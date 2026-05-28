Négociations tendues autour du contrat de Deniz Undav : l’attaquant mettrait le VfB Stuttgart sous pression juste avant la Coupe du monde

Si aucun accord n’est trouvé d’ici son départ pour la Coupe du monde, les négociations seront « suspendues temporairement ». Une prolongation au-delà de 2027 sera alors exclue cet été, et le VfB risquera de perdre Undav sans indemnité de transfert. À partir du 1^(er) janvier, l’international allemand pourra déjà négocier librement avec d’autres clubs.

Toutefois, selon Bild, les dirigeants du club comptent présenter une nouvelle offre améliorée avant le week-end prochain. Rappelons que l’attaquant avait rejeté début mai un premier contrat de trois ans assorti d’une option jusqu’en 2030.

Sous l’égide du président Alexander Wehrle et du directeur sportif Fabian Wohlgemuth, le club entend désormais passer à la vitesse supérieure. Selon les informations de Bild, le conseil de surveillance aurait déjà validé ce nouveau contrat, qui comprendrait un salaire annuel de 5,5 à 6 millions d’euros (contre 4,5 millions actuellement) et une prime à la signature de 3 millions d’euros. Une offre record dans l’histoire du club.