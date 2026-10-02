Neto avait arrêté : « Quand la Juventus m’a appelé, j’étais en train de regarder la Coupe Davis »

SPALLETTI

« Je me sens bien, je n’avais encore jamais travaillé avec le sélectionneur. Dans le football aujourd’hui, on a des gens, des amis à moi qui nous connaissent tous, tout le monde te commente : “Regarde, il est comme ça”. Mais pour te dire la vérité, l’impact est très positif, avec une conscience et une expérience qui n’ont pas besoin d’être présentées. Cela a vraiment été un impact très positif »





DE LA JUVENTUS VICTORIEUSE "D’ALORS" À CELLE D’AUJOURD’HUI (Neto a joué avec la Juventus de 2015 à 2017) :

« Au final, ce sont les dynamiques, les dynamiques du football, les contextes, et au bout du compte il faut travailler en fonction du moment. Les équipes, les joueurs, ce sont vraiment des joueurs très forts, avec une capacité et une qualité vraiment importantes. De mon point de vue, on peut obtenir et trouver des résultats auxquels la Juventus est habituée. Les contextes traversés pendant cette période, ce sont des choses qui arrivent. Au final, tout le monde veut gagner, pas seulement la Juventus, mais selon moi on peut vraiment faire des choses importantes ».





QUAND SUR LE TERRAIN ?

« Écoute, moi, comme je l’ai dit, je suis à disposition pour aider de la manière dont ils ont besoin. Cette semaine m’a surtout servi à encaisser cette charge, à en faire un peu moins pour davantage sentir le corps, l’impact, le voyage, le décalage horaire. Selon moi, à partir de mardi nous serons ensemble, intégrés à l’équipe, pour pouvoir préparer la semaine. Ensuite, les choix sont faits par le club et par le sélectionneur, mais moi je suis disponible pour pouvoir aider et être à la disposition de tous les joueurs ici avec l’Italie ».







