D’après Bild, Undav souhaite clarifier son avenir avant mardi prochain, date de son départ pour les États-Unis avec la délégation de la DFB. Après la finale de la Coupe d’Allemagne perdue contre le FC Bayern, l’attaquant de 29 ans avait déjà prévenu qu’il n’était disposé à négocier que jusqu’à son départ avec l’équipe nationale. « À partir de mercredi, je serai parti. On verra bien ce qui se passera d'ici là », a-t-il tranché.
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Négociations tendues autour du contrat de Deniz Undav : l’attaquant mettrait le VfB Stuttgart sous pression juste avant la Coupe du monde
Si aucun accord n’est trouvé d’ici son départ pour la Coupe du monde, les négociations seront « suspendues temporairement ». Une prolongation au-delà de 2027 sera alors exclue cet été, et le VfB risquera de perdre Undav sans indemnité de transfert. À partir du 1^(er) janvier, l’international allemand pourra déjà négocier librement avec d’autres clubs.
Toutefois, selon Bild, les dirigeants du club comptent présenter une nouvelle offre améliorée avant le week-end prochain. Rappelons que l’attaquant avait rejeté début mai un premier contrat de trois ans assorti d’une option jusqu’en 2030.
Sous l’égide du président Alexander Wehrle et du directeur sportif Fabian Wohlgemuth, le club entend désormais passer à la vitesse supérieure. Selon les informations de Bild, le conseil de surveillance aurait déjà validé ce nouveau contrat, qui comprendrait un salaire annuel de 5,5 à 6 millions d’euros (contre 4,5 millions actuellement) et une prime à la signature de 3 millions d’euros. Une offre record dans l’histoire du club.
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En réalité, Undav souhaite rester au VfB Stuttgart, où il endosse un rôle de joker lors de la Coupe du monde.
Selon nos informations, Serhou Guirassy a déjà fait savoir aux dirigeants de Stuttgart qu’il envisageait de rester au VfB à long terme. Il se sent, ainsi que sa famille, parfaitement à l’aise au sein du club et dans la ville. Néanmoins, sa saison exceptionnelle (25 buts, 14 passes décisives) a attiré l’attention de clubs internationaux plus fortunés.
Sous le maillot de l’équipe nationale, où Julian Nagelsmann lui confie pour l’instant un rôle de joker, Undav doit se contenter d’une place sur le banc. Kai Havertz est en effet installé en pointe, tandis que Nick Woltemade, malgré des performances actuelles loin de son potentiel, devance encore Undav dans la hiérarchie.
Néanmoins, après avoir été le héros de la rencontre amicale face au Ghana et avoir exprimé publiquement son ambition d’être titulaire, Undav a essuyé quelques déclarations maladroites de la part du sélectionneur. Nagelsmann s’est depuis excusé auprès de l’attaquant, qui a confirmé que leur relation n’avait pas été affectée.