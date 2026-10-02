Neto avait arrêté : « Quand la Juventus m’a appelé, j’étais en train de regarder la Coupe Davis »

Norberto Neto, gardien brésilien né en 1989, qui vient tout juste de faire son retour à la Juventus pour remplacer l’infortuné Kamil Grabara, s’est exprimé devant la presse en marge du match amical disputé aujourd’hui par la Juventus face à la Cremonese à la Continassa. Voici ses propos les plus marquants, relayés par TuttoJuve.com :
L’APPEL DE LA JUVENTUS
« La vérité, c’est que, grâce à Dieu, j’étais dans une situation où je profitais de la vie avec ma famille, où je devais trouver du temps pour moi-même, et j’ai réussi à me libérer du temps pour moi. La vérité, c’est que j’ai reçu la nouvelle alors que je regardais la Coupe Davis lors de Brésil-Suisse, et j’ai recommencé à réfléchir. Quand il y a la possibilité de revenir dans un endroit, dans un endroit que tu connais déjà, tu as forcément besoin de moins de temps pour t’adapter. »