difficulté de la tâche qui l'attend lors du match retour à l'Allianz Arena.
« C'est dommage que le match ne se soit pas terminé sur un score de 2-0, a déclaré Neuer dans ses commentaires d'après-match. Nous savons très bien à quel point le Real Madrid est dangereux. Ils ont également eu de bonnes occasions et en ont gâché certaines, c'est pourquoi nous sommes avant tout heureux d'avoir remporté cette victoire ici, au Bernabéu. Mais la tâche sera très difficile à Munich. »